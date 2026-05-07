Borse a sacchetto e satin pouch: tra tendenze e shopping, guida alla borsa più cool della Primavera Estate 2026

fashion 07 maggio 2026

In raso, pelle o in versione gioiello, il sacchetto è il nuovo must have su cui puntare i riflettori per i prossimi look estivi

Di Federica Caiazzo

Morbido, essenziale, leggero e incredibilmente versatile: il sacchetto è ufficialmente la borsa a mano del momento. Dopo stagioni dominate da silhouette rigide e maxi-tote strutturate, siamo pronte a riscoprire il fascino della (vera) praticità, trasformando questo accessorio dall’anima effortless chic in uno dei grandi protagonisti della Primavera/Estate 2026. Il motivo del suo successo? È semplice, il sacchetto unisce comfort ed eleganza con naturalezza disarmante (motivo per cui, sì, finirà inevitabilmente anche in valigia). Quanto ai modelli di tendenza, sono le interpretazioni avvistate nelle sfilate più belle a raccontare un’estetica ampia e sfaccettata. Ci sono le borse a sacchetto in pelle liscia o camoscio, nei grandi classici come nero, cioccolato e cuoio, pensati per chi ama un’eleganza senza tempo. Ma accanto alle nuance neutre esplode anche il lato più giocoso del trend: colori pop, satin, texture stropicciate, dettagli metallici e ricami preziosi trasformano il sacchetto in una vera dichiarazione di audacia. Minimalismo, la parola chiave dei sacchetti dalle passerelle Sulle passerelle delle sfilate Primavera/Estate 2026 domina una parola chiave: essenzialità. Il sacchetto si alleggerisce, elimina il superfluo e punta tutto sulla qualità dei materiali e sulla forza della sua silhouette soffice. Prada lo immagina in raso lucido, morbido e quasi liquido, con il logo in primo piano a sottolinearne lo status symbol. Da Loewe il sacchetto si accende invece di colori energici e texture morbide: pop, vivace e dalle proporzioni fluide per spezzare look neutri. Più poetica e materica la proposta di Daniela Gregis, che sceglie rasi stropicciati e superfici volutamente vissute, quasi spiegazzate dal tempo e dal movimento. Un’estetica autentica e rilassata che dialogherà perfettamente con i look estivi.

Da sinistra: Prada; Loewe; Daniela Gregis SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Tendenza glamour, le borse a sacchetto per i look serali Se il minimalismo domina il giorno, la sera lascia spazio a una versione decisamente più teatrale della pouch bag. Le passerelle celebrano dettagli luminosi, lavorazioni preziose e una vena glamour volutamente esagerata che trasforma la borsa in protagonista assoluta del look. Erdem punta su sacchetti a rete tempestati di paillettes e riflessi scintillanti, perfetti per accompagnare abiti sottoveste, tailleur da lavoro o lunghi abiti monocromatici. Da Vivetta il sacchetto assume invece una dimensione quasi gioiello: strutture metalliche e dettagli preziosi evocano una femminilità ironica e raffinata. È il modello ideale per cocktail estivi, cene eleganti, eventi speciali o per dare carattere anche a un semplice little black dress. Infine, Valentino interpreta la tendenza in chiave kitsch-chic, tra ricami, frange e decorazioni dall’anima boho-glam.

Da sinistra: Erdem; Vivetta; Valentino SS26 SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Borse in raso, sacchetti di pelle o pouch gioiello? Per chi desidera investire in un sacchetto destinato a durare oltre la stagione estiva, i modelli in pelle e camoscio restano la scelta più versatile. Miu Miu, Prada e Bottega Veneta propongono versioni morbide e sofisticate nelle tonalità dark - nero, testa di moro, cioccolato, cuoio intenso - perfette da indossare subito con abiti estivi leggeri e da ritrovare naturalmente anche il prossimo autunno accanto a trench, maglieria e blazer sartoriali.

Da sinistra: Bottega Veneta; Miu Miu; Prada SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Più fresche e luminose le proposte di Celine e Coccinelle, che giocano con nuance pastello e colori sorbetto: rosa cipria, burro, azzurro polvere e verde salvia diventano perfetti alleati dei guardaroba estivi più delicati e romantici. Per chi ama osare, Ferragamo sperimenta invece superfici metallizzate e riflessi liquidi che trasformano il sacchetto in un accessorio trasversale. Il bello? Funzionano non solo la sera, ma anche di giorno, magari accanto a denim chiaro, camicie bianche oversize e sandali minimali.

Da sinistra: Ferragamo; Celine; Coccinelle SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

E quando il dress code richiede glamour assoluto, il sacchetto si trasforma in un piccolo gioiello da portare a mano. Il modello di Hibourama con piume e dettagli preziosi è un tripudio di sofisticatezza, scenografico e teatrale; Self-Portrait firma invece una versione ricoperta di gemme scintillanti, luminosissima e perfetta per brillare sotto le luci della sera; mentre Halìte Jewels punta su una cascata di cristalli dall’effetto Wow, per rendere memorabile anche il più semplice degli abiti neri.