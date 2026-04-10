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living10 aprile 2026

Milano in gioco: guida ai distretti della Design Week 2026

Al Fuorisalone 2026 non esiste più un tema unico. Esistono territori. E ognuno gioca la sua partita
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Di Patrizia Piccinini

Marea / Tide di Habits Design, Spazio Eventi Solferino - Courtesy Tide di Habits DesignMarea / Tide di Habits Design, Spazio Eventi Solferino - Courtesy Tide di Habits Design

Milano, per una settimana, smette di essere una città e diventa una mappa. Irregolare, fatta di confini mobili, avamposti temporanei, alleanze implicite. Una sorta di risiko urbano, pacifico, ma con installazioni, debutti, dichiarazioni di intenti. Nel Brera Design District si parla di processo, identità e trasformazione, “Be the Project” è un invito a farsi progetto più che a mostrarlo. Poco distante, 5Vie Design District lavora per sottrazione, spingendo la riflessione sulla percezione con “Qualia of Things”, quasi una camera delle meraviglie contemporanea.

Attraversando la città, Tortona District alza il volume: contaminazioni, moda, tecnologia, installazioni che cercano lo sguardo prima ancora della riflessione. Più a nord, Isola Design District resta laboratorio aperto con “Design is Human”, dove la giovane progettualità si misura con sostenibilità e produzione indipendente. Intorno a Porta Venezia Design District il design diventa presa di posizione; “Design is Act” sposta tutto sul piano dell’azione. Non è solo una questione geografica. È una competizione narrativa. Ogni distretto costruisce il proprio lessico, intercetta un pubblico, definisce un’estetica. Non c’è più una regia centrale, ma una costellazione di micro-editoriali che convivono, si sovrappongono, a volte si contraddicono. E così, oltre alla mappa fisica, prende forma una seconda geografia fatta di motti. Identità, percezione, relazione, azione. Verbi e posizioni più che oggetti.

Il risultato è una città stratificata, dove orientarsi significa scegliere e ogni scelta esclude qualcosa. È il prezzo della libertà: meno omogeneità, più identità. Meno messaggio unico, più voci. E forse è proprio qui che il Fuorisalone trova oggi il suo equilibrio instabile: non nel tentativo di dire qualcosa di definitivo, ma nel mettere in scena questa tensione continua tra visioni diverse. Una partita aperta, giocata a colpi di idee, dove il territorio non si conquista, si interpreta. E dove, più che seguire un percorso, si finisce per scegliere da che parte stare.

Scoprire Milano oltre i distretti

Se i distretti tracciano la mappa dei claim, le nuove location aprono traiettorie segrete. Milano si sfoglia come un mazzo di carte: alcune stanze sono note, altre si rivelano solo a chi si muove con curiosità e sneakers ai piedi. Dal centro a Baggio, da Via Pontaccio alla Stazione Centrale di Milano, il Fuorisalone è anche una questione di ritmo. Scarpe comode: la città è una geografia irregolare, fatta di deviazioni e scorci nascosti. Borraccia e snack: tra Brera e Isola il tempo si allunga.

Occhi aperti, senso dell’orientamento, Fuorisalone Passport in mano, pronto a sbloccare QR Code e accessi. Poi c’è l’attitudine. Ogni distretto impone un tono, quasi un ruolo. Brera ti chiede di essere progetto. 5Vie di sentire. Isola di connetterti. Porta Venezia di agire. Tortona di alzare il volume. Muoversi qui è camminare, guardare, sentire. E scegliere, ogni volta, chi vuoi essere dentro la partita urbana più creativa dell’anno.

Milano Durini Design (MDD): l'olimpo dei brand

Qui non si parla di "processo", ma di prodotto finito alla sua massima espressione. La zona Durini è il cuore del "Quadrilatero del Design", dove i flagship store dei pesi massimi si trasformano in veri e propri musei privati.

La CH66, progettata nel 1966 da Nicos Zographos (1931–2023) e ora a catalogo da Karakter x Cassina - Courtesy Karakter x CassinaLa CH66, progettata nel 1966 da Nicos Zographos (1931–2023) e ora a catalogo da Karakter x Cassina - Courtesy Karakter x Cassina

Il cuore pulsante: Brera Design District

Oltre 210 showroom, una densità che non lascia tregua. ABrera Design District la strategia è semplice: perdersi. Vicoli stretti, portoni socchiusi, cortili che si aprono all’improvviso. Tra le tappe da segnare, l’installazione di glo a Palazzo Moscova e l’intervento di Sara Ricciardi alla Pinacoteca di Brera.

La roccaforte creativa: 5Vie

Tra il Duomo di Milano e la Basilica di Sant'Ambrogio, 5Vie Design District lavora di sottrazione e intensità. Qui il design rallenta, si fa materia, diventa oggetto da collezione. Le Cavallerizze sono il punto di convergenza: i 15 portali di Re-Campaign costruiscono un attraversamento attivo.

L’installazione Re_campaign realizzata dallo studio di design olandeseMo Man Tai - Courtesy Press OfficeL’installazione Re_campaign realizzata dallo studio di design olandeseMo Man Tai - Courtesy Press Office

L’avamposto visionario: Porta Venezia

Porta Venezia Design District è energia pura. Il claim “Design is Act” si traduce in un territorio inclusivo, aperto. Qui convivono realtà globali come Ikea e piattaforme indipendenti come Capsule Plaza.

Spazio Viruly presents UNBOXING: A Room as Instrument - Courtesy Spazio VirulySpazio Viruly presents UNBOXING: A Room as Instrument - Courtesy Spazio Viruly

La nuova frontiera: Alcova tra Baggio e le architetture dimenticate

Alcova sposta il baricentro verso Baggio, dentro spazi sospesi nel tempo. La sorpresa è Villa Pestarini, capolavoro di Franco Albini, aperto eccezionalmente al pubblico in questi giorni.

L’installazione To Read a Pattern di Marie Schon - Courtesy Nicole MarnatiL’installazione To Read a Pattern di Marie Schon - Courtesy Nicole Marnati

Il laboratorio del futuro: Stazione Centrale & Dropcity

Sotto i binari della Stazione Centrale di Milano, nei Magazzini Raccordati, prende forma Dropcity. Qui il design è processo, sperimentazione, costruzione.

Lo storico crocevia: Tortona e il nuovo Superstudio Village

Tortona Design District resta un punto fermo, ma cambia scala. Accanto agli spazi storici nasce il Superstudio Village in Bovisa. Qui si leggono le traiettorie più concrete tra tecnologia e materiali.

Corpografia Paesaggio di Donna, progetto di Sara Ricciardi Studio - Courtesy Sara Ricciardi StudioCorpografia Paesaggio di Donna, progetto di Sara Ricciardi Studio - Courtesy Sara Ricciardi Studio

Il distretto in movimento: Isola Design District

Isola Design District è il laboratorio a cielo aperto della città. Qui il design si fa relazione: tra autoproduzione, sostenibilità e nuove comunità creative, ogni progetto sembra nascere per essere condiviso più che esposto. Studi indipendenti, collettivi, designer emergenti: Isola è il luogo dove il presente prende forma mentre cambia. Il mood è diretto, accessibile, internazionale, con una forte attenzione ai materiali e ai processi.

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