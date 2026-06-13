5 hotel con spiaggia privata: quando il mare arriva direttamente in camera

lifestyle 13 giugno 2026

Una selezione di destinazioni italiane dove lo sciabordio accompagna gli ospiti a ogni ora del giorno. Un soggiorno tra suite con terrazze panoramiche, ristoranti di livello ed escursioni indimenticabili, sempre con l'azzurro negli occhi

Di Simona Peverelli

Cala Lunga, Isola La Maddalena

Svegliarsi la mattina, uscire dalla camera dell’hotel, fare pochi passi e bagnarsi subito i piedi sul bagnasciuga. È il privilegio di un’estate vissuta negli hotel che, oltre a suite, terrazze panoramiche e ristoranti di livello, offrono la possibilità di avere una spiaggia completamente riservata agli ospiti, dove poter respirare a pieni polmoni e vivere il mare dall’alba al tramonto, in totale privacy. Un servizio che pochi offrono e che vale la pena provare, una volta nella vita. Ecco una selezioni di alberghi, da Taormina ad Amalfi, fino a Isola di Capo Rizzuto. Mazzarò Sea Palace, Taormina Un resort a 5 stelle con accesso diretto alla baia privata, un’oasi tra cielo e mare che si affaccia sull’azzurro. Il Mazzarò Sea Palace è immerso nella bellezza mediterranea, un luogo da cui partire alla scoperta delle meraviglie dell’isola: dal Teatro Antico fino ai paesaggi vulcanici dell’Etna e le gole dell’Alcantara. Al rientro, camere eleganti, cucina siciliana d’autore e servizi dedicati al benessere completano l’esperienza di soggiorno. Ma la coccola più grande per gli ospiti è la possibilità di accedere alla spiaggia privata, direttamente dalla junior suite. Qui gli spazi interni sono ampi e arredati con mobili di pregio e tocchi di design; nei bagni in marmo le amenities hanno i colori delle onde e sono ecosostenibili. Un soggiorno esclusivo tra i colori e i profumi del Mediterraneo.

Mazzarò Sea Palace, Taormina

Cala Lunga, Isola La Maddalena In Sardegna, a La Maddalena, Hotel Cala Lunga è l’unica struttura con spiaggia privata sull’isola. Completamente immerso nella natura, l’albergo offre la possibilità di rilassarsi nella massima privacy. Le camere Prestige offrono silenzio, una stupenda vista mare e tanto comfort, in ambienti moderni con richiami allo stile sardo nei colori, nei tessuti e nei dettagli. Fuori, l’acqua è talmente limpida e pulita che le spiagge sono state insignite più volte del riconoscimento internazionale Bandiera Blu (2020). A pochi metri dalla spiaggia è situata anche una piscina vista mare, un’oasi rinfrescante circondata da mirti e piante mediterranee in cui si respira la brezza marina. Qui ci si può stendere nella massima privacy oppure rigenerarsi nell’idromassaggio, magari gustando un drink da sorseggiare guardando l'orizzonte.

Cala Lunga, Isola La Maddalena

Palace Lido Hotel & Suites, Cecina Un hotel con servizio spiaggia privata sulla Costa degli Etruschi. Palace Lido Hotel & Suites offre una spiaggia privata a pochi passi dalla camera da letto, con accesso diretto alla spiaggia di Marina di Cecina, dove la bellezza della costa mediterranea incontra il fascino della Toscana, e dove gli ospiti possono rilassarsi anche grazie a un servizio che offre una selezione di drink rinfrescanti e assaggi durante tutta la vacanza. Oltre alla bellezza del mare, ci sono i servizi che rendono unico il soggiorno e arricchiscono l'esperienza sul mare. Da qui si può poi partire alla scoperta delle meraviglie delle spiagge circostanti e della suggestiva Baia del Quercetano,fino alla Buca delle Fate.

Immagine tratta dal profilo Instagram del Palace Lido Hotel & Suites, Cecina

Hotel Miramalfi, Amalfi Una spiaggia privata scavata nella roccia, con vista spettacolare su Amalfi. Il Miramalfi è un albergo moderno che si affaccia direttamente sull’antica Repubblica Marinara che dà il nome a un lungo tratto di costa del Golfo di Salerno, da Positano a Vietri sul Mare. Qui è possibile tuffarsi in piscina e, dopo una nuotata e un cocktail sotto l'ombrellone, poco più in là fare un tuffo in mare. Da ogni terrazza delle camere, poi, lo sguardo spazia tra le onde e la cascata di casette colorate che si adagia sulla costa rocciosa. L’hotel gode di una posizione particolarmente suggestiva, poiché sovrasta il porto, la spiaggia e la città, dove spicca il Duomo, col suo celebre colonnato. Uno scenario dalla bellezza senza tempo.

Hotel Miramalfi, Amalfi

Praia Art Resort, Isola di Capo Rizzuto Lungo la Costa dei Saraceni, in Calabria, il Praia Art Resort è una sorta di borgo a cinque stelle nel cuore della costa ionica, al confine con l’area marina protetta di Isola Capo Rizzuto. Una struttura diffusa con 30 camere e spiaggia di sabbia bianca riservata agli ospiti, a soli 20 metri dalla porta d’entrata. Qui l’acqua della Riserva Marina Naturale Protetta dell’Isola Capo Rizzuto è cristallina, e la tranquillità è totale. Ci si può rilassare sotto un gazebo con lettino matrimoniale, oppure sulle amache appese direttamente sul bagnasciuga. E poi, verso sera, godersi i tramonti aranciati, le cene gourmet del ristorante e le notti stellate. Lontano da tutto e da tutti.