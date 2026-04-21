Talassoterapia, 5 Spa dove sperimentare i benefici del mare sulla pelle

Basta osservarne la distesa azzurra del mare per sentirsi subito più calmi e in equilibrio: i flutti, però, hanno effetti positivi non solo sulla mente, ma anche sul corpo. Non a caso hanno ispirato una pratica terapeutica che utilizza alghe, fanghi e sale per stimolare e rigenerare l’organismo. La talassoterapia (da thalassa, in greco, mare) è impiegata già dall’antichità per migliorare un vasto ventaglio di disturbi, dai dolori muscolari alle infiammazioni, senza dimenticare dermatiti ed eczemi; migliora inoltre la circolazione, leviga e rimodella la silhouette.
Secondo questa pratica immergersi nell’acqua di mare permette di assorbirne sali e oligoelementi che ricordano proprio quelli presenti nel plasma umano, con un effetto riequilibrante ed energizzante su tutto l’organismo. Le Spa specializzate in questo rituale hanno poi un doppio vantaggio perché sono di solito in prossimità della spiaggia, immerse nella natura e dotate di una suggestiva vista panoramica. Ecco 5 destinazioni da segnare in agenda per rigenerare mente e corpo in vista dell’estate.
Mezzatorre Hotel and Thermal Spa, Ischia
L’isola vulcanica è ricca di fonti termali naturali ed è celebre in particolare per le terapie a base di fango dalle proprietà antinfiammatorie, decongestionanti e rigeneranti. L’albergo, che vanta una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, racchiude anche un centro termale che impiega proprio le proprietà curative dell’acqua, ricca di zolfo, iodio, cloro, ferro e potassio, per trattare disturbi respiratori, artriti e dermatiti.
Il percorso terapeutico inizia dalle piscine termali panoramiche con getti d’acqua a 38°C e 36°C; si prosegue poi con la talassoterapia nella piscina con acqua marina e, per concludere, ci si sposta nelle vasche Kneipp, dove si può sperimentare un percorso vascolare con una vasca d'acqua termale calda e una di mare fredda. La fangoterapia, che richiede sempre un consulto medico, prevede l’applicazione del composto sulla pelle a una temperatura di 44°- 45°C per circa 15/20 minuti: provoca uno shock termico che ha in primis un effetto detossinante, rilassante e decontratturante; stimola inoltre la circolazione e la regolazione del tono muscolare.
Mezzatorre Hotel and Thermal Spa, Ischia - Courtesy Mezzatorre Hotel and Thermal Spa
Forte Village Acquaforte Thalasso & Spa, Cagliari
Immerso in un giardino verdeggiante, il percorso di talassoterapia dell’hotel è composto da sei piscine di acqua marina attinta a più di cento metri dalla riva e a 10 metri di profondità: le prime tre vasche, ad alta temperatura e a forte concentrazione salina, hanno un’intensa azione detossinante; le altre tre, dalla temperatura e salinità inferiore, stabilizzano gli scambi tra l’organismo e i sali minerali. La Spa è inoltre nota perché impiega i benefici dell’olio di mare, un composto a base di magnesio e sale molto concentrato dalla potente azione antinfiammatoria.
L’elisir benefico viene sciolto in acqua e abbinato ad un vasto ventaglio di trattamenti messi a punto dall’equipe medica della struttura, dal percorso Kneipp, pensato in particolare per chi ha problemi di circolazione, fino ad arrivare ai fanghi alla crioterapia, senza dimenticare i massaggi, come quello al miele e sale, al tempo stesso esfoliante e addolcente.
Forte Village Acquaforte Thalasso & Spa, Cagliari - Courtesy Forte Village Acquaforte Thalasso & Spa
Grand Hotel Alassio Thalassio Medical Spa, Alassio
Il cinquestelle affacciato sulla riviera ligure racchiude una prestigiosa Spa medicale che si estende su un vasto spazio di 1500 metri quadri ed è dotata di una grande piscina riscaldata, idromassaggio e cascate, oltre a sauna e bagno turco. Protagonisti dello spazio sono, naturalmente, i poteri del mare che vengono impiegati in vasto ventaglio di rituali, da quelli più cosmetici, come i massaggi rilassanti e i gommage a base di sale e magnesio, fino ad arrivare a veri e propri percorsi terapeutici per ripristinare il benessere articolare, muscolare e strutturale. L’acqua marina utilizzata nel centro benessere viene prelevata a 200 metri dalla costa, in un tratto incontaminato e ricco di principi attivi naturali, e viene poi riscaldata a 34°C per favorire il massimo assorbimento dei suoi principi attivi.
Grand Hotel Alassio Thalassio Medical Spa, Alassio - Courtesy Grand Hotel Alassio Thalassio Medical Spa
Adler Spa Resort Sicilia, Agrigento
Nella struttura affacciata sulla costa, vicina alla Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, gli ospiti sono accolti dal profumo di salsedine e dall’aroma intenso degli arbusti mediterranei. Il Centro Wellness & Spa, che vanta un’estensione di ben 3200 m² e include piscine, saune e aree relax, si ispira all’energia del mare e propone un'ampia varietà di trattamenti talassoterapici. Nella vasca idromassaggio dedicata, la whirlpool thalasso, con vista panoramica sulla costa di Capobianco, gli ospiti possono per esempio lasciarsi cullare dai paesaggi incantevoli e dall’acqua salina calda.
Il nuovo Rituale del Mare, poi, è un’esperienza completa di benessere che prevede inizialmente l'esfoliazione con sale marino, che purifica e rende luminosa la pelle, mentre l’impacco con le alghe favorisce il drenaggio e rivitalizza i tessuti. Il trattamento si chiude poi con un massaggio multisensoriale con conchiglie, che scioglie le tensioni, regalando leggerezza e profondo relax.
Adler Spa Resort Sicilia - Credits Alex Filx
Masseria San Domenico Spa & Talasso, Fasano
Antica torre d’avvistamento del XV secolo, l’albergo, ora completamente restaurato e trasformato in resort di lusso, ospita uno spazio benessere specializzato proprio in talassoterapia, che impiega acqua marina prelevata da una falda a 400 metri di profondità. Filtrata e resa battericamente pura, viene poi riscaldata a 37 gradi e immessa nel circuito della struttura, per poi essere utilizzata per realizzare numerosi trattamenti che ne sfruttano i benefici. Come, per esempio, Thalgocéane, che impiega getti d’acqua mirati per migliorare la circolazione e distendere la muscolatura, o Thalatherm, che avvolge il corpo con fanghi marini scaldati con il vapore, dall’azione remineralizzante e detossinante.
Viene poi praticata anche l’algoterapia, che utilizza i vegetali, ricchi di iodio vitamine, per eliminare l’eccesso di liquidi e realizzare impacchi che riducono l’infiammazione articolare. L’hotel dispone inoltre di una vasca per la termogenesi, che permette di immergersi in acqua fredda che da 18 gradi scende gradualmente a 16 nel giro di venti minuti: esporsi a temperature più basse rispetto a quella corporea innesca infatti una reazione fisiologica che aiuta il corpo a disperdere calorie in eccesso.
Masseria San Domenico Spa & Talasso, Fasano - Courtesy Masseria San Domenico Spa & Talasso