Milano, Salone del Mobile 2026: la guida firmata X-Style

American Express con l’installazione Serotonin al Loggiato Pinacoteca di Brera - Courtesy Press Office

Milano accelera. Il traffico aumenta, le vetrine cambiano pelle, ogni angolo diventa un’anticipazione. Il design rompe gli argini: non sta più fermo, ma invade i marciapiedi, i cortili, lo spazio quotidiano. È una città sospesa tra ciò che esiste e ciò che sta per accadere, dove il futuro si tocca con mano e il presente è già storia. Dal 21 al 26 aprile, la settimana del Salone del Mobile 2026 diventa lo specchio di questa tensione. Non è più solo una fiera, è un dispositivo urbano. I portoni si spalancano, la città si trasforma in un prototipo abitabile. E noi di X-Style saremo la vostra bussola in questa Babele creativa. Benvenuti nel nuovo abitare.

Le novità della Fiera

Varcare la soglia dei padiglioni di Rho quest'anno significa entrare in una bolla di futuro che sfida il caos geopolitico a colpi di estetica e ingegno. Il Salone ignora le crisi e registra il tutto esaurito con 1900 espositori da 32 Paesi, svelando un'edizione dove il lusso incontra la narrazione più profonda. All'interno di Fiera Milano ci si può immergere nelle innovazioni di EuroCucina e del Salone Internazionale del Bagno, ma anche lasciarsi suggestionare da "Aurea", un hotel immaginario che esplora le nuove frontiere dell'interior design tra lusso e narrazione sensoriale.

Una delle novità più attese è "Raritas", il nuovo percorso espositivo dedicato al design da collezione firmato da Formafantasma, che segna il debutto ufficiale del settore collectible all'interno della Fiera. Oltre alle proposte dei grandi brand internazionali, lo spazio ospiterà il SaloneSatellite con le visioni di oltre 700 giovani talenti under 35, uno spaccato completo su sostenibilità e materiali rigenerati.