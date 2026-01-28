8 fragranze ai frutti rossi per chi è stanco dei soliti gourmand

Anya Taylor Joy; Jisoo Credits Drew Viker for Christian Dior

Al tempo stesso dolci e aciduli, frizzanti e delicati: i frutti rossi sono talmente ricchi di sfaccettature che in profumeria sono considerati tra gli ingredienti più interessanti e versatili. Sempre più di tendenza, vengono impiegati per creare abbinamenti insoliti, e giocosi, persino sexy. Le loro note invitanti, mai stucchevoli o infantili, sono poi perfette per accompagnarci verso la primavera, in particolare se siamo stanchi delle eau de toilette più intense tipiche dei mesi freddi, ma desideriamo comunque una composizione briosa, in grado di regalare un immediato boost di ottimismo. Per scegliere l’accordo giusto, non serve solo individuare il frutto preferito, ma anche tenere conto dell’intera piramide olfattiva: la fragranza cambia carattere, infatti, se racchiude note di pasticceria, legni vellutati oppure agrumi effervescenti.

Fragranze alla ciliegia

A seconda della varietà, è al tempo stesso fruttata, floreale e leggermente aspra: la ciliegia spesso è abbinata a mandorla e vaniglia così come a note più intense, che creano un mix audace e misterioso. Tom Ford è stato pioniere nell’uso di questo frutto, che ha interpretato in tre modi diversi, tutti molto originali. Tra questi, Cherry Smoke racconta una ciliegia seducente, scura e succosa, esaltata da zafferano, albicocca, cuoio e legno affumicato. Ha un tocco di palo santo fumé anche Lovefest Burning Cherry di Kayali che mescola alla ciliegia le note irresistibili di pralina, gelsomino sambac, rosa e muschio.