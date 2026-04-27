Unghie madreperla, come realizzarle in 4 passaggi

beauty 27 aprile 2026

È la tendenza nail più chic della primavera: le mani tornano protagoniste grazie a toni delicati e iridescenti, che ricordano l'interno delle conchiglie

Di Valentina Bottoni

Kate Barton S26 - Credits Launchmetrics

Dalle passerelle ai red carpet, sembrano tutti unanimi nel decretare la manicure neutra, nei toni del rosa e del beige, la più desiderata del momento. Così, lunghezze XL e decorazioni eccentriche che fino a poco tempo fa andavano per la maggiore ora lasciano spazio a uno stile decisamente più sobrio e pulito. Le nail art più elaborate sono state dunque archiviate (almeno momentaneamente) a favore di decorazioni più raffinate ed eteree, che ricordano il piumaggio degli uccelli o i riflessi delle conchiglie trovate passeggiando sulla spiaggia. Già lo scorso gennaio, in occasione della sfilata Haute Couture per la Primavera/Estate 2026, Chanel aveva abbinato ai suoi abiti in tulle delicato unghie altrettanto diafane, personalizzate in base al look di ciascuna modella e decorate da motivi traslucidi che, in alcuni casi, ricordavano appunto la madreperla. A realizzarle è stata la nail artist Ama Quashie, che ha utilizzato una base bianca per poi giocare con diverse tonalità per creare riflessi imperfetti, che ricordano quelli delle conchiglie.

Immagine tratta dal profilo Instagram di @Ama Quashie

Anche Andrew Kwon, stilista newyorkese specializzato in eveningwear, ha puntato su unghie perlate e luminose, impreziosite da minuscoli cristalli a mimare la naturale irregolarità dei gusci di abalone, mentre Kate Barton ha optato per una versione glossy, ottenuta sovrapponendo la polvere cromata a uno spesso strato di gel. Insomma, la manicure più cool di stagione, per una volta, non veste le mani con colori sgargianti, dall'arancio al rubino, ma è più undertsted. Che non equivale a basica e noiosa, al contrario, gioca con tocchi speciali, ma eleganti e discreti. Il risultato, poi, è molto versatile dato che i toni neutri stanno bene davvero con tutto.

Da sinistra: Andrew Kwon S26; Kate Barton S26 - Credits Launchmetrics

Persino agli Oscar 2026 il mood è stato decisamente naturale, dagli abiti alla mise en beauté delle partecipanti, che hanno abbinato sontuosi abiti in seta dalle tonalità champagne e silver a unghie clean e lucidissime, ribattezzate, appunto, “lipgloss nails”. Le più temerarie hanno invece optato per sfumature opalescenti, simili alla madreperla, perfette per accompagnare anche gli outfit più complessi senza, appunto rubargli la scena.

Kate Hudson agli Oscar 2026 - Credits Getty Images

Unghie madreperla, come realizzarle a casa Il lato positivo del ritorno a manicure meno elaborate è proprio la facilità con cui si possono ricreare anche a casa, senza il bisogno di skills eccezionali o strumenti professionali. L'unica accortezza da osservare, per ottenere il medesimo risultato, sta nel procurarsi la lampada UV, dato che gli effetti cromati e madreperla rendono meglio quando si utilizza lo smalto semipermanente, dalla texture più densa, necessaria per conferire tridimensionalità ai riflessi perlescenti. Si inizia stendendo una base bianca e traslucida, come Allure di Essie, per poi mescolare la polvere cromata a una base trasparente, da applicare in modo omogeneo con il pennello. Il set Le Pearl di Le Mini Macaron è perfetto perché racchiude tutto il necessario per creare riflessi glazed, pennello incluso. A questo punto, si può usare un dotter, come quello di Manucurist per realizzare motivi ellittici e irregolari, che riproducono le irregolarità tipiche della madreperla. Infine, dopo aver curato la vernice sotto la lampada, si ultima con il top coat e il gioco è fatto.