3 gonne midi di tendenza (e come indossarle) questa Primavera-Estate 2026

Street Style - Credits Getty Images

Bentornata, primavera. Con la dolce stagione, riemerge anche il desiderio di look spensierati e morbidi, in cui la nonchalance fa da fil rouge. Quale migliore tendenza, se non la gonna midi, per riesplorare – e riassaporare – tanta leggerezza d’animo? Le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2026 contengono in sé tutta l’ispirazione necessaria per tornare a far sfoggio di ensemble tanto creativi quanto femminili, in cui la gonna midi è appunto protagonista.

Postilla necessaria: le sfilate offrono una rivisitazione ancor più femminile di questa valida alleata. Ed è proprio questa la vera novità. Perché di gonne midi in pelle, animalier e a fiori ne abbiamo viste e riviste ma stavolta, invece, è l’atto radicale di un taglio o di un dettaglio sensuale a determinare la loro personalità forte e incisiva. La silhouette resta familiare, ma cambia l’intenzione: più decisa, più consapevole, più dichiaratamente seduttiva.

Gonna midi, sì ma con spacco (generoso)

Prima protagonista di questa esplorazione è la gonna midi con spacco. In passerella da Chanel, il direttore creativo Matthieu Blazy la reinterpreta con uno spacco obliquo e generoso, trattenuto da tre bottoni che diventano quasi un motivo grafico oltre che funzionale. Si abbina a un blazer cropped a quadri: un completo da lavoro solo in apparenza, attraversato da un impetuoso accento di iper-femminilità.

Plus non trascurabile, la vita bassa con cintura: un richiamo esplicito all’estetica anni Duemila, qui ripulita e resa più sofisticata. Agli antipodi, la visione della Maison Valentino secondo il direttore creativo Alessandro Michele: vita alta, raso luminoso, cerniera frontale e drappeggi appena accennati. La si indossa con una blusa bianca con fiocco, romanticismo colto e intellettuale. Da Hermès, invece, tutto si gioca sulla texture: spacco frontale, impunture tono su tono, e un top floreale estivo che aggiunge un twist audace e sensuale.