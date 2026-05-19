Festival di Cannes 2026, perché i gioielli rubano la scena agli abiti

L'alta gioielleria al Festival di Cannes è una delle lingue ufficiali da sempre e prima ancora che un abito diventi tendenza, sulla Croisette, una pietra può già dire tutto: maison, rango, scena, potere dell’apparizione. Chopard, partner ufficiale del Festival dal 1998 e firma della Palma d’Oro, è il nome che più di tutti tiene insieme cinema e gioiello tra collier rigidi, smeraldi monumentali, diamanti portati come armature leggere, ear cuff scultorei. La pietra diventa il primo piano. Cannes torna a essere Cannes, ovvero più che una manifestazione di pregio una vera e propria apparizione costruita alla perfezione.

Sul red carpet di Fjord, il film di Cristian Mungiu, Georgina Rodríguez ha indossato un abito mauve senza spalline, ma il centro del look era il collier Chopard in oro bianco 18 carati della Red Carpet Collection 2026, con 234,20 carati di smeraldi e 57,44 carati di diamanti. Al polso, un orologio-gioiello Chopard in oro bianco 18 carati con 46,03 carati. Una parure monumentale, tutta giocata sul verde profondo degli smeraldi, che ha trasformato il décolleté nel vero primo piano del red carpet.

Il giorno prima, al Kering Women in Motion Awards, aveva già scelto Chopard, ma in un registro diverso: un collier importante a più fili, con pietre blu e diamanti, abbinato a un orologio-gioiello. Il look dialogava con un ensemble d’archivio Gucci by Tom Ford, Fall/Winter 1995 - camicia in satin teal e pantaloni neri - molto vicino all’immaginario reso celebre da Madonna agli MTV Video Music Awards del 1995. Con la parrucca biondo platino, Georgina ha costruito un’immagine più notturna e pop rispetto alla regalità smeraldo della sera successiva: meno principessa da première, più diva.