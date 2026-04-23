Gigi Hadid, 5 segreti di bellezza dell'icona fashion più amata del web

Regina delle passerelle e del red carpet, ipnotizza il pubblico grazie a portamento, sguardo color ghiaccio e, naturalmente, ai capelli color oro. Lunghi e voluminosi, sono stati a lungo la sua griffe, finché, poco più di un anno fa, non ha deciso di dare un taglio netto. Finendo così per lanciare la moda del fop, ossia flipped bob, il caschetto con le punte all'insù d'ispirazione fifties. Già, perché quando sei una supermodel da più di 75 milioni di followers sui social, tutto ciò che indossi finisce inevitabilmente per dettare tendenza. E non si parla solo di abiti e accessori, naturalmente, ma anche della beauty routine che le permette di avere un incarnato luminoso e lunghezze sempre impeccabili.

Come ha raccontato in alcune interviste, quando è lontana dai riflettori, per prendersi cura di pelle e capelli segue una routine che ha messo a punto con il tempo, anche grazie al lavoro sul set. Non bisogna dimenticare, infatti, che Gigi Hadid posa davanti all'obiettivo da quando era appena una teen-ager ed è sempre stata affiancata dai migliori hair-stylist e truccatori. Ecco, dunque, cinque beauty trick (che, a sorpresa, non costano un occhio della testa e sono dunque accessibili a tutti) rivelati da lei stessa nel tempo.

Per una chioma da copertina, basta un elisir 100% naturale

Biondo platino, miele oppure castani, i capelli folti e voluminosi sono stati per anni il punto fermo del suo look: per accorciarli, si è affidata alle forbici di Chris McMillan, mentre lo styling, con riga laterale e punte arrotondate è opera dell'hairstylist Dimitris Giannetos. Per prendersi cura di texture e colore, assicurandosi al tempo stesso che la fibra sia sempre sane e lucenti, Gigi ha rivelato in un'intervista di ricorrere a un prodotto naturale e dal costo decisamente accessibile. Ovvero l'olio di cocco, che distribuisce in abbondanza sulle lunghezze per poi lasciarlo in posa come una maschera, fino a tre giorni consecutivi. Secondo la star sarebbe proprio questo il segreto di una chioma sana e lucente, come la sua.