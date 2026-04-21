Renault alla Milano Design Week: The frog is back, il nuovo volto di Twingo

A Brera, durante la settimana del design, in cui Milano decide che ogni sedia è un manifesto e ogni lampada ha un pensiero, Renault Twingo si presenta con una scelta piuttosto furba: evitare l’effetto salone e farsi racconto. Dal 20 al 26 aprile 2026, in corso Garibaldi 73, l'rnlt store diventa il suo habitat naturale grazie a The frog is back, installazione firmata dall’artista e designer Marcantonio che crea un mondo acquatico fatto di ninfee e rane giganti che assumono le sembianze della vettura e guidano il visitatore all’interno dell’universo Twingo.

Lo spazio scelto conta quasi quanto l’allestimento. L'rnlt store, infatti, non è la classica concessionaria, ma è un format urbano e compatto pensato come vetrina immersiva del marchio: un luogo espositivo in centro città, con un paio di modelli selezionati, merchandising e personale che accompagna il visitatore a capire prodotto e universo Renault, mentre test drive, consegna e post-vendita restano in sinergia con le sedi tradizionali.

Twingo e il dialogo con le installazioni di Marcantonio

L’idea di Marcantonio parte da una somiglianza che diventa dichiarazione estetica: il frontale di Twingo ricorda una rana. Da lì nasce un gioco di rimandi immediati con la creazione di due sculture giganti a forma di rana. Gli occhi dell’anfibio prendono la forma arrotondata dei fari, la bocca riprende la calandra sorridente, le guance evocano i dettagli del paraurti, il verde fa da ponte cromatico tra scultura e carrozzeria. Più che una scenografia, è una traduzione immaginifica del design dell’auto.

All'interno, Twingo dialoga con queste grandi rane rifinite nello stesso colore e appoggiate, come l’auto, su tappeti a forma di ninfea. Attorno, foglie giganti con steli alti tre metri costruiscono un piccolo ambiente acquatico in cui il visitatore si sente immerso in una fiaba urbana.