Milano Design Week: materia acqua e percezione. La natura liquida dell’abitare

Come scriveva Andrea Camilleri, l’acqua non possiede una forma propria: si adatta, scivola e trasforma tutto ciò che tocca. Al Salone del Mobile 2026 questa mutevolezza diventa la chiave per leggere le novità del settore bagno, dove l'attenzione si sposta dalla funzione pura alla percezione sensoriale, trasformando il prodotto in uno spazio esperienziale vitale.

Materia, trasformazione e paesaggio

L’esplorazione inizia all’aria aperta, nel giardino del Senato Hotel Milano, dove la Floresta Futuristica di Matteo Cibic per Bosa Ceramiche, che quest’anno spegne 50 candeline, costruisce un paesaggio artificiale di rara intensità, attraversato dall’acqua. Fiori monumentali e piante totemiche si fanno sculture, dove la ceramica incontra il design e l’artigianalità più pura. Disegnate con gesto libero e realizzate a mano, tra smalti e proporzioni fuori scala, queste presenze assumono caratteri quasi irreali. Nella fontana del giardino sembrano risvegliarsi, come dopo un lungo inverno, e costruiscono un universo mobile che cambia con il vapore, la luce, le ore del giorno.

Poco lontano, nel sottosuolo di Brera, Hannes Peer lavora sulla densità del marmo Santafiora per Margraf. La sua Casa di Marmo è un blocco compatto che a un certo punto si apre: una cascata attraversa la pietra, la incrina, la mette in movimento. L’acqua non la contraddice, la porta altrove. Il tempo sembra scorrere dentro le venature. Sopra, sotto, di fronte, attraverso l’acqua. Passa e resta, scava, tiene insieme. Si infila tra le pietre, accarezza i muri, trova sempre una via. Vitruvio, nel libro VIII del De Architectura, la osservava così: forza che sostiene la città, misura silenziosa capace di tenere in equilibrio ciò che l’uomo costruisce e ciò che trova. E proprio lì, in quel punto sottile tra mano e paesaggio, il progetto prende forma.