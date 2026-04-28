Il fascino dei capelli bianchi: guida completa per la cura della chioma sale e pepe

Avere una chioma candida ormai è motivo d'orgoglio: lo conferma anche il fatto che sono ormai molte le celebrities ad aver detto “basta” alla tinta abbracciando il look sale e pepe. Altre, invece, come Jane Fonda e Helen Mirren, per esempio, hanno optato per sfumature silver, che però sono frutto del lavoro del colorista. Che il bianco sia dovuto al passare del tempo oppure all'opera del parrucchiere, è sempre necessaria un'attenta manutenzione, che impone l’utilizzo di prodotti specifici perché le lunghezze risultino idratate e setose, senza segni di ingiallimento.

Con il passare del tempo, i capelli perdono densità e, soprattutto, melanina, protezione naturale contro i raggi ultravioletti. Ecco perché le chiome bianche e grigie risultano più vulnerabili ai raggi solari e dunque propense a ossidarsi, sviluppando i temuti riflessi rame. Con l'età, inoltre, il cuoio capelluto produce meno sebo, con il risultato che anche i fusti, già privi di pigmento e dunque di una parte del loro spessore, appaiono più secchi e fragili, condizione amplificata in caso di texture molto mosse e ricce. Ecco, dunque, che una haircare mirata è fondamentale per mantenere i capelli bianchi al massimo del loro splendore.

Detersione detox

Con il passare del tempo i capelli diventano più porosi, dunque propensi a trattenere le particelle di metalli che si trovano naturalmente nell'acqua della doccia. Soffocati da questi residui, non assorbono correttamente i prodotti applicati, risultando così spenti e opachi, e virando verso sfumature indesiderate. Motivo per cui può essere utile ricorrere a un cleanser chelante, la cui speciale formula (che tende a seccare un po', motivo per cui non dovrebbe essere usata più di una volta al mese) è in grado di realizzare un vero e proprio reset della chioma, agganciando i minerali depositati sui fusti per poi eliminarli durante il risciacquo, restituendo lucentezza.

Se si è soliti usare prodotti leave-in, così come gel e lacca, basta ricorrere a detergenti purificanti, che rimuovono eventuali accumuli di prodotto. Metal Detox Shampoo Professionale di L'Oreal deterge e neutralizza le particelle di metallo grazie alla glicoammina, speciale molecola che cattura i residui che causano rotture e sbiadimento, mentre Peptide Prep Detox Shampoo di K18 pulisce con delicatezza eaiuta a rimuovere accumuli di prodotti, sebo e metalli, proteggendo al tempo stesso il colore.