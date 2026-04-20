Milano Design Week, l'architettura del Novecento diventa protagonista

Milano non cancella: sovrappone. È una città-palinsesto dove le epoche si danno il cambio senza mai uscire di scena. Durante la Design Week , questa stratificazione emerge con una forza vitale, e quest'anno il baricentro è il Novecento . La Triennale resta il punto di gravità. Giovanni Muzio, 1933: il Palazzo dell’Arte nasce per dare una casa stabile a un’esposizione che prima vagava nomade. Oggi la Triennale fa l'esatto opposto: resta ferma, ma cambia pelle ogni giorno. È il centro immobile di un racconto che non smette di mutare.

In una settimana che spesso spinge verso l’eccesso, Flexform resta fedele a un’idea di abitare più controllata, quasi silenziosa. Ed è proprio questa coerenza, nel tempo, a renderla riconoscibile. Nel cuore di Brera, il Chiostro di Sant’Angelo introduce una pausa. Anche qui torna Giovanni Muzio, che tra il 1939 e il 1943 interviene sull’Angelicum mettendo in relazione il linguaggio razionalista con la tradizione francescana. Il risultato è uno spazio misurato, fatto di geometria e silenzio, capace di assorbire il rumore della città.

Dall'altra parte, il ritmo industriale dei Magazzini Raccordati . Qui il Novecento ha il volto di Ulisse Stacchini e la forza del cemento. Quello che negli anni Trenta era un formicaio logistico - tunnel, merci, binari - oggi è Dropcity : una sequenza ipnotica di archi sottratti all’oblio. Un tempo margine invisibile, oggi cuore pulsante della ricerca. Un’altra conferma arriva da Flexform, che torna a Brera scegliendo ancora una volta la misura invece dell’effetto. Niente forzature, nessuna scenografia gridata: gli interni si costruiscono per equilibrio, per materiali, per continuità.

La Torre Velasca e il Modernismo di Resistenza

E poi un ritorno importante alla Design Week: la Torre Velasca, torna anche quest’anno tra le tappe della città. Progettata nel 1958 dallo studio BBPR (senza Gian Luigi Banfi, morto nel campo di sterminio di Mauthausen-Gusen) il famoso grattacielo ha sempre diviso i milanesi. Spesso etichettato come brutalista per l’uso massiccio del cemento armato, in realtà sfugge a una definizione rigida. È una costruzione colta, che mette in dialogo struttura e memoria, dove le nervature verticali e i pilastri esterni disegnano un sistema di ombre che richiama la verticalità del gotico.

Le celebri “bretelle” non guardano a modelli americani, ma riportano la percezione verso la tradizione lombarda, dalle torri medievali fino alla sagoma della Torre del Filarete al Castello Sforzesco. È un edificio che ha mostrato come si possa essere moderni senza interrompere il filo della storia cittadina. Nel tempo è diventata anche immagine cinematografica: è qui che Dino Risi ambienta “Il Vedovo”, trasformandola in sfondo della Milano del boom, tra ambizione e cinismo urbano. Ed è da quell’ascensore, protagonista insieme ad Alberto Sordi e Franca Valeri, che parte il racconto. Al sedicesimo piano, la Visteria Foundation raddoppia la sua presenza con un percorso espositivo (con vista mozzafiato sulla città) che esplora le diverse anime della modernità.

Da un lato, la mostra "Polish Modernism. A Struggle for Beauty" curata da Federica Sala e Anna Maga racconta come il modernismo polacco sia stato molto più di uno stile estetico: un vero atto di resistenza culturale e una "lotta per la bellezza" nata dalla scarsità di materiali. Attraverso un dialogo tra i pezzi storici del Museo Nazionale di Varsavia e le opere di designer contemporanei, la rassegna esplora l’eredità di un movimento capace di unire arte e industria per migliorare la vita quotidiana. Allo stesso piano, questa visione si intreccia con il genio di Jorge Zalszupin nella mostra "Varsavia – San Paolo – Milano" curata da Lissa Carmona di ETEL e dall'architetto Maria Murawsky, sempre in collaborazione con Federica Sala.

Figura chiave del modernismo globale, Zalszupin – nato in Polonia, ma naturalizzato brasiliano dopo la fuga dall'Europa durante la guerra – ha saputo fondere le sue radici europee con l'esuberanza del Brasile. Diventato collaboratore di Oscar Niemeyer e maestro nella lavorazione dei legni esotici con il suo studio L’Atelier, l'artista viene celebrato oggi grazie alla collaborazione con ETEL. L’esposizione restituisce l’immagine di un creativo che ha trasformato il trauma della fuga in una sintesi unica di eleganza funzionale, oggi riconosciuta dai più grandi musei del mondo, come il MoMA di New York.