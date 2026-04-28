Tutto lo stile di Emily Ratajkowski in 5 look iconici che fanno tendenza

fashion 28 aprile 2026

Dall’animalier alla bralette a vista, la modella e it-girl continua a ispirare con i suoi outfit street style, perfetti da declinare questa primavera. Ecco come fare

Di Giulia Pacella

Emily Ratajkowski attends the 2024 LACMA Art + Film Gala presented by Gucci at Los Angeles County Museum of Art on November 02, 2024 in Los Angeles, California - Credits Getty Images

Emrata’s style, istruzioni per l’uso. It-girl tra le più seguite sui social (con oltre 28 milioni di follower) Emily Ratajkowski è tra le icone di stile che più hanno definito l’estetica street style degli ultimi 10 anni. Voluta da Demna per la sua sfilata milanese Gucci Autunno/Inverno 2026-2027 (in passerella ha sfilato strizzata in un micro dress ultra fasciante, tempestato di cristalli Swarovski) e protagonista in questa stagione della campagna dedicata alla borsa Gucci Giglio, la modella è emblema di uno street style ad alto tasso di ispirazione di aspirazionalità. Paparazzata di continuo per le strade di New York, ogni suo look diventa così una lezione di stile a cui ispirarsi, per creare un guardaroba da vera fashion girl. Dal più recente look animalier appena sfoggiato a NY a quelli di alcuni anni fa - parte di un immaginario minimal sempre in voga - ecco 5 look iconici di Emily Ratajkowski, ideali e facili da replicare. Outift a prova di moda primaverile e di styling super cool. Animalier in città Paparazzata a Philadelphia durante il book tour di Lena Dunham Framesick, Emily Ratajkowski indossa un trench animalier che è il passe-partout primaverile per chi ama stampe ad alto tasso di personalità. Per ispirarsi al suo stile, basterà scegliere un trench in satin leopardato (quello Dolce&Gabbana della collezione SS24 è perfetto anche per la sera). Si abbina con orecchini oversized (Tory Burch), maxi occhiali neri (perfetti quelli maxi di Saint Laurent), una borsa a tracolla in pelle invecchiata dal sapore vintage (come la messenger bag Rodeo di Balenciaga). E per finire un importante tocco di nero da affidare alla gonna midi e agli stivali con tacco a cono.

A sinistra: Emily Ratajkowski in look animalier - Credits Getty Images. Per imitare il suo stile: trench Dolce&Gabbana, orecchini Tory Burch, occhiali Saint Laurent, borsa Balenciaga - Courtesy Brand/Press Office

Bralette + pantaloni Capri Era l’estate del 2019 quando Emrata veniva fotografata per le strade di Manhattan con questo look che ha fatto il giro del web e dei social svariate volte: iconico e super attuale, torna di tendenza anche per la Primavera/Estate 2026. Simbolo divisivo della moda anni ‘90 i pantaloni Capri sono il fashion revival di questa stagione (come quelli Toteme) e indossati con un reggiseno bianco super basico ed essenziale (a triangolo e in cotone bianco, Intimissimi), mules stiletto (in vernice quelle firmate Paris Texas) e blazer oversize (The Frankie Shop) creano un daily look da vera fashion girl.

A sinistra: Emily Ratajkowski, nel 2019, con bralette a vista e Capri Pants - Credits Getty Images. Per imitare il suo stile: blazer The Frankie Shop, reggiseno Intimissimi, pantaloni Toteme, mules Paris Texas - Courtesy Brand/Press Office

Mix & match: pantaloni cargo e camicia bianca Emily Ratajkowski passa con disinvoltura da mise super sexy ad outfit dal sapore urban, decisamente rilassati. Il look da giorno casual e disinvolto da indossare senza sforzo schiera un binomio inossidabile: i cargo pants comodi dal fit oversize (in versione XXL quelli di Acne Studios) si abbinano alla camicia bianca dallo stile maschile (Aspesi). Infine i sandali must di stagione: gli infradito (bassi e con linguette puffy, firmati The Attico). O si amano o si odiano, ma di sicuro non passano inosservati.

A sinistra: Emily Ratajkowski in cargo pants - Credits Getty Images. Per imitare il suo stile: pantaloni Acne Studios, camicia Aspesi, infradito The Attico - Courtesy Brand/Press Office

Bandana easy chic Il foulard è la quintessenza di uno stile chic e timeless e anche quest’anno è onnipresente sulle passerelle di molti designer. Il modo più cool di indossarlo? In versione bandana, ormai una signature tra le cool girl delle varie capitali della moda. Emrata da vera style icon lo indossava già la scorsa primavera sulla Croisette, con uno styling da emulare alla lettera. Perfetto per i primi weekend al mare e gite fuori porta. Basterà un completo monochrome in stile pajama o anche solo un jeans e una T-shirt bianca, perché il gioco qui è tutto con gli accessori. Il carré ampio da annodare alla testa (Celine) si abbina ai maxi occhiali in stile Seventies con montatura in metallo dorato (Ferragamo), al bauletto monogram (per vere logomaniache: il mini bauletto Ophidia Gucci con tessuto GG Monogram spalmato) e maxi zeppe (in paglia e con maxi fascia in pelle Christian Louboutin). Et voilà, il look perfetto per tutta l’estate è servito.

A sinistra Emily Ratajkowski sulla spiaggia della Croisette a maggio 2025 - Credits Getty Images. Per imitare il suo stile: foulard Celine, occhiali Ferragamo, borsa Gucci, sandali Christian Louboutin - Courtesy Brand/Press Office

Vibe anni ‘90: la gonna satin Da alcune stagioni la gonna midi in raso in puro stile anni ‘90 è una vera fashion obsession nello street style. Il look di Emily Ratajkowski è da manuale: sensuale ma con un tocco country è l’ispirazione perfetta per le serate estive. Gli “ingredienti” per replicarlo? Il top con bretelle sottili (minimal e color mattone quello di Max Mara), la gonna longuette bianca (in seta, di Brunello Cucinelli), gli stivali texani (un must i camperos a gamba alta di Isabel Marant) e la borsa a mano (in pieno trend la mini hobo di Michael Michael Kors). Per il resto, è tutta una questione di attitude e lei ne ha da vendere.