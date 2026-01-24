Helmut Lang in mostra al MAK di Vienna: la prima grande retrospettiva sull’icona del minimalismo radicale

lifestyle 24 gennaio 2026

Il Museum of Applied Arts ospita la prima esposizione completa dedicata allo stilista austriaco: un progetto immersivo che racconta il suo impatto sulla moda e la commistione tra design, arte e comunicazione

Di Claudia Ricifari

Mostra Helmut Lang - Credits: Courtesy Press Office

Con Helmut Lang. Séance de Travail 1986–2005, il MAK di Vienna firma una delle mostre più imperdibili del 2026. L’esposizione rappresenta la prima ricostruzione organica dell’universo creativo di Helmut Lang, basata sull’Archivio Helmut Lang del Museum of Applied Arts, il più grande e unico archivio pubblico ufficiale dedicato allo stilista, entrato a far parte delle collezioni del museo nel 2011. La retrospettiva copre il periodo cruciale che va dal 1986 al 2005, anni in cui Lang ha ridefinito il linguaggio della moda internazionale, imponendo un’estetica rigorosa, concettuale e profondamente contemporanea. Un progetto curatoriale costruito come un’esperienza multimediale, con installazioni site-specific, materiali d’archivio inediti, video originali e ricostruzioni spaziali che restituiscono il contesto culturale in cui il lavoro di Lang ha preso forma. Séance de Travail: il metodo creativo che ha cambiato la moda Al centro della mostra c’è il concetto di “Séance de Travail”, ovvero la “sessione di lavoro”, formula con cui Helmut Lang definiva il proprio processo creativo. A partire dalla fine degli Anni ‘80, Lang abbandona il formato tradizionale della sfilata per introdurre presentazioni performative che fondono moda, architettura, suono e spazio. Le sue passerelle diventano ambienti vivi, popolati da modelli, amici, collaboratori e pubblico, in una dinamica fluida che rompe la teatralità del défilé classico. Questo approccio segna una svolta nella rappresentazione della moda, anticipando un’idea di show come esperienza immersiva che oggi è diventata prassi comune. La mostra del MAK restituisce proprio questa dimensione attraverso video life-size delle Séance de Travail originali, presentati per la prima volta in versione completa, a colori e con le musiche originali.

Mostra Helmut Lang - Credits: Courtesy Press Office

Da Vienna a New York: l’ascesa di Helmut Lang Dopo gli esordi viennesi e il debutto parigino al Centre Pompidou nel 1986, Helmut Lang si impone rapidamente come una delle voci più radicali dell’avanguardia fashion. Le sue collezioni sono austere, gender-fluid, strutturalmente innovative e per questo incredibilmente all’avanguardia, ridefinendo il concetto di minimalismo e trasformandolo in un linguaggio concettuale capace di dialogare con arte e cultura visiva. Il trasferimento a New York nel 1998 segna un altro momento chiave. Lang è il primo designer a presentare una sfilata online, anticipando la digitalizzazione della moda e sfruttando il potenziale del web quando era ancora una piattaforma emergente. La campagna urbana con oltre mille taxi-top pubblicitari a Manhattan diventa un caso studio di comunicazione visiva e branding culturale. Sempre a New York e a Parigi, in collaborazione con l’architetto Richard Gluckman, Lang sviluppa flagship store concepiti come spazi espositivi, in cui arte e architettura convivono. Installazioni di Jenny Holzer e Louise Bourgeois entrano stabilmente nell’identità del marchio, trasformando il punto vendita in un’estensione del brand e del progetto artistico.

Helmut Lang (in mezzo) e ai lati alcune sue creazioni in passerella. A sinistra, la modella Tatijana Patitz nel 1998, a destra Claudia Schiffer nel 2000 - Credits: Getty Images