Luce per la pelle: la nuova frontiera della protezione quotidiana firmata Lancaster

X-STYLE PER LANCASTER 12 maggio 2026

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Con le giornate che si allungano, il richiamo dell'aria aperta si fa irresistibile. Dalle passeggiate in città agli aperitivi al tramonto, fino ai weekend fuori porta, la nostra esposizione alla luce diventa costante. Tuttavia, non è solo il sole diretto a interessarci: la luce è ovunque, riflessa dagli edifici, diffusa nell'aria urbana, amplificata dagli schermi. È una presenza silenziosa e ubiqua, alla quale spesso non prestiamo attenzione, ma che impone un drastico cambio di paradigma nel modo in cui proteggiamo la nostra pelle. Oltre il sole: il fattore photoaging Nel vocabolario della dermatologia, il termine photoaging definisce l'insieme dei segni che la pelle accumula nel tempo in risposta all'esposizione alla luce: rughe, discromie, perdita di elasticità e un incarnato meno uniforme. Non si tratta di un fenomeno legato solo alle vacanze estive e all’abbronzatura, ma di un processo cumulativo che si costruisce giorno dopo giorno, tra un tragitto casa-ufficio e una pausa pranzo all’aperto. I numeri parlano chiaro: secondo le ricerche di Lancaster – brand che da oltre 80 anni studia il legame tra luce e pelle nei suoi laboratori di Monaco – fino all'80% dei segni visibili dell'invecchiamento cutaneo è riconducibile proprio al photoaging quotidiano. Per rispondere a questa sfida, Lancaster ridefinisce il concetto di skincare quotidiana con un approccio radicalmente ibrido: una protezione che non si limita a schermare l'intero spettro luminoso, ma agisce attivamente per riparare e perfezionare la pelle.

Sun Perfect Air: la protezione che diventa routine È in questa visione che si inserisce la linea Sun Perfect Air SPF 50. Progettata per un uso quotidiano e trasversale, la gamma si distingue per texture impalpabili, studiate per fondersi con l'incarnato e integrarsi perfettamente con il make-up, senza mai appesantire. Il segreto tecnologico risiede nella Advanced Full Light Technology che, oltre a contrastare il 100% dello spettro solare (UVA, UVB, luce visibile/blu e infrarossi), supporta i naturali processi di riparazione cellulare; a questa si unisce l’innovativa Air O2 Technology, che sfrutta l’ossigeno per risvegliare la vitalità della pelle. La linea si declina in quattro formule mirate con attivi dermatologici specifici: Glow Booster per illuminare le pelli spente, 24H Hydration con complesso ultra-plump per la pelle disidratata, Pore & Imperfections per minimizzare pori e lucidità, e Sensitive per lenire i rossori delle pelli più reattive. Ogni referenza agisce così come un vero scudo anti-age, trasformando la protezione in un gesto di cura olistico. Le formulazioni Lancaster sono pensate per un uso quotidiano, 365 giorni l’anno.

Greta Ferro: la bellezza della costanza A interpretare questa filosofia è Greta Ferro, nominata ambassador del brand nel 2025. Per l’attrice e modella, la skincare non è un rituale di trasformazione, ma un atto di ascolto e continuità. Per lei, la cura di sé è un momento da ritagliare anche nelle giornate più dense, perché la bellezza e la salute della pelle siano frutto di costanza e consapevolezza, lontano da forzature. Questo approccio rispecchia fedelmente i valori di Lancaster Monaco: un’evoluzione costante volta a offrire soluzioni innovative e responsabili che rispondano ai cambiamenti di un mondo in trasformazione, unendo l'eccellenza scientifica a una visione della bellezza consapevole e duratura. Un legame, quello tra il brand e l'ambassador, che trova la sua espressione naturale in contesti dove la vita all'aria aperta incontra l'eccellenza, come in occasione dei tornei ATP di Monte Carlo.