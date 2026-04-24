12 novità beauty da regalare per la Festa della Mamma

Bisognerebbe festeggiarle ogni giorno, ma è domenica 10 maggio la data designata per ricordare a tutte le mamme l’affetto che meritano. Di certo ognuna di loro apprezzerà un semplice abbraccio, ma per chi desidera sorprendere la propria con un vero e proprio cadeau, un pensiero dedicato a coccolare viso e corpo è la soluzione migliore. Nulla fa più piacere di una nuova fragranza, specialmente ora che è primavera e si ha voglia di indossare note fresche e floreali. E anche un rossetto o una crema capaci di conferire al viso un immediato effetto glow non potranno che piacerle.

Il mondo della cosmesi, fortunatamente, sorprende ogni mese con tanti prodotti che sono veri e propri gesti di cura, perfetti per dire “ti voglio bene” alla persona più importante. Dalle eau de toilette fiorite e fruttate, passando per i soin idratanti per la pelle e il make-up illuminante, ecco 12 novità appena arrivate sugli scaffali dei beauty store da offrire alla mamma in occasione della sua festa.

Fragranze romantiche, fiorite e fruttate

Petali e corolle si mescolano a frutta zuccherina e a note più soft e vellutate: le eau de toilette di primavera sembrano ispirarsi a un meraviglioso giardino che inizia a sbocciare. Sono il dono perfetto per chi ama le composizioni al tempo stesso delicate, giocose e raffinate. Dolce Magnolia di Dolce & Gabbana, per esempio, è una eau de parfum floreale e muschiata, che racchiude però un twist inaspettato: si apre con note di pera verde, semi di ambretta e magnolia, per poi evolversi nel sentore pulito del muschio ravvivato da un tocco goloso di gelato. Idôle Peach 'N Roses di Lancôme, invece, mescola il sentore di frutto rossi, pesca succosa e assoluta di rosa damascena del Domaine de la Rose Lancôme.