Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere

Shakira partecipa al Met Gala 2025 celebrando "Superfine: Tailoring Black Style" al Metropolitan Museum of Art il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images
Sulle scale del Metropolitan Museum of Art, ogni primo lunedì di maggio, succede sempre la stessa cosa: per qualche ora, tutto quello che vedremo nei mesi successivi prende forma lì. Basta guardare chi arriva, cosa indossa, chi resta fuori. Il Met Gala funziona così. Il 4 maggio 2026 torna a New York, ma ridurlo a un red carpet è fuorviante perchè è piuttosto un sistema di selezione, un filtro.
Nato nel 1948 come raccolta fondi per il Costume Institute, è diventato sotto la direzione di Anna Wintour un dispositivo editoriale globale: ogni invitato è una scelta, ogni tavolo è una gerarchia, ogni apparizione è un messaggio. I numeri servono solo a orientarsi: circa 400 ospiti, biglietti che possono arrivare a 100.000 dollari, tavoli oltre i 300.000. Ma non è una questione economica perché non si compra un posto, si ottiene una posizione. Ed è lì, su quelle scale, che ogni anno si capisce una cosa molto semplice: chi ha il diritto di essere visto e chi no.
Dove vedere il Met Gala 2026
Come ogni anno, il red carpet si apre alle 18:00 ora di New York - mezzanotte in Italia - e viene trasmesso globalmente attraverso le piattaforme di Vogue. Negli ultimi anni la diretta è diventata uno spettacolo nello spettacolo: un dispositivo narrativo che traduce l’alta moda in linguaggio digitale.
Volti come Emma Chamberlain incarnano perfettamente questa trasformazione: non più semplici intervistatori, ma mediatori culturali tra couture e pubblico globale. E poi, improvvisamente, tutto si interrompe. Una volta varcata la soglia del museo, telefoni e social vengono banditi. Il Met Gala torna invisibile, custodito nella sua dimensione più esclusiva: la visita alla mostra, la cena, le performance. È questo il paradosso su cui si regge l’intero sistema: essere l’evento più visibile del mondo e, allo stesso tempo, uno dei più inaccessibili.
Diana Ross partecipa al Met Gala 2025 celebrando "Superfine: Tailoring Black Style" al Metropolitan Museum of Art il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images
“Costume Art”: la moda come linguaggio, il corpo come archivio
Per il 2026, il tema scelto “Costume Art” segna un passaggio importante. La mostra, curata da Andrew Bolton, mette in dialogo moda e arte lungo circa 5.000 anni di storia, inaugurando le nuove gallerie permanenti del museo. Al centro non c’è l’abito come oggetto, ma il corpo vestito come dispositivo culturale. La moda non viene più letta solo come estetica, ma come forma di rappresentazione: identità, memoria, potere. È qui che il discorso si fa contemporaneo. Perché il corpo evocato dalla mostra non è un corpo ideale, ma una pluralità di corpi reali, diversi, inclusivi, spesso esclusi dalle narrazioni dominanti.
Una presa di posizione che si inserisce in un dibattito ormai centrale nel sistema moda, tra inclusività e ridefinizione dei canoni. Il dress code, “Fashion Is Art”, riflette questa apertura: lascia spazio all’interpretazione, ma proprio per questo espone al rischio dell’eccesso o della semplificazione. È un invito, più che una regola.
Anna Wintour è vista al Gala di Beneficenza dell'Istituto del Costume 2025 in occasione dell'apertura della Mostra "Superfine: Tailoring Black Style" il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images
Chi ci sarà: i co-chair e la geografia culturale del Met
A guidare l’edizione 2026, accanto a Anna Wintour, ci sono Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams: tre figure che attraversano musica, cinema e sport, e che raccontano con precisione la natura trasversale dell’evento. Attorno a loro si struttura un sistema sempre più articolato, che include figure come Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz, insieme a un gruppo selezionato di artisti e performer, da Doja Cat a Sabrina Carpenter, fino a Misty Copeland e Teyana Taylor, che riflettono il presente culturale in tutte le sue sfaccettature.
Teyana Taylor è vista al Gala di Beneficenza dell'Istituto del Costume 2025 in occasione dell'apertura della Mostra "Superfine: Tailoring Black Style" il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images
Ma il Met Gala non si esaurisce nelle cariche ufficiali: esiste una costellazione di presenze ricorrenti che negli anni ha costruito la sua identità visiva: modelle come Kendall Jenner e Gigi Hadid, artisti come Bad Bunny, attori come Timothée Chalamet. La lista resta segreta fino all’ultimo, trasformando ogni apparizione in un momento di rivelazione.
Da sinistra: Bad Bunny è visto al Gala di Beneficenza del Costume Institute 2025 per celebrare l'apertura della mostra "Superfine: Tailoring Black Style" il 5 maggio 2025 a New York City; Sabrina Carpenter è stata vista al Gala di Beneficenza del Costume Institute 2025 (The Met Gala) per celebrare l'apertura della mostra "Superfine: Tailoring Black Style" il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images
Dal 2025 al 2026: dalla costruzione dell’identità al sistema che la produce
L’edizione precedente ha segnato un punto di svolta. Il 2025 ha lavorato sulla moda come linguaggio identitario, mettendo al centro il rapporto tra abbigliamento e rappresentazione. Sul red carpet, questo si è tradotto in una maggiore coerenza tra tema e interpretazione: meno spettacolo fine a sé stesso, più attenzione a silhouette, costruzione e significato. Il 2026 parte da qui, ma sposta il discorso. Non più solo cosa rappresenta la moda, ma chi la produce, chi la finanzia e chi la distribuisce.
In questo senso, la presenza di Jeff Bezos e Lauren Sánchez è più di un dettaglio. Il loro coinvolgimento, tra sostegno economico e partecipazione agli eventi collaterali, rende visibile una trasformazione già in atto: l’ingresso del capitale tecnologico nel cuore simbolico della moda. Se per decenni il Met Gala è stato il territorio delle maison e dell’editoria, oggi dialoga con piattaforme, algoritmi e infrastrutture globali. Intorno alla serata si sviluppa un ecosistema parallelo fatto di pre-eventi, cene private e appuntamenti esclusivi, che espandono il perimetro del Gala ben oltre il museo. Non mancano le critiche: proteste e prese di posizione segnalano il rischio di un’eccessiva influenza del capitale privato su un’istituzione culturale. Ma più che una rottura, si tratta di una ridefinizione dato che il potere non è cambiato: ha solo cambiato forma.
Callum Turner e Dua Lipa sono stati visti al Gala di Beneficenza dell'Istituto del Costume 2025 (The Met Gala) celebrando l'apertura della mostra "Superfine: Tailoring Black Style" il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images
Le curiosità che spiegano davvero il Met Gala
Il numero degli invitati resta intorno alle 400 persone, ma è il processo di selezione a definire davvero l’evento. Non basta acquistare un tavolo ma ogni nome viene approvato e il red carpet, oggi, è il vero centro narrativo. Trasmissione in streaming, commento in tempo reale, analisi look per look: è qui che nascono le immagini destinate a circolare per mesi, forse anni. La serata interna resta quasi irrilevante rispetto alla sua rappresentazione pubblica.
Il Met Gala continua a funzionare perché non è mai solo moda ma il punto in cui estetica e potere si incontrano e si rendono visibili. Ogni anno cambia tema, cambiano gli invitati, cambiano i codici. Ma resta una costante: la capacità di anticipare ciò che diventerà centrale. Non è solo una festa, insomma, ma una lente sul presente e, soprattutto, un’anticipazione del futuro.
Rihanna è vista al Gala di Beneficenza del Costume Institute 2025 per celebrare l'apertura della mostra "Superfine: Tailoring Black Style" il 5 maggio 2025 a New York City - Credits Getty Images