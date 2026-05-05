Maxi bracciali, i bangle XL sono il must-have della Primavera/Estate 2026

Arricchiscono i look con le tonalità lucenti dei metalli più preziosi. Completano le mise con tocchi di colore. Accendono di vivacità e fantasia gli outfit più diversi. Sono i bracciali tondi e maxi bangle, quelli che possono essere indossati da soli, in coppia oppure impilati uno sopra all’altro, in un mix di bijoux capace di catturare lo sguardo sia per la propria bellezza, che per i jingle che nascono dal loro avanzare falcata dopo falcata. Must-have delle collezioni Primavera/Estate 2026, le fashioniste più attente non possono farseli scappare.

Oro e argento

Dalle sfumature dorate dei raggi del sole ai riflessi lunari che brillano in un lieve candore. I bracciali tondi dorati e argentati non possono mancare nel cassetto estivo delle fashioniste doc. Ci sono gli accessori di Aje, splendenti in un oro acceso, dal diametro largo e pronti ad abbracciare il polso con il loro calore luminoso. Atmosfera gold anche per i bijoux di Cynthia Rowley, indossati insieme in un trionfo di “giallo”, ma anche mixati con accessori dalle forme irregolari e dalle tonalità argento. Per la serie Moonlight shadow. Stesso sound per i bracciali di Private Policy, che scintillano come stelle, e quelli firmati Patbo, in cui trionfa la maxi-size unita a pietre colorate e dalle mille sfaccettature.