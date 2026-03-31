Tendenza primavera: l’ascesa dell’iconico binomio camicia–denim

Stella McCartney SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

La primavera chiama: stile minimal, pulito ed equilibrato. E tira fuori dagli armadi quei jeans leggeri che sono stati fermi durante la stagione fredda abbinati alla camicia, uno dei capi più versatili della stagione. Il risultato è un look che va bene sempre: al lavoro se corredato dai giusti accessori; nel tempo libero con sneakers e borsa a tracolla. Il 2026 non fa eccezione e vede un ritorno massiccio nei look di strada e nelle passerelle del denim indossato con la camicia: tagli dritti, relaxed e ispirazioni ’70 - zampa, vita alta - vanno bene con skirt ampie, infilate nei pantaloni e con i polsini lasciati aperti. Minimalismo rilassato: linee pulite, colori neutri, silhouette fluide.

Cameron Diaz, jeans relaxed fit e camicia spessa

Tra le star, la prima a dettare la tendenza per la primavera 2026 è stata Cameron Diaz, avvistata a New York sul set con una camicia color panna dalla trama pesante abbinata a jeans relaxed fit lunghi fino sopra le caviglie. Per i dettagli l’attrice punta sugli stivaletti suede con tacco minimo e grossi orecchini a goccia, e completa il look con una maglia in lana lunga. Stratificazione semplice. Così camicie morbide abbinate a denim rilassati creano equilibrio tra struttura e comfort.