12 novità beauty da regalare per la Festa della Mamma

Bisognerebbe festeggiarle ogni giorno, ma è domenica 10 maggio la data designata per ricordare a tutte le mamme l’affetto che meritano. Di certo ognuna di loro apprezzerà un semplice abbraccio, ma per chi desidera sorprendere la propria con un vero e proprio cadeau, un pensiero dedicato a coccolare viso e corpo è la soluzione migliore. Nulla fa più piacere di una nuova fragranza, specialmente ora che è primavera e si ha voglia di indossare note fresche e floreali. E anche un rossetto o una crema capaci di conferire al viso un immediato effetto glow non potranno che piacerle.
Il mondo della cosmesi, fortunatamente, sorprende ogni mese con tanti prodotti che sono veri e propri gesti di cura, perfetti per dire “ti voglio bene” alla persona più importante. Dalle eau de toilette fiorite e fruttate, passando per i soin idratanti per la pelle e il make-up illuminante, ecco 12 novità appena arrivate sugli scaffali dei beauty store da offrire alla mamma in occasione della sua festa.
Fragranze romantiche, fiorite e fruttate
Petali e corolle si mescolano a frutta zuccherina e a note più soft e vellutate: le eau de toilette di primavera sembrano ispirarsi a un meraviglioso giardino che inizia a sbocciare. Sono il dono perfetto per chi ama le composizioni al tempo stesso delicate, giocose e raffinate. Dolce Magnolia di Dolce & Gabbana, per esempio, è una eau de parfum floreale e muschiata, che racchiude però un twist inaspettato: si apre con note di pera verde, semi di ambretta e magnolia, per poi evolversi nel sentore pulito del muschio ravvivato da un tocco goloso di gelato. Idôle Peach 'N Roses di Lancôme, invece, mescola il sentore di frutto rossi, pesca succosa e assoluta di rosa damascena del Domaine de la Rose Lancôme.
Da sinistra: Dolce & Gabbana, Dolce Magnolia; Lancôme, Idôle Peach 'n Roses - Courtesy Press Office
Eden Sweet Peach di Kayali è felicità in bottiglia, grazie al mix di pesca, mela croccante, bergamotto, rosa e dolce pralina, mentre Her Majesty di Kilian Paris si ispira ai delicati fiori di sakura, che abbina a semi di ambretta, rosa, legno di cedro e muschio, dando vita a un melange discreto e raffinato.
Da sinistra: Kayali, Eden Sweet Peach; By Kilian, Her Majesty – Courtesy Press Office
Trattamenti per un incarnato idratato e luminoso
Per celebrare il ritorno della bella stagione, niente di meglio di un soin che aiuti a rivelare la luminosità che potrebbe essersi spenta nei mesi più freddi e grigi. Per scegliere il trattamento giusto, attenzione alla formula: le pelli mature di sicuro apprezzeranno texture più ricche e nutrienti, effetto cocoon. Ma anche sieri concentrati e maschere ispirate ai trattamenti estetici più efficaci. Il coffret creato da Shiseido per la Festa della Mamma racchiude tutto il necessario per una skincare rimpolpante, ossia Vital Perfection Uplifting and Lifting Advanced Cream in formato 50ml, insieme con le minisize di Ultimune Power Infusing Serum, Vital Perfection Overnight Treatment e Eye Treatment.
Shiseido, Coffret Vital Perfection – Courtesy Press Office
Extra-Firming Energy di Clarins è invece un vero concentrato d'energia per la pelle, grazie alla formula arricchita da ginseng rosso rivitalizzante e [COLLAGEN]³ Technology che migliora la produzione di collagene: in più, grazie alla delicata colorazione aranciata, infonde luminosità all'incarnato. Concentré à la Rose Noire di Sisley è un siero leggero che sfrutta la potenza della rosa nera per contrastare l'invecchiamento cellulare e migliorare compattezza, texture, vitalità e luminosità dell'epidermide, mentre NCEF Meso Mask di Filorga si ispira ai protocolli di biorivitalizzazione; grazie all'abbinamento di complesso NCEF, a base di ingredienti ispirati alla mesoterapia, gluconolattone e acido ialuronico, migliora l'idratazione e la luminosità della cute.
Da sinistra: Clarins, Extra-Firming Energy; Sisley, Concentré à la Rose Noire; Filorga, NCEF Meso Mask – Corutesy Press Office
Trucco effetto sun-kissed
Scaldare l'incarnato e illuminarlo con un tocco di colore leggero e naturale: per farlo, nulla di meglio di pigmenti hi-tech che vestono l'epidermide con un velo di luce, rendendola radiosa proprio come al termine di una giornata en pleine aire. Per accendere il viso, poi, basta anche solo un tocco di rossetto, purché abbia una formula sensoriale, più lucida ed emolliente, oppure effetto velluto, da scegliere in base alle preferenze di chi lo indosserà. Forever Nude Bronze Glow di Dior è una terra in polvere dalla luminosità naturale in edizione limitata: l'astuccio, ricamato con l'iconico motivo cannage, è infatti rivestito di margherite su sui si posa una coccinella portafortuna. KissKiss KissProof Honey Lipstick di Guerlain è un rossetto matte dalla formula a lunga tenuta e no transfer arricchita da miele idratante, racchiuso in un astuccio scintillante decorato da un motivo che ricorda l'alveare.
Da sinistra: Dior, Forever Nude Bronze Glow; Guerlain, Kisskiss Proof Honey Lipstick – Courtesy Press Office
CC Palette Sunny Flash di By Terry contiene quattro tonalità per occhi e guance che permettono di realizzare un trucco fresco e luminoso, anche grazie ai pigmenti setosi, che si sfumano in un istante. Charlotte Tilbury, Pillow Talk Blush Balm Lip Tint, infine, è un balm colorato perfetto per chi ama le texture più idratanti e dal finish lucido, dato che la formula PH-reagente racchiude peptidi, burro di cacao e di karité.
Da sinistra: By Terry, CC Palette Sunny Flash; Charlotte Tilbury, Pillow Talk Blush Balm Lip Tint – Courtesy Press Office