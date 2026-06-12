I beach club di lusso in Italia dell’estate 2026

Lifestyle 12 giugno 2026

Dieci indirizzi esclusivi in cui la giornata al mare diventa esperienza di ospitalità, design, ristorazione e lifestyle

Di Giuditta Avellina

Borgo Santandrea Beach Club, Amalfi - Courtesy Press Office

Il beach club non è più soltanto il luogo in cui prenotare un lettino in prima fila, ma è diventato una forma compiuta di ospitalità estiva: un ristorante sul mare, un salotto all’aperto, una spiaggia privata, un’estensione naturale di hotel e resort di altissimo livello.Si va per nuotare, prendere il sole e restare in spiaggia tutto il giorno, certo, ma anche per pranzare pieds dans l’eau, bere un cocktail al tramonto, prenotare una cabana, arrivare via mare o vivere la costa con la stessa cura che un tempo apparteneva soltanto ai grandi alberghi. L’estate 2026 conferma questa trasformazione. Il nuovo lusso balneare non coincide con l’ostentazione, ma con la qualità dell’esperienza: servizio, privacy, cucina, paesaggio, identità del luogo, attenzione ai dettagli. Alcuni beach club raccontano la villeggiatura italiana nella sua versione più colta e silenziosa, altri parlano una lingua internazionale fatta di musica, champagne e daybed, altri ancora riportano in scena grandi icone dell’hôtellerie sul mare o aprono nuove rotte in territori meno battuti dal turismo balneare più prevedibile. Dieci indirizzi raccontano, meglio di altri, questa nuova geografia del beach lifestyle italiano. Le Sirenuse Mare, Nerano A Nerano, nella baia di Marina del Cantone, Le Sirenuse Mare è una delle aperture più rilevanti dell’estate italiana. Il progetto porta sulla costa l’immaginario della famiglia Sersale, legata allo storico hotel Le Sirenuse di Positano, ma lo traduce in una formula indipendente, più informale e profondamente mediterranea. Non è il beach club di un resort, ma una destinazione a sé: un luogo pensato per arrivare via mare o via terra, fermarsi a pranzo, vivere la baia con calma e ritrovare una Costiera meno verticale, più raccolta, ancora legata al rito del pranzo lungo sull’acqua. Beach club, ristorante, lounge bar e boutique costruiscono un’esperienza elegante ma non teatrale, dove il lusso passa attraverso la misura: la cucina mediterranea pensata per la condivisione, le cabanas, i lettini, i dettagli artigianali, la luce di Nerano e quella sensazione di essere in Costiera senza doverne attraversare la parte più affollata. È l’indirizzo giusto per chi cerca un’estate sofisticata, luminosa, profondamente italiana.

Le Sirenuse Mare, Nerano - Courtesy Press Office

Lido Villeggiatura, Taormina Sulla Baia di Mazzarò, Lido Villeggiatura è il beach club di Villa Sant’Andrea, A Belmond Hotel, e racconta Taormina nella sua versione più elegante: non il turismo di passaggio, ma l’idea di una casa estiva siciliana affacciata sull’acqua. Il progetto ha riportato in spiaggia l’immaginario della villeggiatura italiana degli anni Cinquanta, con lettini e ombrelloni a righe, dettagli in legno, tessuti chiari, ceramiche e una regia estetica che guarda alla Sicilia senza trasformarla in cartolina. Il cuore dell’esperienza sono le cabanas private, pensate come piccoli salotti sul mare, dove vivere la giornata in modo riservato, tra acqua trasparente, servizio dedicato, granite, cocktail, momenti al tramonto e ristorazione pieds dans l’eau. A rendere l’indirizzo ancora più esclusivo è Brizza, il ristorante sulla spiaggia privata di Villa Sant’Andrea, con pochissimi tavoli e una cucina di mare che lavora sulla materia siciliana senza sovraccaricarla. Altissimo posizionamento, identità forte, paesaggio unico e un’idea di lusso più narrativa che appariscente.

Lido Villeggiatura, Taormina - Courtesy Press Office

Borgo Santandrea Beach Club, Amalfi Sulla Costiera Amalfitana, Borgo Santandrea Beach Club è uno degli indirizzi più raffinati per raccontare il mare del Sud nella sua versione più riservata. Parte dell’hotel cinque stelle lusso Borgo Santandrea, affacciato tra Amalfi e Conca dei Marini, il beach club nasce in una delle rare insenature sabbiose della zona e restituisce un’idea di villeggiatura sospesa tra roccia, acqua, maioliche, giardini mediterranei e grande ospitalità italiana. La spiaggia privata, il ristorante sul mare Aqva, il pontile e l’arrivo via mare costruiscono un’esperienza più intima che mondana, lontana dalla grammatica rumorosa del club balneare. Qui il lusso passa dalla precisione del servizio, dalla qualità del paesaggio e dalla sensazione rara di poter vivere la Costiera direttamente dall’acqua, senza subirne la folla. Una delle esperienze beach più eleganti oggi disponibili in Italia.

Borgo Santandrea Beach Club, Amalfi - Courtesy Press Office

Hotel Excelsior Venice Lido Resort, Venezia Al Lido di Venezia, l’Hotel Excelsior Venice Lido Resort riporta il beach lifestyle dentro una delle cornici più cinematografiche d’Italia. L’Excelsior è uno degli indirizzi simbolo del Lido, legato alla storia della Mostra del Cinema e a un’idea di villeggiatura veneziana che mescola spiaggia, architettura, arrivi in barca e memoria internazionale. Qui il mare non è separato dalla città: è l’altra faccia di Venezia, quella estiva e rarefatta, raggiungibile in pochi minuti da San Marco ma lontana dalla pressione dei sestieri. Spiaggia privata, cabanas, piscina, ristorazione e servizio da grande albergo trasformano il Lido in una destinazione di villeggiatura a sé. L’Excelsior non ha lo stile del beach club contemporaneo fatto solo di DJ set e daybed, ma qualcosa di più raro: il fascino di un grande hotel sul mare che ha attraversato la storia del cinema e dell’ospitalità europea.

Hotel Excelsior Venice Lido Resortesy Press Office, Venezia - Court

Augustus Beach Club, Forte dei Marmi A Forte dei Marmi, l’Augustus Beach Club è l’estensione balneare di uno degli indirizzi storici dell’ospitalità versiliese. L’Augustus Hotel & Resort nasce dall’universo di Villa Pesenti, progettata da Osvaldo Borsani, e da una tradizione di villeggiatura che ha fatto di Forte dei Marmi un luogo di eleganza riservata, più che di spettacolo. Il beach club è perfettamente coerente con il territorio: spiaggia privata, servizio dedicato, tende deluxe, privacy, ristorante sul mare e quella calma un po’ aristocratica che resta la cifra più riconoscibile della Versilia. In un panorama in cui molti beach club cercano l’effetto evento, l’Augustus lavora sull’heritage: la memoria della villeggiatura italiana, la pineta, il mare ordinato della Versilia, la continuità tra hotel, spiaggia e ristorante. È un classico discreto, riconoscibile, capace di restare contemporaneo senza rincorrere ogni nuova tendenza.

Augustus Beach Club, Forte dei Marmi - Courtesy Press Office

Nikki Beach Costa Smeralda, Cala Petra Ruja In Costa Smeralda, Nikki Beach Costa Smeralda è l’indirizzo giusto per raccontare il lato più internazionale dell’estate italiana. Immerso nella baia di Cala Petra Ruja, vicino Porto Cervo, il club è accessibile via mare o tramite navetta dalla Baia di Cala di Volpe: un dettaglio logistico che diventa subito parte dell’esperienza. Qui il lusso è una vera esperienza lifestyle: daybed, ristorazione, mixology, champagne, musica, eventi, ospitalità internazionale. Nikki Beach rappresenta la Sardegna del beach club come rito sociale e cosmopolita: la giornata al mare che diventa pranzo lungo, aperitivo, musica, brindisi e riconoscibilità internazionale. È il luogo in cui la Costa Smeralda parla la lingua delle grandi destinazioni balneari del mondo, tra barefoot luxury, tavole vista acqua e un’idea di vacanza costruita intorno alla scena.

Nikki Beach Costa Smeralda, Cala Petra Ruja - Courtesy Press Office

La Scogliera Paraggi, Santa Margherita Ligure A Paraggi, nell’orbita più glamour di Santa Margherita Ligure e Portofino, La Scogliera porta in Riviera un nome già riconoscibile della Costa Smeralda. È un indirizzo che intercetta il desiderio di una Liguria più contemporanea, dove mare, ristorazione, musica e tramonto costruiscono un’esperienza dal respiro internazionale, senza perdere il legame con una delle baie più scenografiche del Nord Italia. Non solo pranzo vista mare, ma un luogo pensato per accompagnare la giornata fino all’aperitivo e alla sera, tra cucina, cocktail, atmosfera musicale e quella luce morbida che a Paraggi rende il paesaggio quasi cinematografico. Un indirizzo per chi cerca la Liguria di sempre, ma con codici più attuali, internazionali e mondani.

La Scogliera Paraggi, Santa Margherita Ligure - Courtesy Press Office

Cala Beach Resort, Punta Ala Nel cuore della Maremma toscana, Cala Beach Resort è uno degli indirizzi più interessanti per chi cerca un’estate elegante ma immersa nel paesaggio. Sorge a Punta Ala, tra pineta e spiaggia, con una struttura architettonica riconoscibile e servizi a cinque stelle. La spiaggia antistante dispone di aree cabana riservate agli ospiti, dettaglio che restituisce subito la dimensione raccolta e protetta dell’esperienza. Qui il beach club non è separato dal soggiorno: è parte di un piccolo ecosistema fatto di mare, ristorazione, relax, sport, wellness e vita all’aperto. Il punto di forza è la posizione: Punta Ala permette di raccontare una Toscana balneare meno ovvia rispetto alla Versilia, più naturale, più discreta, con una qualità di paesaggio che rende credibile il posizionamento luxury senza bisogno di sovraccaricare il racconto.

Cala Beach Resort, Punta Ala - Courtesy Press Office

Isolotto Beach Club, Porto Ercole A Porto Ercole, Isolotto Beach Club è la destinazione balneare di LA ROQQA e uno degli indirizzi che meglio raccontano la nuova stagione dell’Argentario. Si trova in una baia raccolta, davanti all’isolotto da cui prende il nome, e porta sulla costa toscana un’idea di mare più intima, contemporanea e curata: non la spiaggia come semplice servizio, ma come estensione naturale di un boutique hotel costruito intorno a design, ospitalità e paesaggio. La giornata si muove con naturalezza dal lettino alla tavola, dal bagno in acqua limpida all’aperitivo, tra ristorazione fronte mare, area più riservata e spazi pensati per vivere la costa senza fretta. La forza dell’indirizzo sta nel dialogo con Porto Ercole e con la nuova energia dell’Argentario, sempre più cercato da chi desidera un lusso mediterraneo meno prevedibile e più discreto, mai ingessato.

Isolotto Beach Club, Porto Ercole - Courtesy Press Office

Cone Club Sardinia, Baja Sardinia A Baja Sardinia, vicino Porto Cervo, Cone Club Sardinia porta nell’isola un’idea di beach club rilassata, internazionale e scenografica. Legato all’universo di 7Pines Resort Sardinia, è costruito intorno a lettini serviti, cabanas, watersport, ristorazione sul mare, cocktail, champagne e DJ set. Interpreta la Costa Smeralda contemporanea, quella che alterna mare, musica, cucina mediterranea e tramonti senza perdere il senso del servizio. Il suo valore sta nella natura ibrida. Non è soltanto un lido, non è soltanto un ristorante, non è soltanto un club: è un day club sul mare, pensato per chi vuole passare dalla spiaggia all’aperitivo senza cambiare scenario.

Cone Club Sardinia, Baja Sardinia - Courtesy Press Office