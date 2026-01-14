Zara Larsson, perché ha riscritto le regole del pop (e cosa c'entra il 2016)

Zara Larsson è la popstar che più di tutte sta riportando in superficie l’estetica del 2016, non come nostalgia ma come scelta stilistica consapevole. Colori pieni, make-up dichiarato, moda costruita sul corpo e per il corpo. Da Lush Life a Midnight Sun, il suo immaginario dimostra perché oggi quell’anno torna centrale: perché offriva codici visivi ancora funzionali, mai davvero sostituiti.

Il 2016 è stato l’ultimo momento in cui il pop mainstream ha lavorato senza difese estetiche. Era l’anno in cui le playlist erano dominate da Justin Bieber e Drake, i filtri di Snapchat con le orecchie da cane trasformavano il volto in gioco collettivo e milioni di persone uscivano di casa per cacciare Pokémon grazie a Pokémon Go. Il pop non viveva solo sugli schermi: occupava lo spazio fisico. Anche moda e beauty funzionavano così.

Palette sature, eyeliner marcati, pelle luminosa, silhouette aderenti, styling che non cercava di “nobilitare” il corpo, ma di accompagnarlo. Mini dress stretch, crop top, shorts, materiali elasticizzati, colori pieni. Una moda pensata per muoversi, ballare, vivere, non per essere spiegata. Oggi, mentre il minimalismo neutro e l’iper-curatela mostrano i loro limiti, quel linguaggio torna attuale perché era fisico, non concettuale.

È in questo scenario che Zara Larsson emerge come figura immediatamente leggibile: femminile, atletica, solare. Il suo corpo non è mai neutralizzato, ma centrale. Non distante, non ironico, non concettuale. Il suo stile parla la stessa lingua della sua musica: presenza, energia, accessibilità emotiva.