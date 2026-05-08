Il grembiule e lo stile da casalinga sono il new chic della moda Primavera Estate 2026?

La tendenza moda più divisiva, dibattuta e controversa di stagione? Se fosse un film si intitolerebbe The Real Housewives (of Fashion). Tradotto: lo stile da casalinga diventa chic. Per i profani e i non addetti ai lavori potrebbe quasi sembrare uno scherzo, ma è tutto vero. A confermarlo una miriade di look a tema che hanno invaso lo street style di Parigi, Milano & NY. La moda Primavera/Estate 2026 consacra grembiuli, camici da governante e uniformi da lavoro a nuovi must have. Da umili vestiti di servizio a simboli di coolness assoluta. Chi ne è l’artefice? La signora Prada, ovviamente, che con la sfilata Miu Miu PE26 ha portato in passerella parannanze, grembiulini, house dress e pettorine utility.

Una rilettura in chiave fashion, con lo styling uber cool di Lotta Volkova e un casting di super modelle e attrici altrettanto dirompente, ed ecco che apron e pinafore dress acquisiscono la stessa allure di una creazione couture. La formula perfetta per accendere i riflettori su un tema vestimentario da sempre caro alla signora: quello delle uniformi da lavoro. In particolare i grembiuli legati ai lavori femminili in ambito domestico, operaio e di servizio. Un mondo da sempre invisibile e relegato a una dimensione di subalternità che la stilista ha voluto mettere al centro della sua collezione.