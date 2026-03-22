Quando il viaggio diventa una coccola premium

È il cammino per arrivare alla meta che definisce l’esperienza di viaggio. Messa da parte l’idea di avventura “con lo zaino in spalla”, negli ultimi anni si è ridefinita la concezione di travelling di alta gamma, portandola a un livello superiore. A fronte di giramondo sempre più esigenti l’evoluzione diventa premium, in una combinazione di ambienti esclusivi e assistenza tailor-made. Servizi dedicati in aeroporti e stazioni, accesso alle lounge esclusive, menu preparati da chef dell’alta ristorazione e attenzione costante. Tutte esperienze di livello elevatissimo. Così il viaggio inizia molto prima dell’arrivo, lungo la strada verso la destinazione finale.

L'attesa dolce: dalla lounge in aeroporto al pranzo stellato

Si parte dalla lounge. L'attesa del treno o dell’aereo non può essere un supplizio, ma deve essere dolce, accompagnata e riempita. Così si stanno moltiplicando le lounge dedicate, rifugi dove poter attendere l’orario della partenza nella tranquillità e nel confort. Spesso vere suite private per il riposo e la produttività. Nell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, uno degli hub di viaggio più battuti in Italia, ha aperto da poco, accanto alle tre lounge già esistenti, la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa. Con i suoi 700 metri quadrati può accogliere 115 membri in un nuovo concept di fascia alta dove si respira l’atmosfera della Dolce Vita italiana: piacere, leggerezza e gusto del viver bene.

Dando uno sguardo Oltreoceano, gli Stati Uniti hanno rinnovano l’offerta premium con una nuova Centurion Lounge a Salt Lake City (la trentunesima al mondo) dotata di aree relax e comfort dedicato ai viaggiatori. In tutte queste “oasi di pace” ad attendere gli ospiti c’è spesso anche un percorso gastronomico, tra specialità e cocktail curati, oltre alla possibilità di pacchetti benessere, per un massaggio rilassante prima di imbarcarsi. Di solito basta presentare la tessera di socio.