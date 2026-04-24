Quali sono i colori moda della Primavera 2026? 3 nuance pastello che dettano tendenza dalle passerelle

Una scelta semplice, ma tutt’altro che prevedibile: è nell’apparente semplicità che risiede la forza delle nuance pastello. I colori di tendenza della Primavera/Estate 2026 tornano così con estrema puntualità, per insegnarci che anche le palette cromatiche possono seguire i ritmi della natura, allineandosi al suo risveglio. Le rose sbocciano, il glicine si arrampica in fiore, i giardini tornano a vivere di sfumature leggere e luminose. E così anche il guardaroba si rinnova, lasciando spazio a tonalità ariose, delicate, mai davvero fuori tempo.

Per il guardaroba femminile, abbracciare i colori pastello diventa un pretesto valido per alleggerire le silhouette, ammorbidire l’impatto visivo e giocare con la luce. I look si fanno più fluidi, meno costruiti, più spontanei: una ritrovata eleganza che parla di equilibrio e naturalezza. La novità? Questa stagione non è (solo) di rosa pastello e verde salvia che le sfilate parlano. Sulle passerelle emergono il giallo burro, il celeste polveroso e il glicine, ciascuno con una propria identità e un preciso linguaggio stilistico.

Giallo burro, neutrale ma luminoso

Il giallo burro si impone come il neutro alternativo della stagione: caldo ma discreto, luminoso ma mai troppo invadente, è letteralmente il nuovo beige. A sancire il trend è senza dubbio Bottega Veneta che osa con un maxi-cappotto in pelle: spalle importanti, volumi decisi e accessori color burgundy a contrasto. Una scelta audace che proietta questa nuance anche verso il prossimo autunno, rendendola trasversale: è il capo ideale per chi vuole investire in un pezzo statement da sfruttare anche a settembre, per un rientro in ufficio all’insegna della personalità.

MSGM invece lo interpreta con pantaloni a palazzo oversize abbinati a una maxi-camicia rosa candy. Un connubio che ci piace perché gioca sull’equilibrio tra due dolcezze cromatiche senza risultare stucchevole: il giallo scalda, il rosa addolcisce, creando un look fresco ma sofisticato. Con Laura Biagiotti il giallo burro diventa infine un esercizio di stile sulle texture: il total look varia tra la luminosità del raso e l’effetto matte di una maglia a trama rete. Qui il messaggio è chiaro: non è solo il colore a fare la differenza, ma il modo in cui i tessuti lo riflettono.