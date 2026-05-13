Voglia d’estate: le fragranze al frutto della passione da provare

Il ritorno del sole e delle belle giornate fa venire voglia di estate, anche sulla pelle, e così di aggiornare il solito guardaroba olfattivo con composizioni fresche e fruttate, che sono puro buonumore in bottiglia. Specialmente se racchiudono le note succose del maracuja, prodotto dalla pianta della passiflora, originaria del Sudamerica: la sua scorza scura racchiude un cuore invitante di morbide perle dal tipico sapore fresco e leggermente acidulo, utilizzate in cucina per realizzare bevande e dessert rinfrescanti. In profumeria, il frutto della passione è protagonista di composizioni esotiche, più dolci oppure frizzanti, perfette per l'estate. In attesa dei primi week-end al mare, dedicati solo a tintarella e relax, dunque, perché non vaporizzare un profumo che sa di vacanza e spensieratezza?

Da notare che le molecole odorose della frutta, numerosissime in natura, vengono ormai quasi sempre ricreate in laboratorio o mescolando accordi naturali e sintetici: apportano alle composizioni note zuccherine oppure aspre, ma anche toniche e acquatiche. Ecco perché chi apprezza le eau de toilette più golose, non dovrà fare altro che scegliere blend che al passion fruit abbinano ingredienti gourmand, come vaniglia, pralina e cocco, che insieme creano un'esplosione di dolcezza che piacerà agli appassionati di fragranze che sanno di pasticceria.

Per chi non ama sillage ispirati ai dessert, invece, si può puntare su abbinamenti che esaltano il lato più vibrante e agrumato del maracuja, mescolandolo a note di pompelmo, limone e fiori, che insieme creano un cocktail decisamente più tenue, ma comunque energizzante. In entrambi i casi, basterà indossarne qualche goccia e chiudere gli occhi per ritrovarsi immediatamente, con l'immaginazione, su una spiaggia dorata, ad ascoltare il rumore delle onde mentre il sole tramonta sull'acqua.

Fragranze sensuali: viaggio in un paradiso tropicale

Power of You di Giorgio Armani sprigiona una luminosità carica di energia e positività: si apre con un accordo vivace di frutto della passione che, unito alla radiosità morbida del frangipani, crea un contrasto armonioso con la sensualità avvolgente della vaniglia. Oud Maracujá di Maison Crivelli racchiude un accordo brillante ed esotico del frutto della passione e il ribes nero, che si mescolano a zafferano, sensuale e speziato, e rosa damascena, che si schiudono in un cuore intenso di oud, patchouli e vaniglia.

Passion Island di Mes Bisous è un viaggio sensoriale in un paradiso tropicale, dove desiderio e fantasia si intrecciano grazie alle note di pepe rosa, zenzero, mango, frutto della passione, vaniglia e muschio che, insieme, danno vita a un sillage sensuale. Anche San Ysidro Drive di Victoria Beckham è un'esplosione di energia grazie al sentore inebriante di frutto della passione e peonia rosa, che rivelano un cuore sorprendente di rosa, zafferano, ambra nera e vaniglia.