Met Gala 2026, chi ci sarà e cosa c'è da sapere

Sulle scale del Metropolitan Museum of Art, ogni primo lunedì di maggio, succede sempre la stessa cosa: per qualche ora, tutto quello che vedremo nei mesi successivi prende forma lì. Basta guardare chi arriva, cosa indossa, chi resta fuori. Il Met Gala funziona così. Il 4 maggio 2026 torna a New York, ma ridurlo a un red carpet è fuorviante perchè è piuttosto un sistema di selezione, un filtro.

Nato nel 1948 come raccolta fondi per il Costume Institute, è diventato sotto la direzione di Anna Wintour un dispositivo editoriale globale: ogni invitato è una scelta, ogni tavolo è una gerarchia, ogni apparizione è un messaggio. I numeri servono solo a orientarsi: circa 400 ospiti, biglietti che possono arrivare a 100.000 dollari, tavoli oltre i 300.000. Ma non è una questione economica perché non si compra un posto, si ottiene una posizione. Ed è lì, su quelle scale, che ogni anno si capisce una cosa molto semplice: chi ha il diritto di essere visto e chi no.

Dove vedere il Met Gala 2026

Come ogni anno, il red carpet si apre alle 18:00 ora di New York - mezzanotte in Italia - e viene trasmesso globalmente attraverso le piattaforme di Vogue. Negli ultimi anni la diretta è diventata uno spettacolo nello spettacolo: un dispositivo narrativo che traduce l’alta moda in linguaggio digitale.

Volti come Emma Chamberlain incarnano perfettamente questa trasformazione: non più semplici intervistatori, ma mediatori culturali tra couture e pubblico globale. E poi, improvvisamente, tutto si interrompe. Una volta varcata la soglia del museo, telefoni e social vengono banditi. Il Met Gala torna invisibile, custodito nella sua dimensione più esclusiva: la visita alla mostra, la cena, le performance. È questo il paradosso su cui si regge l’intero sistema: essere l’evento più visibile del mondo e, allo stesso tempo, uno dei più inaccessibili.