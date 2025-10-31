Borse gioiello: cristalli e perline per minaudière e clutch della SS26

Paris Street Style FW24 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Luminose, preziose, piccole come scrigni segreti. Le borse gioiello - dalle mini-clutch alle minaudière - sono protagoniste delle sfilate autunno-inverno 2025-26 e dei migliori look avvistati nello street style internazionale. Non più semplici accessori, né tanto meno must-have votati alla praticità: clutch e minaudière sono veri oggetti del desiderio.

Brillano sotto i riflettori, sono concepite per essere notate, e si abbinano con disinvoltura anche lì dove non avremmo immaginato. Perché se è vero che lusso è (anche) una questione di dettagli, queste piccole meraviglie conoscono bene l’arte di arrivare dritte al cuore.

Perle e perline: il bon ton con una sfumatura glamour

Il romanticismo bon ton si fa tramite di glamour attraverso la tendenza perle e perline, permeante nelle borse gioiello di questa stagione. È la maison Chanel a realizzare la versione più emblematica: una clutch che è – a tutti gli effetti – una perla. Sferica, declinata nella nuance madreperla per eccellenza e, soprattutto, lussureggiante. Un accessorio (feticcio) da far girar la testa, un’idea poetica e dirompente al tempo stesso.

La casa di moda Germanier – diretta dal designer emergente Kevin Germanier - segue invece la scia con una borsa sferica interamente ricoperta di perline bianche, un piccolo (delicato) eccesso di luce, che trasforma la semplicità in un oggetto Wow. Moschino, infine, gioca con l’ironia e sceglie una forma a cuore, decorata con frange di perline nere: un’interpretazione divertente e audace, dal fascino retrò ma con spirito pop.