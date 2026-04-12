Dove mangiare all’aperto, i dehor e gli spazi più belli per un pranzo di primavera

Borgo Santo Pietro, Trattoria sull’albero - Courtesy Press Office

Non è più soltanto una questione di tavoli all’esterno. Il miglior pranzo all’aperto oggi, in Italia, coincide con un’idea precisa di messa in scena del giorno. Il lusso, in questa stagione, è meno rumoroso di un tempo, si lascia riconoscere piuttosto nella qualità della luce sulle tovaglie, nella distanza tra i tavoli, nell’ombra giusta a mezzogiorno, nel modo in cui una cucina sa appartenere a un luogo senza trasformarsi in cartolina.

Milano risponde con i suoi giardini nascosti e con i nuovi rooftop di taglio internazionale, la Toscana con tenute che hanno trasformato la filiera agricola in estetica, la Puglia con pergolati, ulivi e pietra chiara e Taormina con terrazze che guardano l’Etna e sembrano nate per ricordare che il Mediterraneo, prima ancora che una destinazione, è un’idea di stile. Quello che unisce questi luoghi non è solo la bellezza, ma la capacità di dare forma a un pranzo che non sia una parentesi, ma un’esperienza piena.

Milano, Acanto al Principe di Savoia

Dove: Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17

Nel grande atlante dell’eleganza milanese, Acanto occupa una posizione particolare. Siamo all’interno dell’Hotel Principe di Savoia, a due passi da piazza della Repubblica, in una delle aree più istituzionali della città, ma il linguaggio qui non è rigido, ma è quello di un’alta ospitalità che ha imparato ad alleggerirsi. Il ristorante serve pranzo tutti i giorni e costruisce la propria identità intorno alla cucina dello chef Matteo Gabrielli, con un percorso che attraversa Londra e alcune delle più importanti realtà della ristorazione italiana. La sua proposta lavora su una tensione equilibrata tra tradizione e contemporaneità, con una centralità dichiarata della materia prima e della stagionalità.

Per un racconto sul pranzo all’aperto, però, il punto è un altro: il rapporto con il giardino. Le grandi vetrate si aprono su uno spazio verde ordinato, un giardino all’italiana. Non un dehor esibito, non scenografico, ma filtrato. Ed è proprio qui che Acanto trova la sua cifra: nella capacità di costruire un’esperienza indoor-outdoor senza soluzione di continuità, mantenendo quella precisione, quel senso del ritmo e del servizio che definiscono ancora oggi il lusso milanese.