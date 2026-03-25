3 gonne midi di tendenza (e come indossarle) questa Primavera-Estate 2026

Bentornata, primavera. Con la dolce stagione, riemerge anche il desiderio di look spensierati e morbidi, in cui la nonchalance fa da fil rouge. Quale migliore tendenza, se non la gonna midi, per riesplorare – e riassaporare – tanta leggerezza d’animo? Le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2026 contengono in sé tutta l’ispirazione necessaria per tornare a far sfoggio di ensemble tanto creativi quanto femminili, in cui la gonna midi è appunto protagonista.
Postilla necessaria: le sfilate offrono una rivisitazione ancor più femminile di questa valida alleata. Ed è proprio questa la vera novità. Perché di gonne midi in pelle, animalier e a fiori ne abbiamo viste e riviste ma stavolta, invece, è l’atto radicale di un taglio o di un dettaglio sensuale a determinare la loro personalità forte e incisiva. La silhouette resta familiare, ma cambia l’intenzione: più decisa, più consapevole, più dichiaratamente seduttiva.
Gonna midi, sì ma con spacco (generoso)
Prima protagonista di questa esplorazione è la gonna midi con spacco. In passerella da Chanel, il direttore creativo Matthieu Blazy la reinterpreta con uno spacco obliquo e generoso, trattenuto da tre bottoni che diventano quasi un motivo grafico oltre che funzionale. Si abbina a un blazer cropped a quadri: un completo da lavoro solo in apparenza, attraversato da un impetuoso accento di iper-femminilità.
Plus non trascurabile, la vita bassa con cintura: un richiamo esplicito all’estetica anni Duemila, qui ripulita e resa più sofisticata. Agli antipodi, la visione della Maison Valentino secondo il direttore creativo Alessandro Michele: vita alta, raso luminoso, cerniera frontale e drappeggi appena accennati. La si indossa con una blusa bianca con fiocco, romanticismo colto e intellettuale. Da Hermès, invece, tutto si gioca sulla texture: spacco frontale, impunture tono su tono, e un top floreale estivo che aggiunge un twist audace e sensuale.
La gonna midi drappeggiata, scenica e femminile
Secondo atto: la gonna midi drappeggiata, che dona al look un accento scenico (ma senza tendere a essere troppo protagonista). In passerella da Mugler, sulla gonna midi con drappeggi domina il color burro, con sandali infradito basic e un top marrone dal colletto stondato: minimalismo e sensualità. Il drappeggio crea volume e movimento anche da Victoria Beckham, dove torna la vita bassa a catalizzare l’attenzione, in dialogo con un top rosa pastello delicatissimo. E poi Bottega Veneta, dove l’arte del drappeggio si fa dichiarazione estetica: chiusura a sacchetto e finitura lucida della pelle, per un glamour effetto glossy che cattura lo sguardo di chi osserva la mise dall’esterno.
La gonna midi sensuale e chic, tra tulle, pizzo e lingerie
Terzo capitolo: la gonna midi si avvicina al linguaggio della lingerie, tra pizzo, raso e tulle. Dolce & Gabbana esplora il fascino della biancheria intima trasformata in guardaroba quotidiano: nuance citriche, gonne che sembrano sottovesti, reggiseni in pizzo esibiti con naturalezza. The Attico gioca con le trasparenze: la lingerie resta a vista, la gonna è midi ma voluminosa, caratterizzante, quasi teatrale.
Infine, Ungaro: fantasie e stampe convivono con un orlo in pizzo irrinunciabile. Il risultato? Sensuale, chic, a tratti bon ton (ma senza mai esserlo davvero fino in fondo). La gonna midi si abbina a un top scultoreo e conferma, ancora una volta, di essere il capo su cui si misura il grado di audacia della stagione.