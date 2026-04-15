Tendenze dal Salone 2026: se il bagno diventa un beauty center personale

Le nuove collezioni bagno hanno deciso di fare le valigie e trasferirsi in un resort di lusso a Bali, portandosi però dietro tutta la tecnologia di un laboratorio della Silicon Valley e lo charme di una vera SPA. Abbiamo smesso di accontentarci del "funzionale" per pretendere l’esperienziale: superfici che vibrano sotto le dita, legni che profumano di foresta giapponese e una luce così soffusa che fa sembrare ogni lunedì mattina l’inizio di una vacanza. È la fine del bagno come lo conoscevamo e l'inizio del nostro beauty center personale h24.

Architetture del relax

Il vero colpo di scena di questa edizione è il ritorno a una monumentalità che profuma di storia, come dimostrano Musina e Posso, i lavabi che Luca Nichetto ha disegnato per Kreoo. Qui il design recupera l’archetipo dei pozzi veneziani - le "vere da pozzo" - trasformando blocchi di marmo in sculture ottagonali dalle facce concave che sembrano modellate dall’acqua stessa.