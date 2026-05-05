Met Gala 2026: i look più belli della serata

fashion 05 maggio 2026

A New York è andato in scena l'evento più atteso dell'anno per gli appassionati di moda all'insegna del dress code “Fashion is Art”: ecco tutte le scelte delle star per calcare la scalinata del Metropolitan Museum

Di Claudia Ricifari

Dopo settimane di attesa e ipotesi, alla fine il Met Gala 2026 è arrivato con meno sorprese del previsto. L'evento che celebra la mostra primaverile del Metropolitan Museum of Art di New York aveva per questa edizione un dress code che lasciava ampio spazio alle interpretazioni: Fashion is Art. Un messaggio di apertura e libertà, per celebrare la moda come forma artistica e capacità di far sognare, che si collega anche al tema dell'esposizione, Costume Art. Aperta dal 10 maggio al 10 gennaio 2027, mette la moda e il costume sullo stesso piano delle arti figurative puntando i riflettori sulla centralità del corpo e il vestito.

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Sulla celebre scalinata del Met, che negli anni ha visto sfilare outfit iconici e per questa edizione trasformata quasi in un giardino d'inverno, le star hanno mostrato la loro interpretazione del concetto di moda come arte, alcune in modo più esplicito e spregiudicato, altre più sussurrato. Ecco i look più significativi del Met Gala 2026.

Madonna al Met Gala 2026 - Crediti: Getty Images

Il look di Anna Wintour al Met Gala Come padrona di casa Anna Wintour non ha deluso le aspettative, scegliendo un look Chanel by Matthieu Blazy in color acqua marina e nero, con abito a colonna e larghe spalle di piume. D'altronde, la sua prima volta al Met Gala, come corrispondente del New Yorker, risale addirittura al 1982, quando ancora non era la temibilissima direttrice del magazine di moda più famoso al mondo, la vera Miranda Priestly cui è ispirato il Diavolo veste Prada.

Anna Wintour sulla scalinata del Metropolitan Museum di New York all'apertura del Met Gala - Crediti: Getty Images

Gli abiti delle co-host del Met Gala 2026 Ad affiancare Anna Wintour quest'anno un trittico di star tutto al femminile. Beyoncé, che mancava al Met Gala dal 2016, ha optato per un grande ritorno, scegliendo un abito che rende omaggio al corpo nella sua forma più pura, ovvero lo scheletro. Una creazione di cristalli che arriva fino alle mani, firmata da Olivier Rousteing, con tanto di corona e mantello di piume degradé. Accanto a lei il marito Jay Z e la figlia Blue Ivy. Più sobria Nicole Kidman, avvolta da un modello a colonna di paillettes rosso rubino di Chanel, con piume in vita. Infine Venus Williams, in nero luccicante a sirena con collare di cristalli Swarovski.

I look di Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams per il Met Gala 2026 - Crediti: Getty Images

Met Gala 2026, i nude look Si era parlato molto della possibilità che la celebrazione del corpo al centro del tema della mostra avrebbe dato vita a tanti nude look. In realtà meno del previsto e con diverse sfaccettature. Dalle trasparenze di Gigi Hadid, in Miu Miu, al top reggiseno con gonna nera a sirena di Irina Shayk, fino al più casto abito che di nude ha giusto la tonalità di Ashley Grahm, in custom Di Petsa (e scarpe Gianvito Rossi). La modella ha condotto il live streaming della serata insieme alla collega Cara Delevingne, in abito nero con tulle e trasparenze laterali e lungo strascico. Stessa tonalitàper il corpetto di Kylie Jenner, in Schiaparelli, che sembra voler liberare il corpo femminile da un altro abito, stavolta avorio.

Gigi Hadid, Irina Shayk e Kylie Jenner al Met Gala 2026 - Crediti: Getty Images

Il trionfo del nero al Met Gala 2026 Per essere una serata che ci ha abituato a grandi e maestosi look negli anni, il Met Gala 2026 è sembrato a tratti quasi il red carpet degli Oscar. Sono stati tanti, infatti, gli abiti che – seppur elegantissimi – non hanno sorpreso per originalità, come la lunga schiera di black dress: da Zoe Kravitz, in Saint Laurent di pizzo e mani in tasca (quasi a voler nascondere l'anello di fidanzamento di Harry Styles), a Charli XCX, dello stesso brand. E poi anche: Vittoria Ceretti (in Carolina Herrera), Julienne Moore (in Bottega Veneta), Olivia Wilde (in Thom Brown) ed Emily Blunt. In nero firmato Michael Kors anche Anne Hathaway, che però spezza il rigore del non colore con stampe bianche che simboleggiano la pace, dalle foglie d'ulivo alla colomba fino alla divinità rappresentata sulla parte posteriore della gonna. Al collo un collier di Bvlgari. E non poteva che arrivare in nero, ma con trasparenze, anche Kate Moss. Total black e decisamente scenografico il look firmato Anthony Vaccarello per Saint Laurent di Madonna.

Zoe Kravitz, Charlie XCX e Anne Hathaway al Met Gala 2026 - Crediti: Getty Images

Met Gala 2026, gli abiti principeschi Esulano dal classico nero, ma rientrano nella categoria di cui sopra (quelli che avremmo visto bene anche agli Oscar) le creazioni indossate da Amanda Seyfried, in rosa confetto voluminoso firmato Prada con gioielli Tiffany&Co, Suki Waterhouse, quasi divinità greca, in rosa cipria, Margot Robbie in oro Chanel e Hailey Bieber in Saint Laurent, con la gonna del blu tanto amato da Monsieur Yves e bustino in oro modellato sul suo corpo. E poi Kendall Jenner, accompagnata dallo stilista Zac Posen, che per lei ha creato un abito ispirato alla Nike di Samotracia, e Blake Lively, che per anni è stata tra le regine del Met Gala, quest'anno in lunghissimo abito d'archivio Versace che ricorda i colori del tramonto e dell'alba.

Blake Lively, Margot Robbie, Hailey Bieber al Met Gala 2026 - Crediti: Getty Images

I look che ricorderemo del Met Gala 2026 Non sono mancati comunque look più estrosi, come da tradizione. A partire da Heidi Klum, che si è immedesimata talmente tanto nel tema da vestirsi da statua, un po' come fosse a uno dei suoi party di Halloween. Tra i look più riusciti ed elaborati, quello di Sabrina Carpenter in Dior by Jonathan Anderson: lo stilista ha letteralmente costruito un film sul busto della popstar, creando un corpetto fatto di pellicole cinematografiche (del film Sabrina, appunto) con strascico di tulle. Katy Perry, in custom Stella McCarney, ha stupito per la scelta di arrivare indossando una maschera che ricorda quelle della scherma. Kim Kardashian si è ispirata a un'opera dell'artista Alan Jones, con body a corpetto metallico color rame e gonna aperta sul davanti. Naomi Osaka, mai banale, con maxi cappello e coat dress candido macchiato di vermiglio targato Robert Wun Couture ed Eileen Gu, sciatrice olimpica, in abito di bolle di sapone firmato da Iris Van Herpen dimostrano che sport e moda non sono mai stati così strettamente legati.

Katy Perry, Sabrina Carpenter e Kim Kardashian al Met Gala 2026 - Crediti: Getty Images

Gli uomini al Met Gala 2026 Bad Bunny si è invecchiato per l'occasione, tingendo i riccioli di bianco, sfoggiando un pizzetto sale e pepe e persino delle macchie al volto e alle mani, frutto di ore e ore di trucco. Il completo nero, impeccabile, con tanto di bastone tres chic. La star della serie Hated Rivalry Connor Storrie ha mostrato i bicipiti grazie a un top a pois con scollo all'americana e pantaloni da smoking. Il tutto firmato Saint Laurent. Infine il cantante Sam Smith, tra i primi ad arrivare, teatrale e architettonico nel suo nero brillante di Christian Cowan.