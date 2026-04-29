Scent-care, arrivano le fragranze che fanno bene alla pelle

L'ultima frontiera della profumeria trasforma le eau de toilette in veri e propri trattamenti curativi, che coccolano l'epidermide, così come l'olfatto. Merito di formule sempre più raffinate, non solo per le note che abbinano: pensate per risultare delicate anche sull'epidermide di chi, solitamente, non va troppo d'accordo con l'alcol, mescolano le molecole odorose a ingredienti come glicerina e acido ialuronico, di solito esclusiva dei prodotti skincare.

È giunto il momento, dunque, anche per i profumi, di subire quel processo di skinification che è toccato più o meno a tutti i cosmetici, dal fondotinta allo shampoo, ma non solo. Così, adesso, anche profumarsi diventa un vero e proprio gesto di benessere, dalla funzione non solo estetica, ma anche curativa.

Fragranze ibride, cosa sono e come si usano

Eau de toilette a tutti gli effetti, racchiudono al tempo stesso ingredienti addolcenti e idratanti che si prendono cura della pelle. Alcune composizioni sono prive di alcol, dunque adatte a chi è intollerante o ha una cute molto sensibile, ma comunque persistenti come una normale eau de parfum. Vere e proprie acque di bellezza, possono dunque essere vaporizzate e massaggiate sulla pelle proprio come un siero e persino mescolate ad altri jus, in modo da creare la propria speciale firma olfattiva.

Microperle e gel morbidi

Guerlain, per esempio, ha da poco lanciato Aqua Allegoria Perle, che racchiude una tecnologia innovativa che unisce l'intensità di microperle di profumo concentrate ai benefici idratanti di una base acquosa, priva di alcol, arricchita con glicerina vegetale e infusa con acqua floreale. La sua texture gel si fonde con la cute, lasciando un velo morbido e vellutato, dall'effetto idratante e sublimante. Rosa Rossa Perle, in particolare, è un'ode alla regina dei fiori, che evoca il sentore dei boccioli appena colti, mescolandoli a note di frizzanti di ribes nero, mandarino e litchi.

Anche Orebella, il brand creato dalla top model Bella Hadid, da poco arrivato in Italia, infonde le sue composizioni con ingredienti skincare, creando un rituale sensoriale unico: come tutte le fragranze in collezione, Salted Muse, dalle note di sale marino, pepe rosa, ulivo e lavanda, ha una formula bifasica da agitare prima dell'uso per attivare le due componenti, quella profumata e quella trattante, ovvero Orelixir™, composta da cinque oli nutrienti e dall'estratto di fungo della neve. Anche Nº1 L'Eau Rouge di Chanel è un elisir multiuso profumato, che abbina l'estratto di camelia rossa rivitalizzante alle note fresche di agrumi, rosa, gelsomino, muschio e iris.