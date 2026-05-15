Matrimoni vip: perché le star scelgono l'Italia per dire sì

Mancano pochi mesi al matrimonio più atteso dello showbiz, quello tra Dua Lipa e Callum Turner, e Palermo è già in trepidazione. Dal 5 al 7 settembre 2026, la cantante e l'attore coroneranno il loro amore a Villa Igiea, storico hotel liberty, un tempo dimora dei Florio, affacciato sul golfo, già simbolo della Belle Époque siciliana. Tre giorni che si preannunciano memorabili, tra cene in dimore storiche, gite in barca e un cast di ospiti internazionali che i tabloid stanno già tentando di ricostruire (Elton John, Charli XCX e Olivia Dean tra i nomi più accreditati). Nulla è stato confermato ufficialmente, ma le indiscrezioni sono talmente precise da rendere il condizionale quasi una formalità: la wedding planner Alessandra Grillo ha già pensato a tutto e i sopralluoghi sporadici di Dua Lipa in città lasciano intendere che ogni cosa stia procedendo secondo i piani.

La scintilla nei confronti del capoluogo siciliano sarebbe scoccata nell'estate del 2025, quando la coppia aveva trascorso una vacanza in Italia. I due passeggiavano tra i vicoli della Kalsa, lontani dallo sfavillio di Hollywood, cercando di confondersi tra la folla, mangiando pane e panelle e cercando di vivere la città da semplici turisti. «Palermo nel mio cuore», aveva scritto la cantante su Instagram. Una caption che, a pensarci ora, si è rivelata una promessa.

Ma Dua Lipa è solo l'ultima di una lunga lista di celebrities che hanno voluto celebrare il loro matrimonio in Italia. La liason tra lo star system e il nostro Paese, infatti, è piuttosto stabile e duratura.

Venezia: la regina dei matrimoni vip

Se esiste una città che incarna meglio di ogni altra il romanticismo cinematografico, quella è Venezia. Non sorprende che due dei matrimoni più iconici dell'ultimo ventennio abbiano scelto la Serenissima come cornice.

Il 27 settembre 2014, George Clooney e Amal Alamuddin accesero i riflettori sulla Laguna per qualche giorno. L'attore che aveva dichiarato pubblicamente di non volersi più sposare, aveva evidentemente trovato la persona giusta per ricredersi. La cerimonia si svolse all'Aman Canal Grande Venice, uno dei più esclusivi hotel al mondo, affacciato direttamente sul Canal Grande. Amal indossò un abito custom di Oscar de la Renta in pizzo di Chantilly avorio, e tra gli ospiti figuravano Anna Wintour, Bono, Matt Damon e Cindy Crawford. Il budget stimato? Circa 4,6 milioni di dollari.

Undici anni dopo, nel giugno 2025, è stata sempre Venezia ad accogliere quello che i media hanno definito "il matrimonio del secolo", cioè quello tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. La coppia ha pronunciato il fatidico sì sull'isola di San Giorgio Maggiore, davanti a circa 200 ospiti tra i più potenti e famosi del pianeta, da Oprah Winfrey a Kim Kardashian, da Bill Gates a Ivanka Trump. Tre giorni di celebrazioni hanno coinvolto l'intera città (e scatenando anche qualche polemica): dalla chiesa della Madonna dell'Orto all'Arsenale, ex cantiere navale medievale che ospita la Biennale, passando per i canali percorsi in taxi d'acqua e i saloni dell'Hotel Gritti Palace. Sánchez ha indossato per la serata finale un abito Atelier Versace rosa cipria, mentre Bezos era in completo scuro. Venezia, ancora una volta, ha fatto da sfondo perfetto a una storia d'amore vissuta sotto i riflettori del mondo intero.