Borse gioiello: cristalli e perline per minaudière e clutch della SS26

Luminose, preziose, piccole come scrigni segreti. Le borse gioiello - dalle mini-clutch alle minaudière - sono protagoniste delle sfilate autunno-inverno 2025-26 e dei migliori look avvistati nello street style internazionale. Non più semplici accessori, né tanto meno must-have votati alla praticità: clutch e minaudière sono veri oggetti del desiderio.
Brillano sotto i riflettori, sono concepite per essere notate, e si abbinano con disinvoltura anche lì dove non avremmo immaginato. Perché se è vero che lusso è (anche) una questione di dettagli, queste piccole meraviglie conoscono bene l’arte di arrivare dritte al cuore.
Perle e perline: il bon ton con una sfumatura glamour
Il romanticismo bon ton si fa tramite di glamour attraverso la tendenza perle e perline, permeante nelle borse gioiello di questa stagione. È la maison Chanel a realizzare la versione più emblematica: una clutch che è – a tutti gli effetti – una perla. Sferica, declinata nella nuance madreperla per eccellenza e, soprattutto, lussureggiante. Un accessorio (feticcio) da far girar la testa, un’idea poetica e dirompente al tempo stesso.
La casa di moda Germanier – diretta dal designer emergente Kevin Germanier - segue invece la scia con una borsa sferica interamente ricoperta di perline bianche, un piccolo (delicato) eccesso di luce, che trasforma la semplicità in un oggetto Wow. Moschino, infine, gioca con l’ironia e sceglie una forma a cuore, decorata con frange di perline nere: un’interpretazione divertente e audace, dal fascino retrò ma con spirito pop.
Cristalli: shine baby shine
I cristalli sono l’altro grande fil rouge delle borse gioiello dell’autunno-inverno 2025-26, un massimo comune denominatore che arricchisce il guardaroba femminile con tanto di effetto caleidoscopio. Giuseppe Di Morabito firma una sacchetta interamente tempestata di cristalli: un oggetto scenografico col suo effetto degradé che infrange la luce.
Rabanne reinterpreta invece il tema in chiave futurista con una borsa trasparente decorata da una pioggia di cristalli. Risultato finale? Un gioco di trasparenze e bagliori dall’allure preziosa. Giorgio Armani, infine, traduce la brillantezza in eleganza assoluta: la clutch di cristalli è pura essenzialità, un gioiello di minimalismo e classe.
Le borse gioiello conquistano anche lo street style
La tendenza non resta confinata alle passerelle: le borse gioiello conquistano anche la scena urban, reinterpretate nei look street style più belli avvistati durante le scorse fashion week. C’è chi trasforma la conchiglia in una clutch, richiamo marino che rievoca la leggerezza estiva.
E c’è chi invece sceglie borse con dettagli gioiello che raccontano una storia tanto unica quanto riconoscibile: la borsa gioiello Schiaparelli non passa inosservata con i suoi bottoni e dettagli oro che richiamano il forte Surrealismo della fondatrice Elsa. Tra le versioni più eccentriche dello street style, infine, borse gioiello con manici scultura inaspettati. Piccoli capolavori da portare sempre con sé.