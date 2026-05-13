Top Gun compie 40 anni e Maverick resta ancora un'icona: ecco perché

Ci sono film che costruiscono un immaginario. Top Gun, uscito il 12 maggio 1986, ne ha costruiti almeno due: quello dell’eroe americano degli Anni '80 e quello, più silenzioso ma altrettanto potente, di un guardaroba maschile ridotto all’essenziale e reso definitivo. La trama è nota, ma fondamentale per capire il peso di quei vestiti: Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è un giovane pilota della US Navy ammesso alla Top Gun Naval Fighter Weapons School, l’élite dell’aviazione militare.

Competizione, rischio, perdita (la morte di Goose), tensione emotiva e una storia d’amore con l’istruttrice Charlie (Kelly McGillis) costruiscono un arco narrativo in cui il personaggio evolve, ma senza mai tradire la propria identità visiva. Ed è proprio lì che il film cambia le regole: Maverick non si trasforma mai davvero nel modo in cui si veste. A fissare definitivamente quell’immaginario contribuisce anche la colonna sonora, una delle più riconoscibili degli Anni 80: Take My Breath Away dei Berlin (Oscar alla miglior canzone) Danger Zone di Kenny Loggins, Playing with the Boys e Heaven in Your Eyes. Non sono semplici accompagnamenti, ma parte integrante della costruzione estetica.

Suono e immagine lavorano insieme per creare una forma di desiderio coerente e replicabile. Ciò che Top Gun fa davvero è cristallizzare un principio che il menswear continuerà a usare per decenni: trasformare oggetti funzionali in identità. Il guardaroba di Maverick è ridotto, quasi disciplinato: bomber in pelle, occhiali Aviator, T-shirt bianca, denim dritto, tuta di volo, cronografo. Un sistema visivo compatto, ripetuto con coerenza quasi militare. La storia più citata riguarda gli Aviator di Ray-Ban: dopo l’uscita del film, le vendite aumentarono sensibilmente. Da quel momento il cinema non si limita più a riflettere lo stile, ma lo produce.

Il bomber G-1

Il centro di questo sistema è il bomber G-1 della US Navy, un capo nato per la funzione e diventato linguaggio. Pelle capra o vitello, lunghezza corta, vita e polsi in maglia, collo in shearling: una costruzione pensata per il cockpit, non per la moda. Su Cruise il giubbotto appare vissuto, leggermente ammorbidito, portato sopra T-shirt e jeans come fosse un’estensione naturale del corpo e anche le patch non sono decorazione, ma narrazione.

Per il sequel, Top Gun: Maverick, la costume designer Marlene Stewart ha confermato che ricreare quel livello di autenticità è stato uno degli aspetti più complessi: il team ha lavorato su esemplari vintage della fine degli Anni ’40 per restituire proporzioni, peso della pelle e patina, evitando l’effetto “costume nuovo”. È un dettaglio tecnico, ma decisivo: il G-1 funziona perché sembra reale.