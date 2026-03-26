Il bra-top come nuova grammatica del corpo

Luar SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Nelle collezioni primavera estate 2026 il cambiamento parte da un capo minuscolo: il bra-top. Sulle passerelle il reggiseno smette definitivamente di essere un elemento nascosto e diventa il punto da cui l’intero look prende forma. Le giacche si aprono, le gonne si alzano in vita, i volumi si alleggeriscono. Il busto torna visibile e, con lui, la costruzione stessa dell’outfit. Non si tratta semplicemente di una tendenza sexy, ma di una nuova grammatica della moda, in cui la parte superiore del corpo diventa il centro dell’equilibrio tra proporzione, struttura e styling.

In questo scenario si inserisce il primo linguaggio dominante, quello della lingerie visibile: Dolce & Gabbana costruisce un immaginario fatto di seta nera, pizzo e slip dress dall’allure notturna; Blumarine porta il reggiseno in pizzo nero al centro del look sotto una giacca aperta; The Attico lo reinterpreta con un twist glamour, facendolo emergere sotto una giacca oversize e una gonna aderente. Il contrasto tra tailoring e intimo diventa così uno dei codici più riconoscibili della stagione.

Design, costruzione e artigianalità

Accanto alla lingerie, il bra-top si trasforma in un esercizio di costruzione. Da Jean Paul Gaultier diventa una struttura scultorea, quasi un oggetto di design, mentre Rabanne lo modella in pelle seguendo le forme del corpo e collegandolo a elementi architettonici che salgono verso il collo. Prada riduce tutto all’essenziale: un bra-top nero minimalista che si impone come segno grafico sopra gonne a vita alta.

In parallelo emerge un filone più materico e artigianale: Isabel Marant propone versioni tie-dye con laccetti sottili per una sensualità spontanea e naturale, Marco Rambaldi introduce crochet e cuciture visibili, Antonio Marras inserisce il reggiseno in una narrazione fatta di stratificazioni e costruzioni poetiche. Anche Hermès lavora sul busto come punto di styling, legando foulard al corpo e fissandoli con elementi in pelle, in un equilibrio tra gesto manuale e precisione formale.