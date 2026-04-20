Bentornato ombretto pastello: il colore è protagonista del make-up di primavera

Ormai da parecchio i toni caffellatte sono imprescindibili su labbra, occhi e guance, eppure, la sensazione è che i beauty look a tinte neutre si stiano facendo da parte. Sta di fatto che ora le nuance più vivaci sono tornate a tingere il viso. L’aria di novità si è percepita già sulle passerelle della nuova stagione, dove, al posto del maquillage vedo-non-vedo, che punta giusto a uniformare dove serve, molte maison hanno scelto di accompagnare i propri abiti con ombretti coloratissimi, dal rosa al giallo, ma non solo.

Da non sottovalutare, poi, l’effetto "Euphoria": la terza stagione della fortunata serie ha appena debuttato e l’attesa per i look di Maddie, Cassie e Jules è davvero altissima. C’è chi si è subito affrettato a decretare la fine del trucco clean, in attesa di vedere le creazioni della ormai celebre truccatrice del programma, Donni Davy, nota per il suo stile massimalista, che mescola tonalità vitaminiche e dettagli 3D.