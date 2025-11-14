Cartier, gioielleria e classicità in mostra a Roma

lifestyle 14 novembre 2025

Un legame profondo tra l’antichità e l’arte orafa che porta il nome Cartier è ospite a Palazzo Nuovo con la mostra Cartier e il Mito ai Musei Capitolini. Gli amanti della storia e dell’eleganza potranno visitare l'esposizione, in Piazza del Campidoglio, fino al 15 marzo 2026

Diadema Cartier Paris, eseguito su ordinazione nel 1907 e realizzato in platino, diamanti e perle naturali per il matrimonio di Marie Bonaparte con il Principe Giorgio di Grecia e Danimarca svoltosi nello stesso anno; Provenienza: principessa Marie Bonaparte – Credits: Vincent Wulveryck, Collection Cartier, Cartier

A Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini va in scena la prima mostra temporanea ed è firmata Cartier, un’esposizione che rende omaggio al profondo legame tra la Maison di alta gioielleria francese e l’antichità classica. Aprono così le porte della mostra Cartier e il Mito ai Musei Capitolini, un evento che - fino al 15 marzo 2026 - racconterà l’universo del marchio fin dagli inizi nella seconda metà del 1800 e i luoghi che da sempre ne sono fonte di ispirazione: la Grecia e l’Italia, soprattutto Roma. Nasce una narrazione che prende vita da un dialogo evocativo tra alcune delle creazioni più prestigiose della casa francese – facenti parte della Cartier Collection - e le sculture antiche in marmo acquisite dalla collezione del cardinale Alessandro Albani e nucleo originario della collezione museale di Palazzo Nuovo. Insieme ad esse, anche reperti antichi di grande valore, base per lo sviluppo del linguaggio artistico europeo, donati per l’occasione da privati o da importanti istituzioni.

Interni di Palazzo Nuovo dei Musei Capitolini

Una connessione unica quella tra Cartier e questi luoghi dalla storia e dal fascino incomparabili, che nel tempo hanno portato alla creazione di preziosi da mille e una notte, grazie alla capacità degli orafi di reinterpretare e trasformare il repertorio estetico e simbolico dell’antichità classica con i suoi motivi millenari, plasmandolo secondo una nuova concezione firmata Cartier e dando vita a gioielli dal carattere unico e moderno. Spicca una sezione dedicata alla lavorazione dei gioielli dal punto di vista delle tecniche e dei processi, con riferimenti specifici all’età romana.

Spilla Stomacher eseguita su ordinazione nel 1907 e realizzata in platino, diamanti, zaffiri – Credits: Vincent Wulveryck, Cartier Collection, Cartier - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Spilla-pendente eseguita su ordinazione nel 1922 in platino, diamanti, corallo, onice – Credits: Nils Herrmann, Collection Cartier, Cartier

Anche l’universo mitologico che ha ispirato la casa orafa parigina fin dall’inizio del 1900 è oggetto d’attenzione, mettendo a confronto i preziosi creati da Cartier ispirati a divinità come Afrodite, Dioniso, Apollo, Eracle, Zeus e Demetra con le statue che ne sono state muse, presenti in modo permanente a Palazzo Nuovo.

Livia come Cerere 14-37 d.C., statua in marmo, S 444; dettaglio del Mosaico delle Colombe, da Villa Adriana, Tivoli (1737), fine I secolo a.C., Inv. S 402; Venere Capitolina, statua in marmo, Met. del II secolo d.C., Inv. S 409 - Musei Capitolini, Palazzo Nuovo, Roma – Credits: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali