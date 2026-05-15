Matrimoni vip: perché le star scelgono l'Italia per dire sì

Callum Turner e Dua Lipa partecipano al Met Gala 2025 celebrando "Superfine: Tailoring Black Style" al Metropolitan Museum of Art, 2025 - Credits Getty Images
Mancano pochi mesi al matrimonio più atteso dello showbiz, quello tra Dua Lipa e Callum Turner, e Palermo è già in trepidazione. Dal 5 al 7 settembre 2026, la cantante e l'attore coroneranno il loro amore a Villa Igiea, storico hotel liberty, un tempo dimora dei Florio, affacciato sul golfo, già simbolo della Belle Époque siciliana. Tre giorni che si preannunciano memorabili, tra cene in dimore storiche, gite in barca e un cast di ospiti internazionali che i tabloid stanno già tentando di ricostruire (Elton John, Charli XCX e Olivia Dean tra i nomi più accreditati). Nulla è stato confermato ufficialmente, ma le indiscrezioni sono talmente precise da rendere il condizionale quasi una formalità: la wedding planner Alessandra Grillo ha già pensato a tutto e i sopralluoghi sporadici di Dua Lipa in città lasciano intendere che ogni cosa stia procedendo secondo i piani.
La scintilla nei confronti del capoluogo siciliano sarebbe scoccata nell'estate del 2025, quando la coppia aveva trascorso una vacanza in Italia. I due passeggiavano tra i vicoli della Kalsa, lontani dallo sfavillio di Hollywood, cercando di confondersi tra la folla, mangiando pane e panelle e cercando di vivere la città da semplici turisti. «Palermo nel mio cuore», aveva scritto la cantante su Instagram. Una caption che, a pensarci ora, si è rivelata una promessa.
Ma Dua Lipa è solo l'ultima di una lunga lista di celebrities che hanno voluto celebrare il loro matrimonio in Italia. La liason tra lo star system e il nostro Paese, infatti, è piuttosto stabile e duratura.
Venezia: la regina dei matrimoni vip
Se esiste una città che incarna meglio di ogni altra il romanticismo cinematografico, quella è Venezia. Non sorprende che due dei matrimoni più iconici dell'ultimo ventennio abbiano scelto la Serenissima come cornice.
Il 27 settembre 2014, George Clooney e Amal Alamuddin accesero i riflettori sulla Laguna per qualche giorno. L'attore che aveva dichiarato pubblicamente di non volersi più sposare, aveva evidentemente trovato la persona giusta per ricredersi. La cerimonia si svolse all'Aman Canal Grande Venice, uno dei più esclusivi hotel al mondo, affacciato direttamente sul Canal Grande. Amal indossò un abito custom di Oscar de la Renta in pizzo di Chantilly avorio, e tra gli ospiti figuravano Anna Wintour, Bono, Matt Damon e Cindy Crawford. Il budget stimato? Circa 4,6 milioni di dollari.
Undici anni dopo, nel giugno 2025, è stata sempre Venezia ad accogliere quello che i media hanno definito "il matrimonio del secolo", cioè quello tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. La coppia ha pronunciato il fatidico sì sull'isola di San Giorgio Maggiore, davanti a circa 200 ospiti tra i più potenti e famosi del pianeta, da Oprah Winfrey a Kim Kardashian, da Bill Gates a Ivanka Trump. Tre giorni di celebrazioni hanno coinvolto l'intera città (e scatenando anche qualche polemica): dalla chiesa della Madonna dell'Orto all'Arsenale, ex cantiere navale medievale che ospita la Biennale, passando per i canali percorsi in taxi d'acqua e i saloni dell'Hotel Gritti Palace. Sánchez ha indossato per la serata finale un abito Atelier Versace rosa cipria, mentre Bezos era in completo scuro. Venezia, ancora una volta, ha fatto da sfondo perfetto a una storia d'amore vissuta sotto i riflettori del mondo intero.
George Clooney e Amal Alamuddin avvistati mentre si recavano al loro matrimonio civile al Canal Grande, 2014 - Credits Getty Images
Il Lago di Como, meta prediletta delle star
Il Lago di Como ha un potere ipnotico su chiunque lo sorvoli o lo percorra in barca. Non è un caso che sia diventato la residenza italiana di elezione di George Clooney (Villa Oleandra, a Laglio) e che abbia attirato alcune tra le coppie più luminose di Hollywood, diventando una sorta di agente immobiliare involontario per il lusso lacustre.
Nel luglio 2010, Emily Blunt e John Krasinski si sposarono alla Villa d'Este di Cernobbio, un palazzo nobiliare del XVI secolo che da secoli accoglie monarchi e aristocratici. Tra gli ospiti, Matt Damon, Meryl Streep e David Schwimmer. La sposa indossò un abito Marchesa dal corpetto a cuore con drappeggi in tulle, ed è rimasta tra le immagini nuziali più replicate su Pinterest di tutti gli anni Dieci.
Tre anni dopo, nel settembre 2013, fu la volta di Chrissy Teigen e John Legend, che scelsero Villa Pizzo, la stessa location dove si erano incontrati per la prima volta, per un matrimonio elegante e intimo. Kanye West e Stevie Wonder erano tra gli ospiti, e la sposa indossò ben tre abiti Vera Wang nel corso della serata. Un'unione suggellata dalle acque del lago che li aveva visti nascere come coppia.
Emily Blunt e John Krasinski partecipano ai Albie Awards a New York, 2024 - Credits Getty Images
La Puglia: l'autenticità del Sud che seduce Hollywood
La Puglia ha un fascino diverso da quello patinato dei laghi del Nord. È terra di masserie e uliveti, di mare cristallino e architettura bianca. Ed è diventata la meta perfetta per chi cerca un'Italia più autentica e meno da cartolina, anche quando il budget è da sogno.
Il caso più illustre è quello di Justin Timberlake e Jessica Biel, che nel 2012 si sposarono a Borgo Egnazia, il resort di lusso nei pressi di Fasano che riproduce le atmosfere di un antico borgo pugliese. Gli sposi motivarono la scelta dell'Italia con una risposta semplice e irresistibile: «Amiamo mangiare» (e come dare loro torto). Il menu prevedeva affogato al caffè e insalatine caprese. Mentre Timberlake cantò alla sposa una canzone scritta apposta per lei, Biel indossò un abito haute couture di Giambattista Valli nella tonalità rosa che è rimasta nella storia del bridal fashion. Circa 80 ospiti, tra cui Lady Gaga, assistettero alla cerimonia nella piazza del borgo, seguita da fuochi d'artificio e una festa in spiaggia.
Sempre in Puglia, ma qualche anno più tardi, nel luglio 2018, fu la volta di David Hasselhoff (il mitico Mitch di Baywatch) e Hayley Roberts, che scelsero la masseria Pettolecchia La Residenza per un matrimonio intimo e raccolto, lontano dai riflettori.
Jessica Biel e Justin Timberlake partecipano alla festa di lancio dell'album 'EVERYTHING I THOUGHT IT WAS', 2024 - Credits Getty Images
La Toscana e l'Umbria: nozze tra storia e natura
La Toscana con i suoi cipressi, le colline dorate e le ville rinascimentali è la versione più letteraria dell'Italia dei sogni. Non a caso ha attirato coppie che cercavano quella combinazione di arte, natura e gastronomia che solo la regione di Leonardo e Michelangelo sa offrire.
Kim Kardashian e Kanye West scelsero Firenze per il loro matrimonio nel maggio 2014, affittando Forte di Belvedere, una fortezza cinquecentesca con una vista mozzafiato sulla città, per una cifra stimata intorno ai 300.000 euro. Andrea Bocelli accompagnò l'entrata della sposa con l'Ave Maria, e circa 250 ospiti assistettero a una cerimonia davanti a un muro di fiori alto sei metri. Un trionfo di scenografia e lusso che solo Firenze poteva rendere glorioso.
Più riservata e romantica la scelta di Kate Upton e Justin Verlander, che nel novembre 2017 si sposarono in una tenuta toscana immersa tra le vigne. Lei in un custom Valentino e gli ospiti accolti tra caminetti accesi e colline nebbiose. L'Umbria, invece, fu la scelta di Neil Patrick Harris e David Burtka nel 2014, quando le unioni civili tra persone dello stesso sesso furono riconosciute in Italia: i due attori affittarono il Castello di Procopio, sul Monte Tezio vicino a Perugia, per una cerimonia intima a cui parteciparono 50 persone trasportate in elicottero, con Elton John come ospite musicale d'eccezione.
Kim Kardashian e Kanye West partecipano alla Vanity Fair Oscar Party, 2020 - Credits Getty Images
La Liguria: il set dorato tra Portofino e Rapallo
Se la Puglia è terra e materia, la Liguria è un gioiello incastonato tra la roccia e il mare, dove il lusso ha il sapore della vecchia Hollywood e della Riviera più esclusiva. Portofino, con la sua celebre Piazzetta continua a stregare le star per la sua capacità di trasformare un evento privato in un set cinematografico. Il matrimonio più mediatico degli ultimi anni è stato senza dubbio quello di Kourtney Kardashian e Travis Barker nel maggio 2022.
La coppia ha "conquistato" il borgo per un intero weekend: la cerimonia si è tenuta nel monumentale Castello Brown, un’antica fortezza con vista mozzafiato sul porto, dove gli sposi si sono scambiati le promesse davanti a un altare d'ispirazione barocca. Kourtney ha sfoggiato un mini-abito personalizzato Dolce & Gabbana, completato da un velo maestoso su cui era ricamata l'effigie della Vergine Maria, in un omaggio estetico alla tradizione religiosa italiana rivisitata in chiave gotica e glamour. Poco distante, a Rapallo, l'Abbazia della Cervara, un monastero del XIV secolo a picco sul mare, è stata la scelta di un’altra coppia celebre, Wayne Rooney e Coleen McLoughlin, nel 2008. Per il loro sì da oltre 5 milioni di sterline, gli sposi scelsero un ricevimento regale tra i giardini all'italiana, confermando che la costa ligure rimane il porto sicuro per chi cerca una bellezza scenografica senza eguali.
Kourtney Kardashian e Travis Barker a Portofino, 2022 - Credits Getty Images
Capri: il mito dell'isola azzurra tra yacht e Faraglioni
Capri ormai è un brand a sé. Ogni estate sono tantissime le star che qui vengono a trascorrere le vacanze, conquistate dai colori e dai profumi.
Qui si sono sposati ufficialmente Heidi Klum e Tom Kaulitz nell'agosto del 2019. Per celebrare la loro unione, la top model e il musicista non hanno scelto una villa, ma il leggendario yacht Christina O, l'imbarcazione che ospitò le icone del secolo scorso, da Grace Kelly a Maria Callas. Il ricevimento al largo dei Faraglioni è stato un trionfo di bianco e fiori, con la sposa in un abito regale a spalle scoperte che fluttuava tra i ponti della nave.
Ma Capri ha affascinato anche chi cercava un’atmosfera più intima e raccolta: è il caso dell'attrice premio Oscar Mira Sorvino, che scelse la quiete dell'isola per il suo matrimonio con Christopher Backus. Tra le stradine che portano ad Anacapri e le vedute mozzafiato da Punta Carena, Capri dimostra di saper essere sia il palcoscenico per party da sogno che il rifugio perfetto per un romanticismo lontano dalla frenesia urbana, sospeso tra il cielo e il Mar Tirreno.
La Sicilia: il nuovo Eden del matrimonio di lusso
Prima ancora che Dua Lipa scegliesse Palermo, la Sicilia aveva già conquistato un posto di primo piano nella geografia dei grandi matrimoni VIP italiani. E il merito, almeno in parte, è di Chiara Ferragni e Fedez.
Il 1° settembre 2018, l'imprenditrice-influencer e il rapper milanese si sposarono a Noto, la città barocca dichiarata Patrimonio UNESCO, con una cerimonia nella chiesa di San Nicolò e un ricevimento a Palazzo Nicolaci. L'abito della sposa era firmato Dior, disegnato da Maria Grazia Chiuri, e il matrimonio, documentato in ogni dettaglio sui social, divenne un evento mediatico globale. Fu quella cerimonia a trasformare definitivamente la Sicilia in una destinazione di desiderio per i matrimoni di lusso internazionali.
Non a caso, Dua Lipa si è affidata alla stessa wedding planner per portare Palermo sul tetto del mondo.
Chiara Ferragni e Fedez partecipano al party pre-matrimonio a Noto, 2018 - Credits Getty Images