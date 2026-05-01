Oltre la bistecca: 5 cibi (insospettabili) che non sapevi di poter fare al barbecue

living 01 maggio 2026

Dall'ananas caramellato alla complessità liquida del ramen: viaggio nelle nuove frontiere di una cucina primordiale che ha conquistato l'alta ristorazione e la ricerca tecnica

Di Barbara Giglioli

Dimenticate la classica grigliata della domenica. Oggi il barbecue ha smesso di essere una semplice tecnica di cottura per diventare un linguaggio universale, capace di contaminare ambiti che credevamo intoccabili: dal sushi alla frutta esotica, fino ai brodi giapponesi. All’ultima BBQ Expo e Butcher Show alle Fiere di Parma è emerso chiaramente: il fuoco non è più un limite, ma una piattaforma creativa. Tra offset smoker, kamado e pellet grill, il barbecue italiano mostra una trasformazione evidente. Anche negli ingredienti. Ecco come sta cambiando la grammatica del fumo. Il barbecue geografico C’è un momento, davanti al fuoco, in cui tutto rallenta e prende forma. In Argentina, l’asado è sospensione. Il tempo non viene gestito: viene attraversato. La carne resta esposta al fuoco di legna per ore, dentro una lentezza che diventa struttura del sapore. In Corea, invece, il barbecue entra nella tavola. Il Korean BBQ cancella la distanza tra chi cucina e chi mangia: la griglia diventa centro del pasto, gesto condiviso e continuo. In Giappone la situazione è ancora diversa: tra yakiniku e robatayaki, il barbecue si restringe fino a diventare precisione. Porzioni minime, controllo assoluto, tecnica che non lascia spazio all’improvvisazione. Tre modi diversi di abitare lo stesso elemento: il fuoco come tempo, relazione e misura.

Quando il barbecue esce da sé stesso Ma oggi il punto non è più solo geografico. Il barbecue entra in una fase più instabile. Non si tratta più di variazioni sul tema, ma di deviazioni dalla forma. A Los Angeles, il Korean BBQ diventa un ibrido con la cultura messicana: nasce il Korean BBQ taco, dove bulgogi e short ribs finiscono dentro una tortilla. Il barbecue diventa così street food, senza più confini gastronomici. In altre sperimentazioni contemporanee, entra invece nella cucina giapponese in forma minimale: sushi e nigiri leggermente affumicati, dove il fuoco non cuoce ma lascia traccia. E poi c’è un movimento opposto: il barbecue che esce dal contesto carne. Nel churrasco brasiliano, alcune reinterpretazioni portano il fuoco su frutta e zuccheri naturali, trasformando l’ananas e le preparazioni caramellate in portate da griglia. In Islanda, la cottura geotermica elimina invece la griglia stessa: il calore del sottosuolo sostituisce il fuoco visibile, ma il principio resta identico: tempo lungo, trasformazione lenta. Negli Stati Uniti, infine, alcune interpretazioni contemporanee spostano il barbecue dentro il brodo, le ossa affumicate diventano così base per zuppe strutturate. Il fuoco non resta più sulla carne: continua nel liquido.

Dalla griglia al brodo: il Barbecue Ramen È in questo spazio di trasformazione che si inserisce una delle interpretazioni più emblematiche della contaminazione contemporanea. L’idea è che il barbecue possa uscire dalla superficie della carne per entrare nella dimensione liquida del gusto. Nasce così il Barbecue Ramen: brisket affumicato inserito dentro una struttura da ramen giapponese, costruito su brodi a base di alghe e componenti della tradizione nipponica. Il barbecue non si legge più solo alla griglia, ma dentro la ciotola. Una trasformazione che non è estetica, ma strutturale: il fuoco diventa sapore diffuso, il barbecue diventa immersione.

Rub revolution: quando il gusto si progetta Il barbecue non è solo controllo della temperatura. È costruzione del gusto. Ed è qui che i rub diventano centrali. Secondo il pitmaster Andrea Critelli, il rub non è un condimento ma un sistema: sale, paprika, pepe, aglio e zucchero lavorano insieme per costruire la struttura aromatica della carne durante la cottura. Lo zucchero, spesso percepito come estraneo, è in realtà fondamentale nella formazione del bark, la crosta scura e aromatica che nasce dall’interazione tra fumo, calore e reazioni chimiche. Il bark non è superficie: è densità del gusto.