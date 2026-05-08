Il grembiule e lo stile da casalinga sono il new chic della moda Primavera Estate 2026?

Miu Miu SS26 - Credits Launchmetrics
La tendenza moda più divisiva, dibattuta e controversa di stagione? Se fosse un film si intitolerebbe The Real Housewives (of Fashion). Tradotto: lo stile da casalinga diventa chic. Per i profani e i non addetti ai lavori potrebbe quasi sembrare uno scherzo, ma è tutto vero. A confermarlo una miriade di look a tema che hanno invaso lo street style di Parigi, Milano & NY. La moda Primavera/Estate 2026 consacra grembiuli, camici da governante e uniformi da lavoro a nuovi must have. Da umili vestiti di servizio a simboli di coolness assoluta. Chi ne è l’artefice? La signora Prada, ovviamente, che con la sfilata Miu Miu PE26 ha portato in passerella parannanze, grembiulini, house dress e pettorine utility.
Una rilettura in chiave fashion, con lo styling uber cool di Lotta Volkova e un casting di super modelle e attrici altrettanto dirompente, ed ecco che apron e pinafore dress acquisiscono la stessa allure di una creazione couture. La formula perfetta per accendere i riflettori su un tema vestimentario da sempre caro alla signora: quello delle uniformi da lavoro. In particolare i grembiuli legati ai lavori femminili in ambito domestico, operaio e di servizio. Un mondo da sempre invisibile e relegato a una dimensione di subalternità che la stilista ha voluto mettere al centro della sua collezione.
Miu Miu SS26 - Credits Launchmetrics
“Il grembiule è il mio capo d'abbigliamento preferito - aveva dichiarato nella nota stampa della sfilata Miuccia Prada - è qualcosa che mi ha ossessionato fin da prima delle mie prime collezioni, ed è sempre stato presente in Miu Miu… Il grembiule mi affascina come emblema. Simboleggia le donne. Rappresenta protezione e cura: per me, è un simbolo dello sforzo e delle difficoltà che le donne affrontano”.
Atlante del grembiule da lavoro
Una celebrazione femminile potentissima eppure non priva di letture antinomiche che non le hanno risparmiato critiche: rappresentazione di cliché e archetipi patriarcali, esaltazione di un’estetica tradwife, estetizzazione del lavoro domestico, svuotamento del grembiule della sua funzione originaria per ridurlo a feticcio fashion. Ma si sa, tutto questo è nella natura di Miuccia: proporre visioni spesso “sbagliate”, avant-garde o disturbanti per aprire spunti, riflessioni e discussioni intorno all’abito. Un abito non è mai solo vestito, ma è sempre innanzitutto atto politico.
Intanto, però, mentre il dibattito sul tema continua a restare aperto, questa collezione e le sue declinazioni di grembiule da lavoro hanno già gettato le basi per diventare una vera tendenza di stagione per la Primavera/Estate 2026.
Da sinistra: Calvin Klein, Prada, Talia Byre SS26 - Credits Launchmetrics
Uniformi di servizio, camici casalinghi e grembiuli da laboratorio vengono sdoganati in chiave high fashion, intrecciandosi alle suggestioni in arrivo dalle altre passerelle, come quelle di Calvin Klein (l’apron dress si coniuga al minimalismo degli abiti anni ‘90), di Talia Byre e di Prada (che rilegge i tradizionali drindl bavaresi). Le working women escono allo scoperto e reclamano la scena, esibendo diverse tipologie di tablier, camici e grembiuli. Nei look street style questi capi mostrano tutta la loro versatilità diventando protagonisti di styling audaci, irriverenti e non convenzionali.
Housekeeper style, il grembiule tra minimalismo e bon ton
Da sinistra: Paris Fashion Week - Collezione Donna Autunno/Inverno 2026/2027; Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Lorena Chavez durante la Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Yoyo Cao indossa Miu Miu alla Paris Fashion Week - Collezione Donna Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits Getty Images
Sconfinano negli scamiciati e si fanno bon ton, ma conservano l’allure tipica dell’uniforme da lavoro. I grembiuli di cotone celeste dalla linea ad A si indossano sia con il tacco sia con i mocassini e calze al polpaccio. In layering su camicie, polo o canotte + foulard.
Ruches, volant e broccati: il vezzo dei grembiulini da lavoro
Da sinistra: Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Abla Sofy durante la Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Alexandra Ishutina durante la Visa Fashion Week Almaty 2026, Kazakistan; Settimana della Moda di Parigi - Donna Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits Getty Images
Le ruches e i broccati diventano il dettaglio frilly che trasforma i grembiulini domestici. Si indossano su pantaloni sartoriali, maglie seconda pelle e abiti minimal. Un’estetica che sembra uscita da un guardaroba casalingo d’altri tempi, ma riletta con gusto ultra contemporaneo.
Apron style, la pettorina in tela workwear blu
Da sinistra: Stella Lucia Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Kiwi Lee durante Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits Getty Images
Qui il grembiule guarda al workwear industriale. La classica pettorina blu da officina o uniforme da fabbrica viene trasformata in mini abito o layering piece, mantenendo intatta quell’estetica utility fatta di tele grezze, linee essenziali e dettagli funzionali. Il risultato è un ibrido tra uniforme operaia e styling contemporaneo: severo, minimale e volutamente anti-glamour.
Il camice a fiorellini, l’archetipo del grembiule casalingo
Da sinistra: Alexa Chung durante la Milan Design Week 2026; Lena Perminova alla sfilata Miu Miu Autunno/Inverno 2026-2027 durante la Paris Fashion Week; Tamu McPherson durante la Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Alisa Volskaya durante la Paris Fashion Week - Moda Donna Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits Getty Images
Il grembiule per eccellenza che attinge alla sfera casalinga diventa un midi dress di cotone con l’iconica stampa a fiorellini: in versione chemisier, wrap dress o grembiule con ruches è tra i preferiti dalle it-girl, perfetto per styling molto diversi tra loro.
Grembiuli in pizzo e tablier gioiello: la metamorfosi è servita
Da sinistra: Marta Oldrini durante la Milano Design Week 2026; Paris Fashion Week - Collezione Donna Autunno/Inverno 2026/2027; Vicky Montanari durante la Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027; Elle Ferguson durante la Paris Fashion Week - Womenswear Autunno/Inverno 2026/2027 - Credits Getty Images
Nel nuovo scenario street style, il grembiule si trasforma in un abito ibrido e ricercato. Tra pizzi, dettagli gioiello, ricami e riferimenti sartoriali al tablier, il linguaggio del workwear si dissolve in una forma preziosa e diventa luxury statement.
Il grembiule tra red carpet e front row
Grembiuli che diventano veri e propri abiti da sera, indossati nei front row delle sfilate più blasé o sui red carpet più glam, come quello tempestato di Swarovski indossato da Giovanna Engelbert sul tappeto rosso del Met Gala a inizio settimana. Il grembiule si emancipa definitivamente dalla sua origine funzionale per diventare abito soirée a tutti gli effetti.
Tra costruzioni couture e dettagli decorativi i look di Giovanna Engelbert, Julia Fox e Chloë Sevigny ribadiscono la contaminazione tra ironia e preziosità. Il grembiule non protegge più il corpo ma lo esalta, trasformando la grammatica domestica in un codice da gala.
Da sinistra: Giovanna Engelbert partecipa al Met Gala 2026 celebrando la "Costume Art" al Metropolitan Museum of Art il 4 maggio 2026 a New York City; Claudia Sulewski partecipa alla 68ª cerimonia dei GRAMMY Awards il 1° febbraio 2026 a Los Angeles; Julia Fox partecipa alla sfilata di Moda Uomo Shayne Oliver Autunno/Inverno 2026-2027 durante la Paris Fashion Week; Chloë Sevigny partecipa al dopo sfilata di Miu Miu durante la Paris Fashion Week - Credits Getty Images