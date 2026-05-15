Mules con tacco, le idee moda per indossare i sandali must have dell’estate 2026

fashion 15 maggio 2026

Con tacchi alti e svettanti oppure kitten heel, versione sabot o a fascia, guida ai sandali più amati dallo street style tra consigli di styling e modelli da avere. Parola d’ordine: versatilità

Di Giulia Pacella

Street Style - Credits Getty Images

Alla voce scarpe di tendenza per l’Estate 2026 non possono mancare sabot e mules con tacco. I sandali aperti sul tallone sono il modello ideale per una completa transizione di stile verso l’estate. Si cominciano a sfoggiare sin da ora in primavera, ma si portano per tutta la stagione e oltre, anche per il rientro in città. In sintesi: sono i sandali indispensabili per risolvere tutti i dubbi di stile del momento. In versione sabot per coprire le dita dei piedi oppure a fascia per esibire pedicure impeccabili, sono tra i sandali preferiti dalle it-girl, protagonisti indiscussi dello street style più cool.

Street Style - Credits Getty Images

Per la Primavera/Estate 2026 i trend concordano su uno stile minimal, essenziale e pulito, che rende questi modelli i sandali perfetti per look 9-to-9. L’unico dilemma? Il tipo di tacco. Dai tacchi comodi a quelli a spillo; dai kitten heel ai tacchi quadrati, le proposte sono quanto mai ampie. Rigorosamente neri, con un tocco fluo oppure tartarugati - secondo l’ultimissima tendenza di stagione in fatto di accessori - ecco una piccola guida alle mules con tacco più belle dell’Estate 2026. Tra modelli must have e ispirazioni street style, spazio alle idee moda per indossarli ora a seconda dell’altezza preferita. Nove proposte per nove stili differenti, una sola parola d’ordine: versatilità. Mules tartarugate, il trend del momento Il motivo tartaruga è il vero new trend dell’Estate 2026 in tema di accessori, e lo street style non si è fatto trovare impreparato. La mule tortoise in vinile glossy (come quella Jimmy Choo) con zeppa in plexy è la proposta cool e ricercata per interpretare la tendenza con la giusta dose di carattere. Non solo di sera, dona personalità a look da giorno con camicia denim e bermuda o gonne midi nei toni del marrone. D’ordinanza un pull a trecce annodato in vita: con le bizze meteo in questi giorni, non si sa mai!

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Jimmy Choo - Courtesy Press Office

Nere con tacco medio, il classico passepartout Per la serie, si parte dalle basi. La mule irrinunciabile e passepartout? Senz’ombra di dubbio è nera con tacco sottile, altezza media. Si abbina con tutto, non passa mai di moda e si porta da giorno a sera. Il modello must have di questa stagione? Le mules The Attico open toe: il tacco curvato dà movimento alla silhouette e lo scollo ampio abbraccia il piede per donare comodità mentre slancia.

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; The Attico - Courtesy Press Office

Sabot tondi con tacco basso, l’altro volto delle mules Per chi non ama mostrare le dita dei piedi ma cerca un modello di tendenza e dal tocco ricercato, il sabot super accollato con micro tacco di AGL è la scelta ideale. In pelle morbidissima ricorda quasi una scarpa da balletto, si porta da giorno a sera e dona un tocco non convenzionale ai look basici ed essenziali. Il tip di styling per aggiungere ulteriore estro è abbinarlo a borse a rete e cappellini crochet.

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; AGL - Courtesy Press Office

Mules con maxi fascia e infradito, tra trend e design Per un tocco edgy, le mules Vic Matié con linguetta infradito sono tra le proposte di design su cui puntare. Strizzano l’occhio al trend dei thong sandals senza esasperarlo e stanno benissimo con gonne a matita in pelle, polo e camicie maschili.

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Vic Matié - Courtesy Press Office

Mules con tacco e punta squadrati, da giorno a sera Classici, raffinati ed eleganti nel quotidiano, i sandali open-toe in pelle tressé dal tacco quadrato (Giuseppe Zanotti) sono ideali per chi non vuole rinunciare né all’altezza, né alla comodità. Bonus extra: la tomaia intrecciata conferisce un tocco artigianale e sofisticato che li rende ideali in combo con tailleur da giorno per la città o abiti ampi e vacanzieri al mare.

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Giuseppe Zanotti - Courtesy Press Office

Mules con tacco quadrato, daily chic in versione tabacco Per chi preferisce l’essenzialità della bellezza e lo stile timeless sopra ogni cosa, per chi fa dell’artigianalità e dell’eleganza daily il proprio vessillo, il riferimento assoluto sono i sandali mules con tacco medio quadrato e fascetta in pelle marrone (Santoni): hanno la tonalità perfetta per l’estate, si abbinano con chemiser floreali in vacanza ma sono perfetti anche in città con gonne longuette bianche, T-shirt giallo burro e borse in tinta. La quintessenza dello chic da giorno.

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Giuseppe Zanotti - Courtesy Press Office

Sabot a punta con tacco scultura, il lato seduttivo delle mules Per uno stile iper glam, via libera a sandali di vernice nera anche d’estate. Le mules più sensuali ed eleganti di stagione sono i sabot a punta, con scollo a V e tacco a virgola (Ferragamo), un design scultoreo ideato dal direttore creativo Maximilian Linz che è diventato un vero feticcio. Una it-shoe su cui investire per garantirsi look da sera degni di una diva hollywoodiana.

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Ferragamo - Courtesy Press Office

In vernice fluo per osare senza eccessi Colore e stile vitaminico per entrare con la giusta dose di stile e energia nel mood estivo: i sandali con fascia e tacco a spillo in vernice color lime (Paris Texas) conquistano la scena e accendono i riflettori sul look e su chi li indossa. Un ruolo disruptive, come spesso compete agli accessori, che rompe l’estetica rassicurante delle mise monochrome e invita a giocare con il color blocking anche in pieno giorno. Per la serie, audere semper.

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Paris Texas - Courtesy Press Office

Maxi fiocchi e tacco alto, il lasciapassare dello stile soirée Minimal ma scenografiche, ideali per la sera, con tacco alto e dettagli di design, le mules nere con maxi fiocco (Givenchy) sono il fashion statement che completa i look con classe ed eleganza. Nessun eccesso ma molto stile. Bastano da sole a cambiare la mise e sono perfette anche con jeans e T-shirt bianca.