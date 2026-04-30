Cos'è Storm e perché le sue divise preppy sono già virali

All’inizio sembra tutto sotto controllo. Un collegio, ragazzi in uniforme, corridoi puliti, gesti ripetuti. Poi il sistema si incrina. Storm I & II, il nuovo progetto di GENER8ION insieme con il rapper svedese outsider Yung Lean, pioniere del cloud rap malinconico, e diretto dal regista Romain Gavras, non racconta una storia in senso classico. Funziona più come un ambiente dove entri, resti qualche minuto ed esci con addosso immagini che continuano a tornare. Più che un videoclip, è un oggetto visivo costruito per essere attraversato. La musica tiene il ritmo, ma è l’immagine a guidare tutto. Yung Lean non è un protagonista nel senso tradizionale, ma una presenza che sfugge. Non guida davvero l’azione, non la domina. A tratti sembra un catalizzatore, a tratti un corpo estraneo. È dentro il sistema, ma anche fuori. Ed è proprio questa ambiguità a renderlo centrale.

Perché scegliere un collegio

La scelta del collegio non è solo estetica. È un dispositivo, uno spazio chiuso, regolato, dove l’identità si costruisce per imitazione. Qui la mascolinità adolescenziale non viene raccontata, ma messa in scena attraverso i corpi: pressione del gruppo, gerarchie, tensione che cresce sotto la superficie. I gesti si irrigidiscono, poi diventano aggressivi, poi sfuggono. La violenza non arriva come rottura improvvisa, ma come accumulo.

La forza delle divise preppy

Le divise fanno il resto. Blazer, camicie, cravatte: un’estetica perfetta, ordinata, che richiama lo stile preppy che tante passerelle ha già ispirato. Ma qui non è un codice di stile, è una struttura di contenimento. Le uniformi tengono insieme i corpi finché non iniziano a cedere. Ed è proprio quando tutto si incrina che funzionano meglio: restano pulite, intatte, mentre i ragazzi si scompongono. È un contrasto netto, quasi disturbante. Le coreografie di Damien Jalet lavorano su questa frizione. Non sembrano mai davvero danza. Non c’è esibizione, c’è un loop. I corpi si muovono all’unisono, poi iniziano a slittare, a urtarsi, a perdere coordinazione. È come osservare un organismo che funziona finché qualcosa non lo manda in crisi. E quella crisi non esplode subito, ma si stratifica, prende spazio.