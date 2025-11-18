La moda racconta storie e il Met Gala 2026 celebra la "costume art"

Le modelle sfilano in passerella mentre Zahia Ziouani e la sua orchestra si esibiscono durante la sfilata Stéphane Rolland Haute Couture Autunno/Inverno 2025/2026 al Théâtre des Champs-Élysées, nell’ambito della Paris Fashion Week, l’8 luglio 2025 a Parigi, Francia - Credits: Getty Images

Napoleone Bonaparte e Maria Antonietta influencer ante-litteram, il teatrodanza di Ferragamo, il Boléro di Stéphane Rolland, i protagonisti del cinema contemporaneo sempre più centrali nella comunicazione del pret-à-porter di questa stagione ed ora anche l’annuncio del tema del prossimo Met Gala.

Che alla moda sia affidato il compito di farsi specchio narrativo del presente è una prerogativa intrinseca nel senso stesso della sua esistenza e, in quest’ultimo periodo, la celebrazione della relazione che intercorre tra abiti e corpi che con il loro agire raccontano storie capaci di segnare la Storia (quella con la “s” maiuscola”) sembra proprio aver raggiunto il suo apice.

Dal palcoscenico della vita a quello della moda

Così mentre sul web spopolano le tendenze legate allo stile dei regnanti più celebri di Francia, una grande mostra al Victoria & Albert Museum di Londra racconta il guardaroba eclettico senza pregiudizi né confini di Maria Antonietta.