Maxi bracciali, i bangle XL sono il must-have della Primavera/Estate 2026

Leggeri e dorati “effetto filigrana”, i bracciali tondi visti in passerella da Fendi - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Arricchiscono i look con le tonalità lucenti dei metalli più preziosi. Completano le mise con tocchi di colore. Accendono di vivacità e fantasia gli outfit più diversi. Sono i bracciali tondi e maxi bangle, quelli che possono essere indossati da soli, in coppia oppure impilati uno sopra all’altro, in un mix di bijoux capace di catturare lo sguardo sia per la propria bellezza, che per i jingle che nascono dal loro avanzare falcata dopo falcata. Must-have delle collezioni Primavera/Estate 2026, le fashioniste più attente non possono farseli scappare.
Oro e argento
Dalle sfumature dorate dei raggi del sole ai riflessi lunari che brillano in un lieve candore. I bracciali tondi dorati e argentati non possono mancare nel cassetto estivo delle fashioniste doc. Ci sono gli accessori di Aje, splendenti in un oro acceso, dal diametro largo e pronti ad abbracciare il polso con il loro calore luminoso. Atmosfera gold anche per i bijoux di Cynthia Rowley, indossati insieme in un trionfo di “giallo”, ma anche mixati con accessori dalle forme irregolari e dalle tonalità argento. Per la serie Moonlight shadow. Stesso sound per i bracciali di Private Policy, che scintillano come stelle, e quelli firmati Patbo, in cui trionfa la maxi-size unita a pietre colorate e dalle mille sfaccettature.
Nelle sfilate PE26 i bracciali tondi brillano di luce propria, tra riflessi dorati e bagliori argentati. Da sinistra, maxi bangle di Aje, Cynthia Rowley, Private Policy e Patbo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Bianco e nero
Due facce di una stessa medaglia che, da sempre, conquistano coloro che amano lo stile minimalista iconico degli Anni ’90, riportato in auge dalla figura della compianta Carolyn Bessette Kennedy: il bianco e il nero. C’è chi ama indossarli come blocchi di “non colore” abbinati insieme in una combo sempre di tendenza e chi, invece, preferisce prendere posizione, o bianco o nero. Per chi ama le tonalità corvine cadono a pennello le creazioni di Emporio Armani: lisce e luminose portate una sull’altra, sono fancy nel loro stile effortlessy chic. Le amanti della tonalità angelica non devono farsi sfuggire, invece, i modelli bianco panna firmati Paul Costelloe: venature grigiastre donano un effetto marmoreo agli accessori e le diverse grandezze regalano una sensazione di movimento al mix di bijoux.
Le collezioni dei grandi designer puntano sulle tonalità passe-partout anche quando si parla di accessori, come nel caso dei bracciali arrotondati delle proposte per la PE26. Da sinistra, proposte di Emporio Armani e Paul Costelloe - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Colore e fantasia
Non solo tinta unita, ma anche fantasie, stampe e decorazioni per maxi bangle e bracciali tondi che regalano carattere e vivacità. Ci sono i modelli di Moschino, in versione XXL, che giocano con uno styling di diverse stampe floreali: da quello chiaro congrandi fioridorati, alle versioni con micro-fiorellini. Per creazioni che arricchiscono i polsi in maniera ricercata, ma delicata. Da Elie Saab, invece, si vira verso le sfumature infuocate dei tramonti africani e del rosso intenso. Accessori perfetti anche per essere indossati sull’avambraccio, oltre che al polso insieme ad altri preziosi che riflettono tutto il calore dell’ambra.
In passerella per la Primavera/Estate 2026 sfilano bijoux che omaggiano la bella stagione e la natura nei colori e nelle fantasie. Da sinistra, maxi bangle di Moschino ed Elie Saab - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight