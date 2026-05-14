Addio al nubilato chic: 5 idee per sorprendere davvero la futura sposa

lifestyle 14 maggio 2026

Da un viaggio su un treno chic attraverso l’Andalusia all’astro experience in Val di Sole, da una giornata in una storica spa dell’Hauts-de-France a una notte in bubble room a Corfù. A ogni sposa la propria festa: romantica, all’insegna del benessere oppure a contatto con la natura e le stelle. Ma sempre all’insegna del bien vivre.

Di Simona Peverelli

Per prepararsi al giorno più bello, ci vuole un giorno ancora più bello. E qui il ruolo di testimoni e amiche di una vita si fa centrale e arduo, perché per sorprendere le future spose che si preparano a dire “sì” ci vuole davvero qualcosa di speciale. Ognuna ha la propria indole, ognuna le proprie aspettative. Ecco allora 5 idee per far distrarre la sposa prima di indossare l’abito bianco, all’insegna del benessere oppure sotto le stelle. Astro experience sotto le stelle Le future spose che hanno organizzato la cerimonia in un contesto bucolico certamente ameranno sperimentare una notte riconciliante con la natura e con gli astri. Per loro è possibile organizzare un trekking all’imbrunire per osservare le stelle, in compagnia di una guida esperta astronoma. Una notte piena, per vedere la luna e riconoscere le costellazioni, scoprire storie leggendarie e scientifiche che avvolgono ciascun corpo celeste. Se il nord Europa non si presta nei mesi estivi per l’avvistamento dell’ambitissima Aurora Boreale, perché la notte non diventa mai abbastanza buia, in Val di Sole, sotto uno dei cieli più belli d’Italia, sono disponibili tour con l’ausilio di puntatori laser e telescopi professionali. Un palcoscenico cosmico dove il cielo non è mai stato così vicino.

Notte in una bubble room a Corfù Per le più pigre che preferiscono guardare le costellazioni direttamente dal materasso, si può organizzare un glamping nelle bubble room ecologiche in mezzo alla natura, case con tetti di vetro e tree house. Tutte a forma di cupola. Ideali per vivere nel verde e vedere gli astri del cielo sdraiati sul letto. In Grecia, per esempio, ad Agios Markos, un pittoresco e antico villaggio sull’isola di Corfù, c'è una lussuosa cupola climatizzata con vista impagabile sullo Ionio, circondata da uliveti. Qui la selezione delle amiche è fondamentale, perché la camera può ospitare fino a quattro persone. Ma per le ospiti che si volessero aggregare, per godersi il relax fuori in giardino ci sono un’amaca gigante e una vasca idromassaggio privata.

Agios Markos, Corfù - Courtesy Press Office

Uscita in barca privata nella laguna di Venezia Per le amanti delle atmosfere più intime, la città più amata dagli innamorati può diventare lo spazio ideale per vivere una giornata unica con le proprie amiche prima del “sì”. Sono diverse le realtà che organizzano uscite giornaliere con barche, yacht o velieri ad uso esclusivo sulla laguna di Venezia, con la magica vista di Piazza San Marco e delle isole: un’intera giornata in barca con pranzo a bordo, con catering su misura, esperienze gourmet e selezione di vini scelti dai sommelier tra le migliori cantine locali. La sera? Parte la festa a bordo, con deejay, musica dal vivo, spettacoli e cocktail bar, dove bartender dedicati sapranno sorprendere le partecipanti con i loro cocktail premium. Hotel storico con spa in Hauts-de-France Per le future spose più tranquille, scegliere un luogo dove tempo, silenzio e spazio sono i protagonisti, è la cosa migliore. Un hotel con spa extra lusso, per esempio: tra talassoterapia e spa cocoon. Per questo genere di fuga tra amiche, la Francia custodisce il segreto: il più storico hotel dell’Hauts-de-France con spa, il Royal Hainaut Spa & Resort Hotel, a Valenciennes. Ad accogliere la futura sposa un cortile d’onore maestoso che fu quello di un antico ospedale reale del XVIII secolo, poi un’immensa vetrata che si apre su un susseguirsi di volte di pietra azzurra. Dentro, sotto gli archi storici della spa da 1.200 m², le acque turchesi della piscina riscaldata per un bagno di giovinezza. Per una coccola in più è possibile scegliere una serie di trattamenti che coltivano l’arte della cosmesi naturale e alla francese. Per la notte e anche per la cena (se si sceglie di averla servita in camera) ci si può trasferire nelle due Royal Suite da 120 m² in stile barocco dell’hotel.

Royal Hainaut Spa & Resort Hotel, Valenciennes - Courtesy Press Office

Il treno elegante in Andalusia Se la sposa ama le atmosfere vintage e la lussuosa eleganza d’antan, allora il treno chic è l’idea vincente. In questo caso non importa dove si arriva, ma come. A bordo degli Orient Express contemporanei si trova ogni genere di confort: la Spa esclusiva, la sala da ballo in stile Belle Époque, comodi vagoni-cinema e ristoranti stellati. Per non andare troppo lontano si può optare per l’Al Andalus Train, in Spagna. In stile Belle Époque, le sue carrozze sono pezzi originali costruiti in Francia tra il 1929 e il 1930 dalla Wagon-Lits Company a uso e consumo esclusivo dei monarchi inglesi che viaggiavano da Calais alla Riviera. A bordo di questo gioiello si può attraversare l’Andalusia e godersi le bellezze iberiche a portata di finestrino. Che fare il resto del viaggio? Vedere uno spettacolo di teatro nella carrozza dotata di palcoscenico e platea, riposare nelle “cuccette” con letti che si capovolgono per trasformarsi in eleganti sofà diurni. Così, il treno dal fascino rétro diventa lo scenario perfetto per un’avventura sensazionale prima dell’emozione del “sì”.