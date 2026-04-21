Talassoterapia, 5 Spa dove sperimentare i benefici del mare sulla pelle

Basta osservarne la distesa azzurra del mare per sentirsi subito più calmi e in equilibrio: i flutti, però, hanno effetti positivi non solo sulla mente, ma anche sul corpo. Non a caso hanno ispirato una pratica terapeutica che utilizza alghe, fanghi e sale per stimolare e rigenerare l’organismo. La talassoterapia (da thalassa, in greco, mare) è impiegata già dall’antichità per migliorare un vasto ventaglio di disturbi, dai dolori muscolari alle infiammazioni, senza dimenticare dermatiti ed eczemi; migliora inoltre la circolazione, leviga e rimodella la silhouette.

Secondo questa pratica immergersi nell’acqua di mare permette di assorbirne sali e oligoelementi che ricordano proprio quelli presenti nel plasma umano, con un effetto riequilibrante ed energizzante su tutto l’organismo. Le Spa specializzate in questo rituale hanno poi un doppio vantaggio perché sono di solito in prossimità della spiaggia, immerse nella natura e dotate di una suggestiva vista panoramica. Ecco 5 destinazioni da segnare in agenda per rigenerare mente e corpo in vista dell’estate.

Mezzatorre Hotel and Thermal Spa, Ischia

L’isola vulcanica è ricca di fonti termali naturali ed è celebre in particolare per le terapie a base di fango dalle proprietà antinfiammatorie, decongestionanti e rigeneranti. L’albergo, che vanta una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, racchiude anche un centro termale che impiega proprio le proprietà curative dell’acqua, ricca di zolfo, iodio, cloro, ferro e potassio, per trattare disturbi respiratori, artriti e dermatiti.

Il percorso terapeutico inizia dalle piscine termali panoramiche con getti d’acqua a 38°C e 36°C; si prosegue poi con la talassoterapia nella piscina con acqua marina e, per concludere, ci si sposta nelle vasche Kneipp, dove si può sperimentare un percorso vascolare con una vasca d'acqua termale calda e una di mare fredda. La fangoterapia, che richiede sempre un consulto medico, prevede l’applicazione del composto sulla pelle a una temperatura di 44°- 45°C per circa 15/20 minuti: provoca uno shock termico che ha in primis un effetto detossinante, rilassante e decontratturante; stimola inoltre la circolazione e la regolazione del tono muscolare.