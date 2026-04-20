Bentornato ombretto pastello: il colore è protagonista del make-up di primavera

Apertura Andrew Kwon SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Ormai da parecchio i toni caffellatte sono imprescindibili su labbra, occhi e guance, eppure, la sensazione è che i beauty look a tinte neutre si stiano facendo da parte. Sta di fatto che ora le nuance più vivaci sono tornate a tingere il viso. L’aria di novità si è percepita già sulle passerelle della nuova stagione, dove, al posto del maquillage vedo-non-vedo, che punta giusto a uniformare dove serve, molte maison hanno scelto di accompagnare i propri abiti con ombretti coloratissimi, dal rosa al giallo, ma non solo.
Da non sottovalutare, poi, l’effetto "Euphoria": la terza stagione della fortunata serie ha appena debuttato e l’attesa per i look di Maddie, Cassie e Jules è davvero altissima. C’è chi si è subito affrettato a decretare la fine del trucco clean, in attesa di vedere le creazioni della ormai celebre truccatrice del programma, Donni Davy, nota per il suo stile massimalista, che mescola tonalità vitaminiche e dettagli 3D.
Immagine tratta dal profilo Instagram di Donni Davy: un collage degli eye-look creati da Davy per la serie Euphoria
Di débâcle dei toni nude, però, a onor del vero si parla già da qualche mese, ovvero da quando Zara Larsson ha iniziato il tour per promuovere il suo nuovo album "Midnight Sun". Il trucco realizzato sulla popstar dalla make-up artist Sophia Sinot ha entusiasmato il pubblico grazie allo scenografico mix di colori e cristalli, che strizza l’occhio allo stile Y2K.
Palpebre rainbow, un’abbondante spolverata di blush, brillantini multicolor ovunque e labbra viniliche, un mélange molto lontano dallo stile minimalista che si è imposto fino ad ora e che ha inevitabilmente acceso la fantasia del pubblico, facendo finalmente venire voglia di osare un po’. Certo, si tratta di un beauty look decisamente eccentrico, perfetto per le luci del palcoscenico. Ciò non significa, però, che sfoggiare un accenno di colore nella quotidianità sia impossibile, anzi.
Immagine tratta dal profilo Instagram di Sophia Sinot
Ombretto pastello, come indossarlo
Il colore può intimidire la maggior parte delle persone: così, in molti preferiscono puntare su tinte più sobrie, dal rosa al beige, con il pretesto che ‘stanno bene a tutti’. In realtà, a volte è proprio vero l’opposto. Certo, il trucco neutro è sobrio ed elegante, e si adatta a una moltitudine di occasioni diverse, incluse le più formali. Accendere lo sguardo con un tratto azzurro o lilla, però, ha un insospettabile effetto-sveglia sul viso, perché illumina istantaneamente l’incarnato, creando al tempo stesso un dettaglio interessante e originale.
Non è necessario mixare per forza una miriade di sfumature diverse, copiando popstar e personaggi tv. Meglio ispirarsi alle sfilate Primavera/Estate 2026, dove molti stilisti hanno tinto le palpebre delle modelle con tocchi sorbetto, dal glicine all’acquamarina, passando per rosa e giallo, svelando al tempo stesso il ‘segreto’ per sfoggiare uno sguardo variopinto in modo che non risulti eccessivo o vistoso: renderlo protagonista assoluto del look, che deve per il resto risultare semplice e minimalista.
Da sinistra: Zomer; Shuting Qiu; Toga SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Reduci da mesi di make-up rigorosamente neutro, è probabile che nella trousse rimangano solo palette sui toni del marrone. Per cambiare passo, quindi, è necessario dotarsi di ombretti multicolor, per sperimentare con colori e texture diverse. Make My Day Plus Palette di Pupa Milano, per esempio, racchiude una moltitudine di tonalità adatte a viso, occhi e labbra.
Vesuvio di Byredo racchiude 18 tonalità, matte e shimmery, pastello, ma anche più accese, ispirate ai colori degli affreschi delle ville pompeiane, mentre Eye Dare You! Beyond di Dolce & Gabbana contiene 12 polveri dal finish sia bagnato che metallico, shimmery ed effetto 3D, dotate di una formula 2 in 1 che può essere usata sia come ombretto che come eyeliner.
Da sinistra: Zomer; Shuting Qiu; Toga SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight