Cher, 80 anni da icona: il corpo, lo scandalo, il potere in 5 look

Cher non è mai entrata in scena per passare inosservata. Nemmeno quando Hollywood pretendeva compostezza. Lei arrivava con piume, cristalli, pelle, trasparenze, capelli lunghissimi, copricapi impossibili e quella postura da donna che sa benissimo di essere guardata, ma che decide lei come. Il 20 maggio 2026 compie 80 anni e la sua storia non si può raccontare separando la voce dal corpo, il cinema dalla televisione, la musica dagli abiti. Cher è stata molte cose: cantante, attrice, performer, diva, sopravvissuta del pop, ma soprattutto è stata una delle prime a capire che l’immagine poteva essere una forma di potere.

Prima ancora che il red carpet diventasse strategia, prima che ogni popstar costruisse un’estetica per ogni era, lei aveva già trasformato il costume in autobiografia. Molti dei suoi look più celebri portano la firma di Bob Mackie, il designer con cui ha costruito una delle alleanze più riconoscibili della storia dello spettacolo. Ma il punto non è solo chi l’ha vestita. È come Cher ha abitato quegli abiti: senza arretrare davanti all’età, allo scandalo, al giudizio. Ogni look è diventato spesso provocazione. Altre una rivincita. Sempre, un modo per occupare la scena prima ancora di cantare una nota.

Gli Oscar 1986, il copricapo piumato di Bob Mackie

Il look più teatrale, e forse il più famoso, è quello indossato da Cher agli Academy Awards del 1986: nero, pancia scoperta, cristalli, gonna a vita bassissima, spalle nude e un enorme copricapo di piume, quasi una cresta regale, firmato Bob Mackie. Cher arrivava a quella cerimonia dopo essere stata esclusa dalla cinquina come miglior attrice per Mask, il film di Peter Bogdanovich in cui aveva dato una delle prove più intense della sua carriera. Quel look nasce anche da lì: dalla sensazione di non essere presa abbastanza sul serio da Hollywood, di essere ancora letta come cantante, showgirl, personaggio e non come attrice.

Invece di correggere la propria immagine per renderla più accettabile all’Academy, Cher fece l’opposto: amplificò tutto ciò che la rendeva divisiva. In un contesto dominato dal galateo dell’eleganza, scelse l’eccesso come gesto politico e teatrale. Sembrava più vicina a una creatura mitologica, a una sacerdotessa glam, a una figura uscita da un cabaret futurista, che a una diva da cerimonia. Bob Mackie, che con lei aveva costruito una grammatica fatta di pelle, cristalli, trasparenze e corpo esposto, non la vestì per farla “rientrare” nel sistema, ma per renderla impossibile da ignorare. La forza di quel look sta proprio in questo: entrava nella stanza vestita da Cher, cioè da tutto ciò che Hollywood non sapeva addomesticare.