Il genio “scomodo” di Egon Schiele in un docufilm di Michele Mally. Adesso al cinema

Una storia di passione, desiderio e introspezione. Nel suo docufilm Michele Mally torna a parlare di Egon Schiele raccontando, svelando e approfondendo la figura del pittore e incisore austriaco, esponente assoluto del primo espressionismo viennese, pupillo e amico Gustav Klimt. Un artista che ha sempre rifiutato ogni compromesso per indagare a fondo il senso dell’esistenza e dell’essere umano: “Chi sono?”; “Perché esisto?”. Un pittore che costringe a vedere (anche oggi) ciò che vorremmo tenere in disparte; un modo di fare arte che ha strappato definitivamente tutti i veli dell’ipocrisia. I suoi ritratti e i suoi corpi, spesso nudi e deformi, comunicano disagio interiore, mettendo a nudo la verità. Figure distorte, incomplete, "disturbanti”. Un disturbo che continua a essere fonte di riflessione e introspezione.

“Tabù. Egon Schiele”, il docufilm

Non è un caso che Mally torni a occuparsi di Schiele: lo aveva fatto nel 2018 con “Klimt & Schiele – Eros e psiche”, un altro film evento uscito in occasione del centenario dalla morte del pittore. E non è un caso che il docufilm ora in sala si intitoli “Tabù”.

Il lavoro di Schiele, infatti, mette al centro proprio il tabù più grande della sua società, che non è il sesso, ma la fragilità umana. Ieri, come oggi. Al cinema per un evento speciale solo il 20, 21 e 22 aprile, “Tabù. Egon Schiele” è un viaggio cinematografico nella mente e nell’eredità di uno degli artisti più radicali del XX secolo, morto a soli 28 anni, nel 1918, lasciando dietro di sé un corpus d'opere esplosivo composto da centinaia di dipinti e migliaia di disegni.

Mally accompagna gli spettatori sulle tracce dell’artista nelle atmosfere sospese di Vienna e Praga tra fine Ottocento e inizio Novecento, attraverso filmati d’archivio, voci, immagini di quadri e opere su carta, e infine musiche, con una colonna sonora originale d’impatto, composta e interpretata dalla violinista Laura Masotto. A guidare in questo percorso è la voce e il canto dell’attrice Erika Carletto, che si affianca alle interviste a esperti internazionali — tra cui Jane Kallir, Ralph Gleis e Kerstin Jesse — insieme con storici dell'arte, filosofi e psicoanalisti.