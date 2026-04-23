Gigi Hadid, 5 segreti di bellezza dell'icona fashion più amata del web

Gigi Hadid partecipa al Met Gala 2025 Celebrando "Superfine: Tailoring Black Style" al Metropolitan Museum of Art il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images
Regina delle passerelle e del red carpet, ipnotizza il pubblico grazie a portamento, sguardo color ghiaccio e, naturalmente, ai capelli color oro. Lunghi e voluminosi, sono stati a lungo la sua griffe, finché, poco più di un anno fa, non ha deciso di dare un taglio netto. Finendo così per lanciare la moda del fop, ossia flipped bob, il caschetto con le punte all'insù d'ispirazione fifties. Già, perché quando sei una supermodel da più di 75 milioni di followers sui social, tutto ciò che indossi finisce inevitabilmente per dettare tendenza. E non si parla solo di abiti e accessori, naturalmente, ma anche della beauty routine che le permette di avere un incarnato luminoso e lunghezze sempre impeccabili.
Come ha raccontato in alcune interviste, quando è lontana dai riflettori, per prendersi cura di pelle e capelli segue una routine che ha messo a punto con il tempo, anche grazie al lavoro sul set. Non bisogna dimenticare, infatti, che Gigi Hadid posa davanti all'obiettivo da quando era appena una teen-ager ed è sempre stata affiancata dai migliori hair-stylist e truccatori. Ecco, dunque, cinque beauty trick (che, a sorpresa, non costano un occhio della testa e sono dunque accessibili a tutti) rivelati da lei stessa nel tempo.
Per una chioma da copertina, basta un elisir 100% naturale
Biondo platino, miele oppure castani, i capelli folti e voluminosi sono stati per anni il punto fermo del suo look: per accorciarli, si è affidata alle forbici di Chris McMillan, mentre lo styling, con riga laterale e punte arrotondate è opera dell'hairstylist Dimitris Giannetos. Per prendersi cura di texture e colore, assicurandosi al tempo stesso che la fibra sia sempre sane e lucenti, Gigi ha rivelato in un'intervista di ricorrere a un prodotto naturale e dal costo decisamente accessibile. Ovvero l'olio di cocco, che distribuisce in abbondanza sulle lunghezze per poi lasciarlo in posa come una maschera, fino a tre giorni consecutivi. Secondo la star sarebbe proprio questo il segreto di una chioma sana e lucente, come la sua.
Gigi Hadid partecipa al Met Gala 2024 Celebrating "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" al Metropolitan Museum of Art il 6 maggio 2024 a New York City - Credits Getty Images
In caso di imperfezioni, c'è il classico rimedio della nonna
Per eliminare i brufoletti che possono comparire al termine di una fashion week particolarmente frenetica, quando oltretutto il pennello del truccatore può capitare venga utilizzato sul viso di più ragazze contemporaneamente, la top model ha raccontato di affidarsi al consiglio della mamma Yolanda. Non trattamenti inaccessibili, firmati dai visagisti più in voga di Hollywood, al contrario: in caso di imperfezioni Gigi stende un velo di dentifricio che aiuta a minimizzare gonfiore e rossore, facendo sparire il comedone più in fretta.
Gigi Hadid partecipa alla 12ª Cerimonia del Breakthrough Prize presso il Barker Hangar il 18 aprile 2026 a Santa Monica, California - Credits Getty Images
Sì a un contouring impercettibile
Quando il trucco creato per accompagnare la sfilata è all'insegna del minimalismo e richiede giusto un velo di mascara e lip balm trasparente, la modella ha raccontato che, prima di uscire in passerella, si nasconde in bagno per realizzare in autonomia un leggero contouring. Naturalmente, si tratta di una modifica che non sarebbe permessa, motivo per cui è necessario realizzarla rapidamente e, soprattutto, con discrezione. L'idea le sarebbe stata suggerita dalla top Joan Smalls, e sarebbe il segreto per apparire sempre al meglio, anche quando le luci intense e la mancanza di trucco possono finire per appiattire completamente i tratti.
Gigi Hadid posa dietro le quinte prima dello spettacolo Vetements Womenswear Primavera-Estate 2025 come parte della Paris Fashion Week il 27 settembre - Credits Getty Images
Le sue sopracciglia sono intoccabili
Come ha raccontato nel corso di diverse interviste, quando ha iniziato a muovere i primi passi sul set la mamma, a sua volta una professionista delle passerelle le ha suggerito di non permettere mai ai truccatori di modificare le sue sopracciglia o depilarle - persino in parte - e così Gigi ha fatto: le sue arcate, folte e ben delineate, non sono mai state toccate. Per modellarle, la top le disciplina utilizzando solo un velo di gel trasparente, in modo da fissarle e dare loro la forma desiderata.
Gigi Hadid è stata vista durante un servizio fotografico per Maybelline a SoHo il 26 marzo 2024 a New York City - Credits Getty Images
Per illuminare il viso, un semplice balsamo idratante
Per avere labbra morbide e pronte a ricevere il trucco, la top model è solita stendere uno spesso strato di balm trasparente ed emolliente, che rimuove solo al termine della beauty routine, quando è giunto il momento di stendere il rossetto. Dopo aver massaggiato il lip balm, in modo da migliorarne l'assorbimento, Gigi applica i residui di prodotto direttamente sulle sopracciglia e sulla punta del naso, per conferire alla pelle un tocco glow ipernaturale. Niente highlighter dal finish perlato, dunque, ma solo un tocco di idratazione extra.
Gigi Hadid partecipa ai 53i Annual CMA Awards al Bridgestone Arena il 13 novembre 2019 a Nashville, Tennessee - Credits Getty Images