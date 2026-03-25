Invasione clorofilliana: il verde nel design come gesto politico contro il grigiore

"Primavera non bussa, lei entra sicura" cantava De André, e quest'anno ha deciso di farlo passando direttamente dal portone di casa. È vero, il colore dell’anno deciso da Pantone è il Cloud Dancer, ma noi in questo periodo abbiamo deciso di seguire un’altra strada, immergendoci in un mondo di tonalità che raccontano la natura. Il verde si conferma il protagonista assoluto del 2026, muovendosi tra il desiderio di iper-tecnologia e la ricerca di benessere estremo: lo vediamo nel Bio-Lume Green, quel verde digitale che sembra emettere luce propria, nel rassicurante Moss Heritage che evoca giardini d'inverno d'altri tempi, e nel vibrante Chlorophyll Oxygen, il colore della foglia nuova che annulla i confini tra indoor e outdoor. (Sì, i nomi dei colori sono pura farina del nostro sacco).

Mobili come dive sul palcoscenico

In questo scenario, il mobile smette di essere un semplice arredo per rubare la scena, ricordandoci che la noia è ufficialmente fuori moda. Il viaggio nel design inizia con l'anima organica del divano One Page disegnato da Ron Arad per Moroso, dove la trapuntatura densa simula la morbidezza del muschio, per poi accendersi con il guizzo pop della cassettiera Storet di Nanda Vigo per Acerbis, un’esplosione di vitalità in verde neon laccato. La modularità si fa materica con il sistema Maddy di Patrick Norguet per Alias, che mescola sapientemente tonalità salvia e muschio, mentre il divano Treboli di Jaime Hayon per Arflex introduce l'eleganza sofisticata del velluto ottanio, delineato da profili bianchi come un tratto grafico d’autore.