Skin longevity, l’approccio alla skincare che mette al centro la salute della pelle

Longevità è la beauty key-word di cui tutti parlano. Non è uno dei soliti trend mordi e fuggi, che diventano virali in un istante per poi esaurirsi altrettanto velocemente. Al contrario, segna un nuovo modo di intendere la skincare, il cui obiettivo non è più semplicemente quello di contrastare o cancellare rughe e imperfezioni, bensì di decodificare i meccanismi biologici che permettono di preservarne la salute nel tempo. Un approccio non più semplicemente anti-age quanto preventivo, dunque, in linea con i principi del well-ageing che incoraggiano ad adottare uno stile di vita in grado di contrastare l’invecchiamento dell’intero organismo, e non solo della cute.
Che cos’è la skin longevity e perché se ne parla
Gli studi sulla longevità puntano a scoprire quali strategie e abitudini è necessario adottare per vivere bene, a lungo e in salute. Applicati alla skincare, si trasformano in una strategia che aiuta a preservare la vitalità della pelle a prescindere dall’età biologica: invece di trattamenti one-shot, dunque, che puntano a trasformare il volto come per magia, l'obiettivo è la prevenzione.
Evitando, in primis, i potenziali danni provocati, per esempio, dall’esposizione eccessiva ai raggi UV, dall’inquinamento ambientale e dallo stress. In questo senso, avere uno stile di vita sano, dando priorità al movimento, a un buon sonno e a una dieta equilibrata, è fondamentale anche per supportare la pelle. L’obiettivo non è fermare il tempo, ma mantenere la cute nel miglior stato possibile nonostante il passare degli anni.
Le buone abitudini, dalla tavola allo specchio
C’è un legame stretto tra nutrizione e pelle, ecco perché ciò che mangiamo è importante tanto quanto le creme e i sieri che applichiamo quotidianamente. Così, proprio come si utilizzano trattamenti antiossidanti e antinfiammatori, si dovrebbero inserire nella dieta alimenti dalle stesse proprietà, fondamentali per mantenersi in una buona salute. La skin longevity implica dunque un approccio olistico alla skincare perché il benessere, sia fisico che mentale, finisce per riflettersi anche all’esterno, sull’epidermide. Che deve essere nutrita poi applicando ingredienti come acido ialuronico, collagene, ceramidi e lipidi, che sono centrali per sostenere la barriera cutanea; la cui resilienza è importante, a sua volta, per garantire al viso un aspetto giovane, luminoso ed elastico.
Come sanno bene in Corea, dove ogni linea cosmetica segue la filosofia “barrier first” e dispone di un vasto ventaglio di trattamenti formulati proprio per coccolare quello che è un vero e proprio scudo protettivo, che protegge dalle aggressioni ambientali, come caldo, sole, luce blu e inquinamento.
Una beauty routine smart e preventiva
Con il passare degli anni, la pelle non appare solo più segnata, ma perde tono e densità. Ecco perché, tra le buone abitudini quotidiane da adottare rientra anche la ginnastica facciale come il face yoga, un vero e proprio work out per il viso che, a patto di essere praticato ogni giorno, consente di tonificare la muscolatura che sorregge l'ovale. Poi ci sono trattamenti formulati appositamente per contrastare la senescenza cellulare, un processo che arresta la capacità della pelle di funzionare correttamente: RCube è la nuova linea di Rilastil formulata per attenuare i segni visibili del tempo agendo sulla loro stessa causa grazie al complesso RComplex racchiuso anche nel Siero Rimodellante Ristrutturante con amminoacidi essenziali, vitamine e pullulan che agisce su tutti i tipi di rughe aiutando a ridefinire l'ovale.
Anche NCEF-Revitalize Serum di Filorga è formulato con un complesso di attivi utilizzati nelle iniezioni rivitalizzanti in mesoterapia o biorivitalizzazione, che agisce sui processi biologici essenziali coinvolti nella rivitalizzazione cellulare, donando alla pelle un aspetto luminoso, levigato e compatto. Ispirato alle zone blu della Sardegna, dove la popolazione è tra le più longeve al mondo, Re-Vive Concentrated Elixir di Blugevity è un siero viso con estratto di corbezzolo, elicrisio e lentischio sardi dall'azione idratante, rigenerante e lenitiva, che protegge la pelle dalle aggressioni ambientali.
Absôlue Longevity M.D. The Reset-The Cream di Lancôme è il primo trattamento di longevità proattivo e personalizzato, ideato per invertire l’età biologica visibile della pelle, in ogni fase della vita, formulato con Mitopure® by Timeline, un attivo utilizzato negli integratori e per la prima volta all'interno di una formula skincare. Hydra Boost Contorno Occhi di RVB Lab,è invece un trattamento per lo sguardo idratante e schiarente che racchiude Pro-Longevia®, complesso che promuove la longevità cutanea, ed è dotato di uno speciale applicatore che permette di effettuare un delicato massaggio drenante. Longevity Cell-Care Light Velvet Cream di Miamo, infine, è una crema dalla texture leggera, riparatrice e ristrutturante, che racchiudeRejuvenescence+TM, una tecnologia che previene la senescenza cellulare prolungando la vitalità delle cellule.