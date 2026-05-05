Met Gala 2026, quando la moda diventa arte: i look ispirati ai capolavori della storia

L’arte sbarca al Met Gala 2026, che è molto più di un red carpet: è il luogo in cui immagini, potere e racconto si incontrano. Quest’anno il tema “Costume Art” e il dress code “Fashion Is Art” hanno reso esplicito ciò che il Met fa da sempre, ossia trasformare la moda in linguaggio culturale. Non bastava indossare un abito spettacolare. Bisognava costruire un riferimento, portare sulle scale del Metropolitan Museum of Art un pezzo di memoria visiva. Così il corpo è diventato tela, statua e citazione. E il tappeto rosso si è trasformato in una galleria d’arte a cielo aperto, dove alcuni riferimenti sono stati dichiarati dagli stilisti e altri letti dalla stampa internazionale attraverso dettagli iconografici, cromie e costruzioni sartoriali.

Heidi Klum, la statua che respira

Heidi Klum ha portato al Met Gala uno dei look più scenografici della serata: una trasformazione in statua vivente firmata Mike Marino. Il corpo, il volto e le mani sono stati trattati come marmo, in un gioco illusionistico che richiama la tradizione delle sculture velate ottocentesche, dalla Vestale Velata di Raffaele Monti al più ampio immaginario del velo scolpito. Klum sembra una figura pietrificata che improvvisamente torna a respirare: un look a metà tra moda, prostetica e body art.