Tendenze Salone del Mobile 2026: tra blu e verde, la casa cambia stato d’animo

C’è un punto preciso, tra il blu e il verde, in cui non è più così chiaro dove finisca uno e inizi l’altro. È lì che il design 2026 si è fermato. La semplice sfumatura qui non basta. Il colore si comporta, cambia con la luce, si sovrappone, a volte sembra quasi animarsi. Un divano al mattino appare più freddo, la sera si scalda. Un vetro non restituisce mai lo stesso tono due volte. Alcune superfici sembrano bagnate anche quando sono perfettamente asciutte. Il blu ha ufficialmente finito il suo turno di lavoro come calmante e il verde ha dato le dimissioni da ambasciatore della natura: al Salone del mobile 2026 i due hanno deciso di smettere di essere prevedibili e hanno iniziato a frequentarsi seriamente.

Insieme costruiscono una zona di passaggio, una specie di paesaggio domestico. E gli arredi iniziano a giocare sul serio. Tessuti che cambiano mentre ci si muove nello spazio, lampade che colorano l’aria prima ancora degli oggetti, superfici che ricordano ossidazioni naturali, ma nascono da lavorazioni precise. Nulla è davvero fermo, nulla è completamente uniforme. I materiali si mescolano: ceramiche, resine, tessuti. Il risultato è un effetto liquido, come se ogni elemento fosse attraversato da un movimento leggero.

L’aspetto più interessante è la facilità con cui questa tendenza entra nelle case. Non serve riscrivere tutto: bastano pochi elementi mirati, una poltrona, un tavolino, una lampada, per cambiare atmosfera. E non è una direzione fredda o distante. È immediata, riconoscibile, quasi istintiva. Richiama immagini familiari, senza bisogno di spiegazioni. Il mare, un giardino dopo la pioggia, o semplicemente quel punto in cui i colori iniziano a convivere.

Quando il colore diventa forma

Tra le proposte più chiare in questa direzione, LEPID di Patricia Urquiola per Kartell lavora sul profilo più che sul volume pieno. Librerie, sideboard e console costruiscono una sequenza di linee e vuoti che si rincorrono, quasi ottiche. Anche quando i colori dichiarano altro, è il ritmo visivo a tenere tutto insieme, come attraversato da un movimento silenzioso. Il senso di profondità ritorna nel tappeto No One’s Land di Sahrai Milano, disegnato da Lorena D’Ilio. Qui il riferimento è più esplicito: superfici che ricordano acque oceaniche, dove il colore si disperde e si addensa senza mai fermarsi davvero. Dentro questo paesaggio, gli arredi si muovono tra interno ed esterno con sempre meno distanza.