Primavera 2026: 10 oggetti per dare lo sfratto all'inverno
Tra risvegli cromatici, design portafortuna e quella voglia matta di lasciarsi il freddo alle spalle
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Di Patrizia Piccinini
“Che fretta c'era, maledetta primavera?” cantava Loretta Goggi. Ma la voglia di bella stagione è più viva che mai: Proserpina (la divinità romana che, rapita da Plutone e portata negli Inferi, tornava sulla Terra ogni sei mesi decretando il risveglio della natura e la fioritura) è tornata, le giornate si allungano e la fretta di spalancare le finestre è tantissima. La nuova stagione non bussa, entra e ti spettina, portando con sé luce, polline e quel disordine creativo che profuma di nuovo.
Mentre i cappotti all'ingresso iniziano a sentirsi fuori luogo e le t-shirt scalpitano nei cassetti, la casa reclama la sua dose di dopamina. Ecco una selezione di dieci "complici" di design per accogliere questo risveglio: vasi che sanno di rugiada, lampade che simulano il sole e piccoli riti per sopravvivere al fatidico cambio armadio senza crisi di nervi. Ecco come trasformare ogni stanza in un inno alla rinascita, con un pizzico di magia e molta ironia.
Una lampada gialla (perché il caffè non basta)
Quando la luce fuori cambia, anche il cervello pretende un upgrade. La Lampadina di Achille Castiglioni per Flos resta una sferzata di energia pura. Con la sua base che sembra una bobina cinematografica e quel tocco vintage, diffonde una luce così morbida che quasi ci si dimentica delle pulizie di primavera. Accenderla è come dire alla casa: "Ehi, sveglia, è ora di avere delle grandi idee!"
Il vaso Aer: aria fresca, letteralmente
Il vaso Aer di Audo Copenhagen sembra modellato da un colpo di vento improvviso. È l’oggetto perfetto per quei fiori di campo che sembrano appena "presi in prestito" dal giardino del vicino. I colori saltellano tra i riflessi del vetro e il profumo fa il giro della stanza. Un augurio trasparente: che la casa sia leggera come un soffio.
Il Balloon Mirror di EO fluttua sulla parete come un pensiero felice. Con il suo mix di rovere e il cinturino in pelle che simula il filo del palloncino, è l'oggetto perfetto per ricordarci che la primavera è un'evasione. Appenderlo significa catturare la nuova luce che entra dalle finestre e regalare un tocco di magia ai riti del mattino: un riflesso che non solo mostra chi siamo, ma invita a volare alto.
Orologio Firenze: per cronometrare la felicità
L'orologio Firenze di Alessi, disegnato dai fratelli Castiglioni, è un paradosso meraviglioso: forma classica, ma silhouette pulita che lo rende leggero come un pomeriggio di aprile. Non serve a ricordare che si è sempre in ritardo, ma a dare ritmo ai nuovi tempi: le pause all'aperto e quei piccoli momenti di quiete tra un tulipano e l'altro.
Orologio da parete Firenze, Alessi - Courtesy Alessi
Portacandele Tulip: il fiore che non teme le allergie
Il portacandele Tulip di Broste Copenhagen è il fermo immagine di un bocciolo che esplode. Realizzato in ferro, è la prova che il design può essere romantico senza essere noioso. Da scegliere in rosa sfumato o giallo sole per dare un tocco pop alla tavola. Un tulipano che non avrà mai bisogno di acqua, ma solo di un po’ di atmosfera.
Appendiabito Lucky: la fortuna appesa al muro
L’appendiabito Lucky di Richard Hutten per Ghidini 1961 trasforma un gesto banale in un rito propiziatorio. Questo quadrifoglio in ottone fluttua sulla parete come un gioiello, pronto a "proteggere" la casa con la sua anima ironica. È l’antidoto perfetto al caos: invece di seppellire le sedie sotto pile di vestiti, si può affidare tutto a questo amuleto di design.
Sdraio Horizon: il passaporto per il relax
La nuova sdraio Horizon di Tectona, firmata dal duo AC/AL, è lo strumento di precisione per andare a caccia dei primi raggi di sole. Pieghevole e leggera, trasloca dal bordo piscina al balconcino di città in un battibaleno. Il design in alluminio e teak dice chiaramente: "Il letargo è finito, il riposo serio comincia ora".
Chi l'ha detto che l'arredamento di una casa passi solo dai mobili? La vera firma di una stanza è anche la scia che lasciamo attraversandola. Per salutare il 2026, L’Occitane en Provence lancia la Flora Orchestra, un bouquet di Eau de Toilette come "emissari olfattivi" di Proserpina. Dal poetico Fleur de Cerisier al solare Néroli & Orchidée, indossare queste note è il tocco finale del cambio stagione: l'inverno è ufficialmente fuori, la primavera è finalmente sulla pelle e nell'aria.
Terrazza Parasol: l'ombrellone che mette di buonumore
Il Terrazza Parasol di HAY è un’esplosione di geometrie e colori che trasforma ogni balcone in un angolo di Riviera. Realizzato in tessuto ultra-resistente, è l’alleato ideale per creare zone d’ombra dove rifugiarsi con un libro. La sua estetica pop è una dichiarazione di guerra al grigiore invernale.
Terrazza Parasol, HAY - Courtesy HAY
Ripple Portable Lamp: un tramonto rosa portatile
Si chiude con la Ripple Portable Lamp di Ferm Living. Questo gioiello in vetro soffiato dalla superficie increspata diffonde una luce calda in una delicata sfumatura rosa. Essendo ricaricabile, accompagna in terrazza per l'ultimo bicchiere di vino, accarezzando la serata con la dolcezza di un petalo.