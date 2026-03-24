Jeans bianchi: come abbinare l’intramontabile must-have della bella stagione

fashion 24 marzo 2026

Comodi, versatili e funzionali: hanno tutto ciò di cui c'è bisogno nelle giornate primaverili. Sono i jeans bianchi, perfetti compagni di viaggio nelle giornate della Primavera/Estate 2026. Parola di sfilate e street style

Di Valeria Boraldi

Dalla sfilata PE26 di Christian Dior: mantelle dal collo alto e rigido e dalle texture impalpabili si muovono leggiadre aperte sul davanti, come fossero petali di una calla. Lo stelo è metaforicamente formato da jeans nella nuance degli angeli, che seguono la gamba dritti e lievemente aderenti, perfetti se accostati a scarpe stiletto colorate - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Larghi o stretti, a vita alta o bassa, dalle texture immacolate o strappate, ma sempre intramontabili. I jeans bianchi sono da sempre protagonisti dei guardaroba che parlano di giornate di sole e temperature miti. Anche le collezioni per la Primavera/Estate 2026 lo testimoniano, insieme alle vie più glamour delle città dove la moda è protagonista - da Milano a Parigi fino a Londra e New York - ormai vere e proprie passerelle per sfoggiare uno street style da imitare. Ecco alcuni modi per abbinare - in modo casual o formale - questi capi senza tempo. Jeans Bianchi, in passerella con i blazer Combinare volumi dalle ampiezze diverse dà vita a look al passo con i tempi. Per il brand Area le giacche sono larghe, doppiopetto, dalle sagome definite e portate a contatto con la pelle. La nuance bianco sporco dei blazer accompagna il bianco latte di jeans che scendono - morbidi, a palazzo e leggermente strappati su un lato - fino a coprire décolleté a punta. Un tocco che smorza l’allure delicatamente formale della mises. Da Coach, i jeans sono larghi e dal mood sportivo, ideali per vestire la figura sotto giacche doppiopetto realizzate con la stessa texture dei pantaloni e che ne seguono la palette cromatica. I modelli wide di Gabriela Hearst, dalla vita alta e “puliti”, sono ideali per accompagnare sandali rasoterra. Il tutto sotto blazer sfiancati bianco sporco, per look che comunicano allo stesso tempo audacia ed eleganza.

Alcuni look dalle passerelle PE26: da sinistra Area, Coach e Gabriela Hearst - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Top e jeans bianchi, sfilano gli Anni 2000 Strizzano l’occhio agli Anni 2000 gli outfit formati da top e jeans. E i grandi designer lo sanno. Strappi e tagli donano una personalità un po' grunge ai modelli di Alexander McQueen, che - stretti - sfiorano le gambe, abbracciandole fino a raggiungere scarpe open toe con lacci da sneaker. A vita ultra-bassa, indossati aperti e con dettagli di biancheria intima a vista, questi capi si sposano felicemente con bustini che mettono in risalto il décolleté, decorati con ruches e delicate plissettature. Da Viktor&Rolf, invece, jeans “a campana” bianco sporco fanno risuonare nella testa le canzoni dei Beatles e, con salti di tonalità, vanno a braccetto con top bianco latte dai volumi scultorei, che mettono in risalto volto e fianchi con le loro linee sinuose. Da Emporio Armani, i pantaloni scendono a palazzo, con wide leg e vita alta, abbinati a top che coprono il décolleté, ma enfatizzano le spalle: il doppio colletto, le maniche lunghe da indossare in caso di necessità e le texture tecniche danno vita a capi che, uniti ai jeans, formano outfit perfetti per quando il tempo non sa scegliere tra sole e pioggia.

Dalle collezioni PE26: da sinistra, outfit di Alexander McQueen, Viktor&Rolf ed Emporio Armani - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

White jeans, re dello street style Le metropoli e le loro strade sono ormai catwalk su cui “sfilare” portando in scena look da imitare. Negli outfit delle fashioniste, ecco spiccare i jeans bianchi, indossati nei modelli stretti o in quelli wide, abbinati a scarpe décolletés o a mocassini che ne riprendono la nuance eterea. Possono essere indossati sotto chiodi di pelle neri aderenti - che rendono omaggio alla combo black&white iconica degli Anni ’90; insieme a mini-jacket color caramello, matchati con foulard al collo, per accostamenti très parisiens; o abbinati a blazer scuri ed ampi, pronti ad abbracciare polo colorate, e berretti “alla marinaretta”, per mises dall’allure masculine.

Immagini che catturano la moda che sfila per strada: da sinistra, look dallo street style di Parigi e Milano in cui i jeans bianchi sono protagonisti - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Via la giacca, ecco le t-shirt bianche: arricciate sul davanti per renderle cropped e lasciare scoperta la pancia, queste magliette neutre sono ideali per fare nascere - insieme ai jeans bianchi - look freschi e sbarazzini, con ai piedi un paio di ballerine. Mises dall’allure pop uniscono golf girocollo bianchi tendenti al panna con pantaloni nella stressa nuance, arricchiti da punti di colore che brillano grazie a cristalli a forma di fiori o frutti. L’aria frizzantina la si combatte con un foulard piegato a twilly intorno al collo. Chi ama le camicie andrà a nozze con i modelli wide leg dalle rifiniture più scure, per outfit dal taglio maschile e dall’eleganza senza tempo, accompagnati da sneaker.

Da Londra a Parigi fino a Milano: i jeans bianchi conquistano gli outfit dello street style nelle città più glamour - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le amanti degli accessori più originali possono scegliere i jeans bianchi come tela immacolata da unire ai dettagli più particolari. Un esempio? La scarpa con tacco a forma di uovo.

La moda regala i dettagli più originali: qui, un paio di scarpe fotografate per le strade di Parigi, che, come tacco, sfoggiano un uovo appena aperto - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight