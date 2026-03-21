Primavera 2026: 10 oggetti per dare lo sfratto all'inverno

“Che fretta c'era, maledetta primavera?” cantava Loretta Goggi. Ma la voglia di bella stagione è più viva che mai: Proserpina (la divinità romana che, rapita da Plutone e portata negli Inferi, tornava sulla Terra ogni sei mesi decretando il risveglio della natura e la fioritura) è tornata, le giornate si allungano e la fretta di spalancare le finestre è tantissima. La nuova stagione non bussa, entra e ti spettina, portando con sé luce, polline e quel disordine creativo che profuma di nuovo.

Mentre i cappotti all'ingresso iniziano a sentirsi fuori luogo e le t-shirt scalpitano nei cassetti, la casa reclama la sua dose di dopamina. Ecco una selezione di dieci "complici" di design per accogliere questo risveglio: vasi che sanno di rugiada, lampade che simulano il sole e piccoli riti per sopravvivere al fatidico cambio armadio senza crisi di nervi. Ecco come trasformare ogni stanza in un inno alla rinascita, con un pizzico di magia e molta ironia.

Una lampada gialla (perché il caffè non basta)

Quando la luce fuori cambia, anche il cervello pretende un upgrade. La Lampadina di Achille Castiglioni per Flos resta una sferzata di energia pura. Con la sua base che sembra una bobina cinematografica e quel tocco vintage, diffonde una luce così morbida che quasi ci si dimentica delle pulizie di primavera. Accenderla è come dire alla casa: "Ehi, sveglia, è ora di avere delle grandi idee!"

Il vaso Aer: aria fresca, letteralmente

Il vaso Aer di Audo Copenhagen sembra modellato da un colpo di vento improvviso. È l’oggetto perfetto per quei fiori di campo che sembrano appena "presi in prestito" dal giardino del vicino. I colori saltellano tra i riflessi del vetro e il profumo fa il giro della stanza. Un augurio trasparente: che la casa sia leggera come un soffio.