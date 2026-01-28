8 fragranze ai frutti rossi per chi è stanco dei soliti gourmand
Fragola, lampone, ciliegia e ribes ispirano composizioni zuccherine sì, ma anche complesse, originali e seducenti
Condividi:
Di Valentina Bottoni
Anya Taylor Joy; Jisoo Credits Drew Viker for Christian Dior
Al tempo stesso dolci e aciduli, frizzanti e delicati: i frutti rossi sono talmente ricchi di sfaccettature che in profumeria sono considerati tra gli ingredienti più interessanti e versatili. Sempre più di tendenza, vengono impiegati per creare abbinamenti insoliti, e giocosi, persino sexy. Le loro note invitanti, mai stucchevoli o infantili, sono poi perfette per accompagnarci verso la primavera, in particolare se siamo stanchi delle eau de toilette più intense tipiche dei mesi freddi, ma desideriamo comunque una composizione briosa, in grado di regalare un immediato boost di ottimismo. Per scegliere l’accordo giusto, non serve solo individuare il frutto preferito, ma anche tenere conto dell’intera piramide olfattiva: la fragranza cambia carattere, infatti, se racchiude note di pasticceria, legni vellutati oppure agrumi effervescenti.
Fragranze alla ciliegia
A seconda della varietà, è al tempo stesso fruttata, floreale e leggermente aspra: la ciliegia spesso è abbinata a mandorla e vaniglia così come a note più intense, che creano un mix audace e misterioso. Tom Ford è stato pioniere nell’uso di questo frutto, che ha interpretato in tre modi diversi, tutti molto originali. Tra questi, Cherry Smoke racconta una ciliegia seducente, scura e succosa, esaltata da zafferano, albicocca, cuoio e legno affumicato. Ha un tocco di palo santo fumé anche Lovefest Burning Cherry di Kayali che mescola alla ciliegia le note irresistibili di pralina, gelsomino sambac, rosa e muschio.
Tom Ford, Cherry Smoke; Kayali, Love Fest Burning Cherry - Courtesy Press Office
Fragranze al lampone
Il piccolo frutto color rubino ispira composizioni dal mood completamente diverso, più romantiche e delicate. Come Dior Addict Purple Glow, per esempio, l’ultima creazione firmata dalla casa di moda francese che ricorda un bonbon floreale, in cui l’aroma raffinato di iris di Toscana è esaltato dal sentore di lampone succoso, vaniglia e muschio. Si apre con note vibranti di lampone anche L’Eau de Parfum Intense di Chloé, che rivela poi un cuore verde di rosa e cedro con un tocco avvolgente di cashmeran.
Tutti ne conosciamo il sapore, aspro e pungente, che in profumeria si traduce in una nota fresca e vivace, usata per donare carattere alla composizione. Chi ama i profumi verdi e aromatici, apprezzerà Ribes Scandinavo e Pomodoro del Perù di Officine Universelle Buly, eau de parfum privo di alcol dal sentore cipriato, che abbina l’aroma solare di alchechengi e bergamotto, a quello di rosmarino e ribes boreale. Si apre con un’esplosione effervescente di agrumi e ribes nero Rouge Chaotique Extrait de Parfum di Byredo, che rivela poi un cuore dolcissimo di prugna, pralina e patchouli.
Byredo, Rouge Chaotique Extrait de Parfum; Officine Universelle Buly, Ribes Scandinavo e Pomodoro del Perù - Courtesy Press Office
Fragranze alla fragola
Il loro sillage ricorda l’aroma inebriante di una pasticceria. Chi desidera profumare come un’elegante e dolcissima confettura, può vaporizzare Miutine di Miu Miu, che alle note di fragolina di bosco abbina un cuore floreale di gardenia, zucchero di canna, vaniglia bourbon e olio di patchouli, mentre Strawberry di Malin + Goetz è un’ode alla freschezza del frutto appena colto, esaltato dal tocco verde di pepe rosa, petali di gelsomino e muschio.